【最大80%OFF】北海道で叶えるフォトウェディング！訪日外国人向け限定モニターキャンペーン開始

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/english/500542.html



北海道を代表するフォトスタジオ「写真工房ぱれっと」は、このたび訪日外国人旅行者および日本在住の外国籍の方を対象とした、インバウンド限定フォトウェディングモニターキャンペーンを開始いたしました。

四季折々の絶景が広がる北海道を舞台に、人生の節目となるウェディングフォトを、期間限定の特別価格でご提供いたします。

世界から注目される北海道で、一生に一度のフォトウェディングを

日本有数の観光地として、世界中から多くの旅行者が訪れる北海道。

広大な自然、澄んだ空気、色彩豊かな四季の風景など、他にはないロケーションが魅力です。

春の花畑、夏の緑あふれる草原、秋の紅葉、冬の雪景色まで、どの季節でも映画のワンシーンのような撮影体験が叶います。

旅行の記念としてはもちろん、ハネムーンや家族旅行に合わせたフォトウェディング需要も年々高まっています。

【最大80%OFF】期間限定モニターキャンペーン概要

カップルにもおすすめ。“撮りそびれていた結婚写真”を今こそ形に

「入籍はしたけれど、結婚写真を撮る機会がなかった」

「忙しくてフォトウェディングのタイミングを逃してしまった」

「旅行の思い出として、特別な写真を残したい」

そんなカップルにおすすめの企画です。

北海道の壮大な自然を舞台に、おふたりらしい特別な一枚を撮影。

今この瞬間の想い出を、美しいフォトウェディングとして形に残していただけます。

北海道ロケーションプラン内容

お好きなロケーションスポットを選び、北海道ならではの自然の中で撮影できる人気プランです。

プランに含まれる内容

・新郎新婦衣装 各1着（和装または洋装）

・ヘアメイク 着付け

・撮影データ30～50カット以上 全データダウンロード

・カラー補正 / レタッチ

・移動費

・アテンドサービス

・ブーケ・アクセサリーレンタル

・シューズレンタル

・ドレスシャツレンタル

・クリーニング費用

※近距離コースのみ





アルバム付き特別価格プランも用意

Shalm（20P / 40cut）

通常99,000円 → 54,780円（税込）

Pure（20P / 40cut）

通常132,000円 → 77,000円（税込）

Venti（20P / 40cut）

通常121,000円 → 93,500円（税込）

Venti Crystal（20P / 40cut）

通常187,000円 → 104,500円（税込）

※Venti / Venti Crystalにはミニアルバム2冊付き

写真工房ぱれっとについて

北海道内に複数店舗を展開するフォトスタジオ。

ウェディング、成人、七五三、ベビー、ファミリー撮影まで幅広く対応し、衣装・ヘアメイク・撮影技術をワンストップで提供しています。

今しかない特別価格で、北海道の思い出を一生の宝物に。

北海道旅行の記念に。

家族の節目の記録に。



そして、おふたりの新たなスタートに。

この機会に、北海道の絶景とともに残す特別なフォトウェディングをぜひご体験ください。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/english/500542.html

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

写真工房ぱれっと 旭川店

北海道旭川市永山3条5丁目1-4

0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

北海道帯広市西17条南3丁目43-15

0155-67-8008

写真工房ぱれっと函館北斗店

北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内

0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、やフォトサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田