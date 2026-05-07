AI 議事録「Rimo Voice」、iOS／Android対応のモバイルアプリを正式リリース

Rimo合同会社

Rimo合同会社（東京都渋谷区、代表：相川直視、以下「Rimo」）は、AI議事録ツール「Rimo Voice」のモバイルアプリ（iOS・Android対応）を提供開始しました。これにより、PCや会議室がなくても、スマートフォン一台でRimo Voiceのすべての機能を活用できるようになります。

モバイルアプリ開発の背景

これまでRimo Voiceは、PCブラウザや会議連携ボットを通じて、国内25万以上のアカウントに利用されてきました。一方で外出先の商談や現場などPCを持ち歩けない環境下では、スマートフォンのブラウザから利用したり、録音ファイルをあとから読み込ませる等の方法で活用いただいていた方も多く、「外出先でもっとシームレスに使いたい」「録音しながら他のアプリも使いたい」という声が多く寄せられていました。

こうした声に応えるかたちで、iOS・Android対応のモバイルアプリを開発しました。バックグラウンド録音による録り逃しゼロや自動バックアップなど、スマートフォンならではの体験を備え、Rimo Voiceをより使いやすい形でお届けします。

「Rimo Voice」モバイルアプリ版の3つの特長

- いつでも、どこでも録音できるスマートフォンさえあれば、PCやマイクを用意することなく録音を開始できます。会議室・車内・現場など、場所を問わず「声が生まれる場所」でそのまま「Rimo Voice」をご利用いただけます。- バックグラウンド録音で、録り逃しゼロ録音中に他のアプリを操作しても、画面をオフにしても、録音は継続されます。メッセージの確認や地図アプリの使用中も、録音はバックグラウンドで動作し続けるため、「気づいたら止まっていた」というトラブルを防ぎます。- 自動バックアップで、データを安全に保管録音データはリアルタイムでクラウドにバックアップされます。万が一アプリが強制終了した場合やスマートフォンを紛失した場合も、録音データは保護されます。重要な商談や現場の音声も、安全に保管・活用いただけます。＜「Rimo Voice」モバイルアプリ版3つの特長＞

おすすめの利用シーン

ダウンロード方法

- 営業・商談訪問先でスマートフォンを取り出すだけで録音を開始できます。移動中に自動生成された議事録を確認し、オフィスに戻る前にそのまま共有・報告まで完結します。- 建設・製造現場朝礼や安全確認をその場でそのまま録音し、テキスト化してナレッジとして蓄積できます。現場ごとの申し送りや手順の記録にも活用でき、情報の抜け漏れを防ぎます。- 医療・介護患者・利用者とのやりとりをその場で正確に記録できます。テキスト化された内容はそのまま引き継ぎ資料として活用でき、記録業務にかかる時間を削減します。- 研究・取材インタビューや現地調査をその場で文字化できます。後から録音を聞き返す手間がなくなり、分析・執筆にかかる時間を大幅に短縮できます。- 個人利用通勤中のアイデアや移動中に整理したい思考を録音しておくだけで、AIが自動でまとめます。「Rimo Actions」と組み合わせると、録音からタスク依頼・資料生成・カレンダー登録までをシームレスに実行することもできます。

「Rimo Voice」モバイルアプリは、以下のURLもしくはQRコードよりダウンロードいただけます。

もしくは、App Store または Google Play ストアにて「Rimo Voice」と検索いただくことでインストールが可能です。

App Store（iOS）／Google Play（Android）ダウンロードURL：

https://download.rimo.app/bwpz/launch

App Store（iOS）／Google Play（Android） QRコード

対応環境：

iOS：iOS 15.0以降（iPhone／iPad対応）

Android：Android 7.0(API Level 24以上)

既存の「Rimo Voice」アカウントでそのままログインいただけます。

また現在、新規登録いただいた方には、クレジットカード登録不要でご利用いただける7日間の無料トライアルを提供中です。

▶ アプリの詳細はこちら：https://rimo.app/about/app

「Rimo Voice」について

Rimo Voiceは、会議やインタビューなどの音声をもとに、AIが自動で文字起こし・要約・議事録作成まで行う、日本語特化のAI議事録ツールです。Zoom・Google Meet・Microsoft TeamsなどのオンラインミーティングにAIが自動参加し、録音・話者分離・要点整理をリアルタイムで実行します。

2026年3月時点で国内25万以上のアカウントに利用されており、BOXIL SaaS AWARDでは19冠を獲得。建設業・製造業・金融業をはじめ、幅広い業界で導入されています。

AI議事録サービス『Rimo Voice』：https://rimo.app/

【会社概要】

Rimo合同会社

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

事務所：東京都渋谷区渋谷3-6-15 SOLIX SHIBUYA 5F

設立：2019年10月1日

代表社員：相川直視

事業内容：AI議事録「Rimo Voice」の開発・運営

企業理念：「はたらくを未来に」

AI議事録『Rimo Voice』：https://rimo.app/

X：https://x.com/RimoApp





相川 直視（あいかわ なおよし）

Rimo合同会社の代表兼エンジニア。大学卒業後Googleに入社し検索システムの開発に従事。その後Wantedlyの開発メンバーとして参画し、Wantedly Peopleアプリの開発リーダーを務める。2019年10月よりRimo合同会社を創設。