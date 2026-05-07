Anua、社会貢献活動「Anua For Everyone」第二弾を実施 ～今日の優しさが、強い明日をつくる～ 春の環境変化に寄り添い、前に進むための“準備”を支える取り組み

株式会社The Founders JAPAN

株式会社The Founders JAPAN（本社：東京都渋谷区）が展開する、グローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」は、社会貢献活動「Anua For Everyone」の第二弾として、不登校や生きづらさを抱える若者を支援する取り組みを実施し、認定NPO法人キッズドアおよびNPO法人フリースクール全国ネットワークへスキンケア製品の寄贈を行いました。

本活動は、Anuaが掲げる「優しく。強く。」というブランド理念を社会に広げていく取り組みとして、スキンケアを通じて日常に寄り添いながら、社会課題へのアプローチを行うものです。

■「Anua For Everyone」について

「Anua For Everyone」は、年齢・性別・環境にかかわらず、「すべての人の肌が守られるべきである」というAnuaの想いを起点とした社会貢献活動です。スキンケアは誰にとっても必要な日用品であるにもかかわらず、手に入れることさえ難しい状況が存在します。「肌を守ることに差別があってはならない」という考えのもと、社会課題に目を向けながら、すべての人が自分の肌と向き合える環境づくりにどのように貢献できるかを検討するため、本プロジェクトは発足しました。

第一弾では、DV・性暴力被害者やひとり親家庭など、困難な環境にある女性へ向けて、スキンケアを通じた「自分を取り戻す時間」を届ける支援を実施しました。その結果、「自分自身を大切にすることを、あらためて意識するきっかけになった」といった声も寄せられました。

▼参考：第一弾プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000126707.html

■今回の社会貢献活動について

第二弾となる今回は、環境が大きく変化する春に合わせ、「前向きな自分へ、肌から整える。」というメッセージのもと、不登校や経済的な困難を抱える若者を支援する2つの団体へ、スキンケア製品の寄贈を実施しました。

春は、進学や新生活など前向きな変化が多い一方で、生活リズムの変化や将来への不安から、心身のバランスを崩しやすい時期でもあります。特に、不登校や困窮家庭などの状況にある若者にとっては、「自分のために時間を使うこと」自体が難しい場合も少なくありません。

本取り組みでは、スキンケアを単なる日用品としてではなく、日常の中で自分自身を整える時間として捉え、その時間が自己肯定感の醸成や、社会とつながるきっかけ、次の一歩を踏み出すための準備につながることを目指しています。

Anuaは今後も、日常に寄り添うスキンケアを通じて、一人ひとりが自分のペースで前に進むための土台づくりを支える取り組みを継続してまいります。

■支援先団体

・認定NPO法人キッズドア

キッズドアは2007年の設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生世代を対象に、無料学習会や食事等の支援も行う居場所型学習会を、東京近郊、宮城及び神戸で展開。2020年からは「ファミリーサポート」というシステムを作り、全国の困窮子育て家庭への情報支援や食料・文房具支援、保護者への就労支援も行っています。

公式HP：https://kidsdoor.net/

・NPO法人フリースクール全国ネットワーク

フリースクール全国ネットワークは､子ども中心の理念に立って運営するフリースクール、子どもの居場所ホームエデュケーションネットワークなどの団体が連携・協力・交流し、新しい学び・成長の場の可能性や教育選択の多様化を進める事業をしています。子どもが幸せに生きられる社会づくりの助けになることを望んでいます。

公式HP：https://freeschoolnetwork.jp/

■寄付製品概要

＜認定NPO法人キッズドア＞

寄付製品：「PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム」「PDRN100ヒアルロン酸セラムマスクパック（7枚入り）」

寄付数：上記2商品を合計約300セット

＜NPO法人フリースクール全国ネットワーク＞

寄付製品：「PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム」「ライス70 発酵保湿マスクパック（7枚入り）」

