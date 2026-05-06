手書き・FAX・領収書まで、「データ入力業務の完全自動化」 VLMベースAI-OCRプラットフォーム「Papers GO AI」提供開始

株式会社AKUODIGITAL

AI文書インテリジェンス事業を展開する株式会社AKUODIGITAL（本社：東京都港区、代表取締役：キム・ヨンソプ、以下「当社」）は、ビジョン言語モデル（VLM）を活用したAI-OCRプラットフォーム「Papers GO AI」の提供を開始したことをお知らせいたします。

当社は、2014年に富士フィルター工業株式会社との契約を開始し、 2017年の日本法人設立以降、日本市場における事業基盤を構築してまいりました。また、製造、バイオ、金融、公共など多様な分野で180件以上のプロジェクトを遂行し、企業業務における非定型文書処理の実務経験とAI文書理解技術を蓄積しています。

その過程で、大規模な非定型データの学習・処理基盤を構築し、5兆トークン規模のファウンデーションモデルを学習させることで、文書構造、レイアウト、フィールド値、業務文脈を同時に理解する技術力を高度化してきました。「Papers GO AI」は、こうした技術と現場知見をもとに、非定型文書処理の自動化を支援するAI-OCRプラットフォームです。

また当社は、自社のAI文書処理技術を基盤としたSaaSライセンスおよびパートナー販売中心の事業モデルへの転換を進めております。これに伴い、「Papers GO AI」の日本国内における販売および導入支援を担う総代理店（ディスリビューター）パートナーの募集も開始いたします。パートナー企業の皆様とともに、日本市場での展開を推進してまいります。

◆ 発表ポイント

・サンプル文書をアップロードするだけで、AIウィザードが抽出テンプレートを自動生成

・VLMエンジンにより、非定型文書でも安定したデータ抽出を実現

（文書分類精度99％、情報抽出精度98％ ※自社検証結果）

・検証インターフェースおよびAPIプレイグラウンドを標準搭載

・日本市場展開を担う総代理店パートナーを募集

開発背景 - 日本のバックオフィスに眠る「非定型文書」という課題

FAX、手書き申請書、紙の領収書、各種伝票などの紙ベース業務は、日本企業のバックオフィスに依然として深く根付いており、DX推進の大きな障壁となっています。

特に、保険金請求、アンダーライティング、経費精算、医療・調剤事務、物流伝票処理などの領域では、フォーマットが統一されていない非定型文書が大量に発生し、従来のルールベースOCRでは十分に対応できない課題となっています。

当社はこれらの課題を解決するため、ビジョン言語モデル（VLM）を活用した独自の文書理解技術を基盤に、次世代AI-OCRプラットフォーム「Papers GO AI」を開発しました。

「Papers GO AI」の主な特徴

1. VLMエンジンによる非定型文書の高精度抽出

文書の視覚レイアウトとテキスト文脈を同時に理解するVLMエンジンにより、表構造が不規則な文書や手書きが含まれる書類でも、安定したデータ抽出が可能です。

自社検証において、文書分類精度99％、情報抽出精度98％を確認しています。

2. サンプル文書アップロードのみでテンプレート自動生成

従来のAI-OCRでは、新しいフォーマットごとに学習データの準備や再学習が必要でした。

「Papers GO AI」では、サンプル文書をアップロードするだけで、AIウィザードが文書構造を自動解析し、抽出項目や分類基準を含むテンプレートを自動生成します。

事前設定や専門知識なしで、即日業務に活用できます。

3. 検証インターフェースおよびAPIプレイグラウンド標準搭載

抽出データの位置確認や修正が可能な検証インターフェースを標準搭載しており、金融機関の監査対応など高精度が求められる業務にも対応可能です。

また、APIプレイグラウンドにより、社内システムやAIエージェントとの連携テストを即時に行うことができます。

文書のアップロードから分類、抽出、検証、業務システム連携までの一連のフローを単一プラットフォーム上で構築可能です。

適用領域 - 保険・金融を起点に幅広く展開

「Papers GO AI」は、非定型文書が大量に発生する業界において効果を発揮します。

特に保険金請求やアンダーライティングにおける書類処理は代表的なユースケースであり、金融・製造・物流・医療など幅広い分野での活用が期待されます。

Papers GO AI 日本市場展開パートナーシッププログラム

当社では、「Papers GO AI」の販売および導入支援を担う総代理店パートナーを募集しています。



募集対象

保険・金融・製造・物流・医療分野に販売チャネルを持つSIer、ソリューションベンダー、IT商社

提供内容

日本国内におけるライセンス販売権、技術支援、導入コンサルティング支援、共同マーケティング施策

要件

エンドユーザー向け営業体制およびPoC対応可能なエンジニア体制

お問い合わせ先

sales@akuo.co.jp

代表取締役コメント

当社代表取締役 キム・ヨンソプは次のように述べています。

「『Papers GO AI』は単なるOCRではなく、文書入力業務全体を自動化するプラットフォームです。企業内に蓄積された非定型文書を構造化データへ変換し、AIエージェントや基幹システムで活用可能な形へつなげることを目指しています。日本市場において、ともに成長していけるパートナー企業との連携を期待しています。」

ソリューションラインアップ

【本発表製品】

Papers GO AI - VLMベースAI-OCRプラットフォーム

手書き・FAX・領収書などの非定型文書を構造化データへ自動変換

https://akuo.co.jp/papers-go-ai/(https://akuo.co.jp/papers-go-ai/)

会社概要

株式会社AKUODIGITAL

代表取締役：キム・ヨンソプ

設立：2017年6月9日

資本金：7,500万円

所在地：東京都港区芝5-19-6 BIASTA TAMACHI MITA 4F

事業内容：AI関連開発・提供

https://akuo.co.jp/

報道関係お問い合わせ先

株式会社AKUODIGITAL

TEL：050-6883-4884

お問い合わせ：sales@akuo.co.jp