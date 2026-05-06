【YSL BEAUTY】人気のアイシャドウ、チーク、リップから、クリスタルの輝きと澄んだ透明感を纏う、サマーコレクション登場。

日本ロレアル株式会社- YSL CRYSTAL LOVE COLLECTION

夏の光を浴び、内側からきらめく澄んだクリスタルのように。

YSLが贈るこの輝きは、透き通った美しさを映し出す、

唯一無二の透明感。

光を捉え、そして輝きを放つクリスタルのように。

透き通る光の色彩が織りなす光の魔法が、

内側から発光するような輝きと

澄み切ったクリアな透明感を。

純粋さ、そして内なる美しさの象徴とされてきたクリスタル。

それは、ムッシュ イヴ・サンローランが女性たちから引き出してきた、一人ひとりが持つ輝きと自信。

クリスタルの輝きと澄んだ透明感を纏って、

忘れられない煌めきと共に、新しい自分と出会う夏を。

「YSL クリスタル ラブ コレクション」

2026年5月15日（金）全国発売

2026年5月6日(水) 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行発売

https://www.yslb.jp/product/limited-collection.html

＜新色＞

クチュール ミニ クラッチ #740 \10,890

YSL メイクミー ブラッシュ パウダー #69 \8,360

＜限定色＞

YSL ラブシャイン グロスプランパー #0 \4,950

YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム #0B \5,390

YSL ラブシャイン キャンディグレーズ #0 \6,050

- クチュール ミニ クラッチ

日本独自の繊細な感性とYSLの美学が融合した、「クチュール ミニ クラッチ」史上かつてないクリエイション。全シェードに散りばめられたジュエリーのような輝きは、まさに“塗る宝石”の最高峰。

繊細にして大胆なクラフトマンシップ溢れる至高のアイシャドウです。

#740

エンドレス スパーク

“ランウェイの光を浴びたスパンコールのような多角的な煌めきと邸宅に降り注ぐ月光のような、

澄んだ色彩が奏でるクリスタルスパークル シェード

1 【GLITTER】圧倒的な輝きを放つクリスタルホワイト

透き通るシアーなホワイトのベースにまばゆいシルバーラメを贅沢に配合。

目元を明るく照らし、クリスタルのような圧倒的な透明感と煌めきを宿します。

2 【GLITTER】優美な煌めきをプラスする万能ローズブロンズ

温かみのあるローズゴールドをベースに、ゴールド、コッパー、ホワイトのラメが混ざり合う絶妙なシェード。柔らかなベースと計算された多色な煌めきが、肌色を選ばず美しく肌に溶け込み、ナチュラルながらも華やかさをプラス。

3 【GLITTER】血色感と多幸感を宿すシアーベビーピンク

シアーピンクのベースにペールブルーのパールを配合。肌に溶け込む柔らかなピンクと、クールな光を放つパールのコントラストが、目元に圧倒的な多幸感と、吸い込まれるような透明感をプラスします。

4 【SHIMMERY】 透明感と凛とした輝きを宿すソフトシマーライラック

クールなライラックベースに、繊細なシルバーのニュアンスを閉じ込めて。

甘さを抑えた凛とした煌めきが、目元にミステリアスな色気と、澄んだ透明感を与えます。

- YSL メイクミーブラッシュ パウダー (HIGHLIGHTER BLUSH)

#69 ラベンダー ラスト

[SHIMMERY]

HIGHLIGHTER BLUSH

ラベンダーにひとさじのホワイトを

溶かしたミルキーラベンダー

2025年夏に限定発売後、

大人気となったカラーが復刻。

ハイライトのように肌をトーンアップ。

まるで透明感を忍ばせたかのような肌へ。

- YSL ラブシャイン グロスプランパー

#0 クリスタル ダスト（限定）

澄んだ輝きを放つクリスタルブルー

クリスタルのような純度の高い透明なベースに

繊細なアイシーブルーのラメをプラス。

凛とした透明感とツヤを宿します。

- YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム

#0B クリスタル グロウ (限定)

ピュアに煌めくクリスタルピンク

透明度の高いシアーなベビーピンクのベースに

ローズクォーツを砕いたような繊細なピンクラメをプラス。自然な血色感と透明感を宿します。

- YSL ラブシャイン キャンディグレーズ

#0 クリスタル グレーズ (限定)

ジューシーに瞬くクリスタルシアー

透明度の高いシアーなベースに

ダイアモンドのような繊細で多角的に輝くラメをプラス。微細なラメでエフォートレスな透明感を宿します。

【お客様のお問い合わせ先】

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル：0120-526-333

公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/