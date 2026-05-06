6月5日、名古屋開催　音・振動（NV）解析の評価指標と実務への適用セミナー

ニュートンワークス株式会社

ニュートンワークス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山梨敏数）は、2026年6月5日（金）、名古屋市において「音・振動（NV）解析の評価指標と実務への適用セミナー」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://www.newtonworks.co.jp/event-seminar/2026/0605100744.html

開発期間の短縮が至上命題となっている現代。「従来の『作って試す』手法では、競合に後れを取ってしまうのではないか」という懸念をお持ちではありませんか？

本セミナーでは、そうした懸念や課題を抱える皆様に向けて、音響解析を形骸化させず、実務に直結させるための「勘所」を徹底解説します。



講師には、数多くの騒音問題を解決してきた中央大学共同研究員の井戸 浩登氏を招き、解析活用の要となる「評価指標」を事例とともに解説します。ニュートンワークスからは、最新の形状最適化手法やシステム連携による具体的な課題解決フローをご紹介します。NV性能の向上と設計効率化を両立させたいエンジニアの皆様、ぜひご参加ください。

セミナーの主要トピック

開催概要

- 物理現象を解き明かす「評価指標」の本質 数多くの騒音対策を主導してきた中央大学共同研究員の井戸浩登氏が、音響パワーや放射効率といった重要指標の読み解き方を伝授。- 解析と実機の融合：コリレーションへの挑戦 金属3Dプリンター製サンプルによる実機検証結果を公開し、エンジニアが最も苦慮する「予実差」の正体に迫ります。- システム全体を俯瞰する最適化設計 回転機システム全体を統合的に捉える解析モデル化により、部品単位を超えたNV性能向上フローを提案します。

日時：2026年6月5日（金） 13:30～16:40（受付開始 13:15）

会場：名駅セミナーオフィス ルームA（JR名古屋駅 桜通り口 徒歩5分）

費用：無料（事前登録制／定員30名）

詳細・お申込みはこちら :https://www.newtonworks.co.jp/event-seminar/2026/0605100744.html

講師紹介：中央大学 理工学部 共同研究員 井戸浩登様

振動・騒音解析と実験の第一人者

学生時代より、振動・騒音関連の実験解析＆音響数値シミュレーション（BEM/FEM）技術の開発業務に従事。ソニーでは、モノづくり技術センターに在籍し、オーディオ,ビデオ,TV,AIBO,VAIOなどの開発部門で設計実務を支援。

株式会社 豊田中央研究所、ソニー株式会社、LMSジャパン株式会社、シーメンス株式会社を経て、現在 中央大学 理工学部 共同研究員、一般社団法人 Smart Sound Design Society 理事、株式会社 くいんと 取締役 （非常勤）を務める。

ニュートンワークス株式会社とは

本社：東京都中央区。代表取締役社長：山梨 敏数。 CAE（Computer Aided Engineering）を事業の核に据え、高度な技術力で製造業を支える独立系エンジニアリングソリューションプロバイダーです。同社の強みは、製品の物理的な挙動をミクロな視点で緻密に捉えるFEM（有限要素法）解析から、システム全体の振る舞いを上流工程でマクロにモデル化する1D-CAE（システムシミュレーション）まで、製品開発の全フェーズを網羅する広範なソリューションを提供できる点にあります。

単なるソフトウェアベンダーに留まらず、長年のサポートやコンサルティングで培ったノウハウを凝縮した自社開発ソフトウェア群「NewtonSuite」を展開している点も大きな特徴です。

これら最新のソフトウェア販売に加え、経験豊富なエンジニアによる高度な解析コンサルティング、受託解析、専門的な技術トレーニングまでをワンストップで提供。自動車、エネルギー、など多岐にわたる産業分野において、日本の製造業が直面する課題を技術の力で解決し、次世代の製品開発をトータルにバックアップしています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ニュートンワークス株式会社

マーケティンググループ

電話番号：03-3535-2631

メール：info@newtonworks.co.jp