【創通メディカル初】 “通わせないために通う”体験型コンディショニング整体サービス「THE MEDI」始動

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：薛 明鶴）は、新たにサービス提供を主軸とした事業として、体験型コンディショニングサービス「THE MEDI（ザ メディ）」を始動します。

2026年7月上旬、都内有数のビジネス・文化の拠点である東京・六本木エリアにて1号店を展開予定です。

本事業は、国家資格を有する施術者による専門的な施術と、最新テクノロジーを活用したセルフケアを組み合わせることで、一時的な改善にとどまらず、「自分で身体を整え、維持できる状態」の実現を目指す新たな取り組みです。

■ 社会的背景

深刻化する「デジタル疲労」と「予防ケア」への意識変革。

近年、スマートフォンやPCの長時間利用による「テックネック（スマホ首）」や眼精疲労は、現代人のパフォーマンスを阻害する深刻な社会課題となっています。不調が出てから対処するのではなく、日常的に身体を整えて高いパフォーマンスを維持する「予防医療」や「コンディショニング」への関心はかつてないほど高まっています。

しかし、従来の整体やリラクゼーションサービスは、その場での改善に留まりやすく、「状態の維持」や「習慣化」における心理的・物理的な壁が存在していました。

こうした背景を受け、累計出荷300万台を突破したセルフケアブランド「MYTREX」を展開する創通メディカルは、これまで培ってきたセルフケア領域での知見と技術を活かし、施術と日常ケアを一体化した新たなソリューションを開発しました。

■ サービス概要

「可視化」と「習慣化」を両立する体験。

「THE MEDI」では、AIによる姿勢分析と国家資格者による施術を通じて、身体の状態を徹底的に可視化し、エビデンスに基づいた最適なアプローチを提供します。さらに、物理療法や独自のセルフケア機器、水素吸入などを活用できるサブスクリプション型のケア環境を併設。「頑張って通う」のではなく、生活の一部として「自然に身体を整える習慣づくり」を支援することで、利用者自身が日常生活の中で不調を管理・改善できる自律型の健康状態を目指します。

■ コンセプト

「通わせる」のではなく、“自分で整えられる状態をつくる”。

本サービスは、施術による「その場での変化」だけでなく、利用者の「行動変容」までを見据えた体験型メディカルサービスです。

セルフケア製品を提供し続けてきた企業として、「習慣に溶け込むセルフケア」を実店舗という形で具現化し、維持できる身体づくりをサポートします。

■ 今後の展開

現在、2026年7月上旬の六本木1号店開業に向けて準備を進めております。詳細なサービス内容や体験機会については、今後順次お知らせいたします。

創通メディカルは、本事業を通じて、より多くの方の健康寿命の延伸と日常的なコンディショニングの実現に貢献してまいります。

※プレスリリース配信時の情報となり最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

＜会社概要＞

社名：株式会社創通メディカル

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/