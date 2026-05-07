全国にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ[本社：愛知県 代表取締役社長：甘利 祐一 グループ店舗数：1,152店舗(2026年3月末時点)]は、株式会社ロッテ[本社：東京都 代表取締役社長：中島 英樹]の販売するロングセラーチョコレート「クランキー」とのコラボレーション商品「シロノワール CRUNKY」「ジェリコ CRUNKY」を、2026年5月14日(木)より、全国のコメダ珈琲店にて、数量限定で販売いたします。





【コメダ珈琲店】「シロノワール CRUNKY」「ジェリコ CRUNKY」





■気持ちを切り替えたい季節に、コメダ珈琲店とロッテ「クランキー」が届けるくつろぎのコラボレーション

今回のコラボレーションのパートナーは、長く多くの人に親しまれてきた、ロッテのロングセラーチョコレート「クランキー」です。

2026年4月、リニューアル販売したクランキーには「心地よいサクサク食感」と「チョコレートの甘さ」で、日常の中で感じるちょっとしたモヤモヤに寄り添い、気持ちを切り替えるきっかけになれたらという想いが込められています。

新生活やGW明けなど、気持ちが少し切り替わるこの時期。日常の中で感じる気持ちの揺らぎに寄り添い、前向きなひとときを届けたいというクランキーに込められた想いは、コメダがお客様の「くつろぎ」を大切にする理念と重なるものでした。

くつろぎの時間を通して、前向きに過ごすきっかけをお届けしたいという想いから、今回のコラボレーションが実現いたしました。









■ロッテ「クランキー」とは

1974年の誕生以来、サクサク食感で愛され続けてきた「クランキー」が、2026年4月に大規模リニューアルを遂げました。今回の刷新では、長年培ってきた技術を結集し、約2年の開発期間を経てよりサクサク感をアップデートしました。さらに外箱中央からパキッと折って開封し、2分割できる「パキッとオープン(TM)＊」包材を導入しました。イライラやモヤモヤしたときにぜひ召し上がっていただき、前向きな気持ちになるきっかけになれたらうれしいです。＊商標出願中





ロッテ「クランキー」





■商品紹介

・シロノワール CRUNKY

あたたかいデニッシュの間に、チョコスプレッドとサクサク食感のチョコパフをはさみました。

ソフトクリームの上からもチョコパフとフィアンティーヌをトッピングし、最初から最後まで、どこを食べてもサクサク食感が広がる一品に仕上げています。コク深い甘さのチョコソースと、さっぱりとした甘さのソフトクリーム、チョコパフが重なり合い、「クランキー」らしいチョコの味わいと食感が楽しめるシロノワールです。





【コメダ珈琲店】シロノワール CRUNKY





・ジェリコ CRUNKY

“のむ、たべる、まぜる”でお馴染みのジェリコに、ロッテ「クランキー」とのコラボレーションが登場。ぷるぷるのコーヒージェリーとサクサクのチョコパフが織り成す“W食感”が魅力の一品。

コーヒージェリーの下とホイップの上、両方にチョコパフを使用することで、飲み始めのひと口から食感の楽しさが広がります。コーヒージェリーのほろ苦さとコク深いチョコの甘さが重なり合う、満足感のあるチョコデザートドリンクに仕上げました。





【コメダ珈琲店】ジェリコ CRUNKY





■コメダ珈琲店 商品開発者コメント

GW明けや新生活が落ち着き始める5月は、日常のリズムをあらためて整えていく時期だと思います。

そんなタイミングに、「クランキー」ならではのサクサク食感とチョコレートの甘さを、シロノワールやジェリコでゆっくり味わいながらくつろいでいただきたい、という想いで今回の商品を開発しました。

開発にあたっては、「クランキー」の特長でもある心地よいサクサク食感の再現に、特にこだわりました。

シロノワールでは、デニッシュの間やトッピングにチョコパフを重ね、どこを食べてもサクサク食感が広がる構成に。

ジェリコでは、コーヒージェリーの下にもチョコパフを忍ばせることで、ひとくち目から食感を楽しめるよう工夫しています。ゆっくり味わいながら、ほっと肩の力が抜けるような、お店で過ごすくつろぎのひとときをお届けできたら嬉しいです。









■ロッテとは

ロッテは「みなさまから愛され、信頼される、よりよい製品やサービスを提供し、世界中の人々の豊かなくらしに貢献します。」の企業理念のもと、菓子やアイスクリームの製造販売を主軸に事業を展開しています。代表的な製品には「ガーナ」「コアラのマーチ」「キシリトールガム」「雪見だいふく」などのお菓子やアイスクリームのほか、健康雑貨の「ホカロン」などがあります。





会社名 ： 株式会社ロッテ

創業 ： 1948年(昭和23年)

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 中島 英樹

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1

ホームページ： https://www.lotte.co.jp/









【商品概要】

■商品名、価格(税込)

シロノワール CRUNKY：980円～1,040円 ／ ミニサイズ：780円～840円

ジェリコ CRUNKY ：710円～950円

※価格は店舗により異なります。





■販売期間

2026年5月14日(木)～2026年7月初旬(予定)

※数量限定のため、無くなり次第販売を終了いたします。





■販売店舗

全国のコメダ珈琲店

※販売は一部店舗を除きます。

※写真はイメージです。

※商品にCRUNKYはつきません。

※CRUNKYをイメージした商品です。

※デザートセット対象です。

※シロノワール CRUNKY(ミニサイズ含む)のソフトクリームはホイップクリームに変更できません。

※ジェリコ CRUNKYのホイップクリームはソフトクリームに変更できません。