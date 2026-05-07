洗う成分１００％植物生まれの「ナイーブ」から「クラシエ」×「ヘラルボニー」オリジナルデザイン　～クールタイプのボディソープ数量限定発売～

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、洗う成分１００％植物生まれの「ナイーブ」ボディソープから、暮らしに寄り添う「クラシエ」と障害のイメージ変容を目指す「ヘラルボニー」との共創による、最初の取組みとして「ナイーブ クールボディソープ（ヘラルボニーデザイン）」を２０２６年５月２２日（金）に数量限定で発売いたします。

【発売の背景】

毎日の暮らしに寄り添い、素直でまっすぐなやさしさを大切にしてきたブランド「ナイーブ」。今回、「クラシエ」と「ヘラルボニー」の共創のスタートにふさわしく、「ナイーブ」からオリジナルデザインのボディソープが登場します。

パッケージには「ヘラルボニー」の契約作家である杉本かほる氏の作品を採用。「ナイーブ」が大切にしている“やさしさ”や“植物性”のイメージは残しながら、緑色や青色で押された丸のハンコが重なったアートによって、爽やかで斬新さのあるデザインに仕上がりました。

「ニオイ汚れクリア成分」を配合して汗・皮脂によるニオイ汚れをケアし、「メントール」配合ですっきり爽快クールに洗いあげます。汗ばむ夏の肌をみずみずしく冷んやり素肌に導くボディソープです。



※障害：社会側に障壁があるという考えに基づき、ヘラルボニーでは「障害」という漢字表記をしております。

【商品特長】

汗ばむ夏にぴったり！すっきり爽快クールな、透明タイプのボディソープ（数量限定商品）

●洗う成分１００％植物生まれ

家族みんなの肌をやさしい泡で洗います。

●ニオイ汚れクリア成分＊１配合

汗・皮脂によるニオイ汚れを取り込みます。

●「素肌すこやか成分＊２」配合

肌のアミノ酸を守って洗い、うるおいをキープします。

●うるおい成分「セイヨウハッカ葉エキス＆グリセリン」と清涼成分「メントール」配合

みずみずしく冷んやり素肌へ導きます。

●ハーバルミントの香り

●鉱物油・パラベン・シリコン不使用

＊１：セテス-１５、ステアリン酸ＰＥＧ-２５ ＊２：ＤＰＧ、アセチルグルコサミン

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/687_1_c65114e8067a809cb0bf2d3c2c0b2740.jpg?v=202605071251 ]＜左から ： ポンプ、詰替用＞

【発売予定日】２０２６年５月２２日（金）

【販売チャネル】全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

【ＷＥＢサイト】

Kracie×HERALBONYスペシャルサイト

https://www.kracie.co.jp/company/heralbony/

ナイーブブランドWEBサイト

https://www.kracie.co.jp/naive/news/

以 上

＜ご参考＞

【パッケージデザイン作家について】

杉本 かほる 氏（やまなみ工房｜滋賀県） 《タイトル不明》

1979年生まれ、滋賀県在住。1998年から『やまなみ工房』に在籍。彼女がやまなみへ通所し、初めて行った作業は牛乳パックを使用した紙漉き作業だった。その作業工程の中、彼女の役割は取り出した紙の繊維を手のひらで丸め細かな玉を作る作業であった。20年以上たった現在では、その作業はなくなり彼女の活動も変化してきたが、今も彼女の中には仕事というと両手で繊維を丸める行為を表す。そして今、活動の幅が広がり、紙コップを用いて自分の好きな色を決め、判子を一つ一つ丁寧に押していく。紙コップの丸が様々な色で積み重なり、色鮮やかに仕上げていく。 彼女の中で陶土を丸めて玉を作る行為、判子を押す行為は仕事としての位置づけを成し、達成感とやりがいや意欲につながっているのであろう。

【ヘラルボニーについて】

「異彩を、放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。

障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024 年7月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。