寄付数：上記2商品を合計約300セット

■各団体での活用状況

寄贈された製品は、各団体の活動の中で、日常的なケアの一環として活用されています。

・施設内での配布や日常生活支援の一環として活用

・新生活を迎える若者へのサポート物資として配布

・自分の時間を持つためのきっかけとして活用

など、それぞれの現場に応じた形で活用が広がっています。

■支援現場から寄せられた声（抜粋）

・日々節約を意識して生活している若者にとって、自分のためにセルフケアの時間を持つきっかけになった

・韓国コスメに関心のある若者も多く、配布時には自然と会話が生まれ、場が明るく和やかな雰囲気に包まれた

・SNSや口コミでブランド・製品を知っていた利用者からは、「見たことのある商品を実際に試せて嬉しい」といった喜びの声も寄せられた

・香りが強くなく、テクスチャーも心地よく、「安心して使える」といった声が寄せられた

・これまで美容液を使用したことがなかった若者からも、「これを機に使ってみたい」と前向きな声が上がった

・成分表示を見ながら、「どのような成分が入っているのか気になる」と興味を示す利用者もおり、美容やスキンケアへの関心を深めるきっかけにもなっていた

・近年は男性の間でもスキンケアへの関心が高まっていることから、女子生徒だけでなく男子生徒からも興味を示す様子が見られた

・ベタつかずしっとりとした使用感や、肌になじむ感覚の良さを実感する声が多く聞かれた

・普段はなかなか手に取ることのないスキンケア製品だからこそ、受け取った際には嬉しさが広がっていた

・以前からブランドや製品を知っていた利用者からも、実際に試せる機会に喜びの声が寄せられた

・使用後には、「肌の調子が整ったように感じられた」といった前向きな感想も聞かれた

■Anuaの考えるスキンケアの価値

Anuaは、スキンケアを単なる美容行為ではなく、「日常の中で自分自身を整える時間」であると考えています。自然由来ラインとダーマラインの両軸展開により、肌質や季節を問わず使いやすい設計を実現しています。

中でもPDRN*¹シリーズは、特定の悩みに限定せず、“肌のコンディションを整える”ベースケアとして、どなたでも取り入れやすい設計となっています。また、自然の恵みを活かしたライスシリーズは、デリケートに傾きがちな肌を優しく*²整え、うるおいを与えるスキンケアとして、誰もが日常の中で無理なく取り入れやすいシリーズです。

これらの特性を活かし、環境が変わる季節においても、肌から整えることで前に進むための準備を支える存在でありたいと考えています。

＊1 DNA-Na(整肌成分)

＊2 全ての方に刺激がないわけではありません。

■Anua（アヌア）とは

Anua(アヌア)は、「優しく。強く。」をブランド理念に掲げ、原料にこだわりながらお客様の声に耳を傾けた製品づくりを目指したスキンケアブランドです。ドクダミをはじめとする自然由来ラインからダーマラインまで多様なラインナップを展開し、肌タイプに合わせたスキンケアが楽しめます。

Anuaは2019年4月に韓国で誕生。発売からわずか1年で韓国国内において多くの支持を集め、2021年にはグローバル市場へ本格展開を開始。現在では欧米を含む160ヵ国以上に展開し、世界中の人々に愛されるブランドへと成長を遂げています。

【Anua公式サイト情報】

■Anua 公式サイト : https://www.anuashop.jp/

■Anua 公式Instagram :https://www.instagram.com/anua.jp/

■Anua 公式X: https://x.com/anua_official

【Anua公式販売ショップ情報】

■ Anua 公式サイト : https://www.anuashop.jp/

■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/anua

■ 楽天市場 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/anuajapan/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/page/7AB81D93-3891-41EB-A58E-D2FE1D863A4D

その他、全国のバラエティーショップやドラッグストア、Qoo10、楽天市場、Amazon、Anua公式ショップなどで販売しています。※店舗によりお取扱いがない場合があります。