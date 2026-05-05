【クリケット】アジア競技大会など、2026年の主要大会の日程が決定
一般社団法人 日本クリケット協会
本年2月、タイでの国際試合に出場した男子日本代表
- 5月2日（土）～5日（祝・火）：日本プレミアリーグ（男子選抜戦）
- 5月8日（水）～18日（日）：男子日本代表 ICC 男子T20ワールドカップ東アジア太平洋予選
- 5月25日（月）～5月31日（日）：佐野市 女子日本プレミアリーグ（女子選抜戦）
- 9月17日（木）～10月3日（土）：愛知/名古屋 アジア競技大会 男・女 日本代表
- 10月24日（土）～25日（日）：エンバシーカップ（大使館選抜戦）
日本プレミアリーグ（5月2～4日）
- 試合日程
5月2日（土）10:30～13:30、14:30～17:30＜中止＞
5月3日（祝・日）10:00～13:00、14:00～17:00
5月4日（祝・月）10:00～13:00、14:00～17:00＜一部の試合が中止＞
5月5日（祝・火）10:00～13:00
- 大会形式
関東の東西南北と関西の5つの地域選抜チームによる総当たり戦、決勝戦・3位決定戦
- 試合形式
T20（20オーバー、120球制、試合時間 約3時間）
- 会場
佐野市国際クリケット場
所在地： 〒312ｰ0327 栃木県佐野市栃本町300-1
ICC男子T20ワールドカップ東アジア太平洋予選（5月8～18日）
- 試合日程
グループステージ 5月8日（金）～10日（日）
スーパーシックスステージ 5月12日（火）～18日（月）
- 大会形式
グループステージ（3チーム×3グループの総当たり戦）、及びスーパーシックスステージ（各グループ上位2チームが進出)
- 参加チーム
日本、クック諸島、 フィジー、 インドネシア、 パプアニューギニア、 フィリピン、 サモア、 韓国、 バヌアツ
- 試合形式：T20I
- 会場
愛知県口論義運動公園（5月8～10日）、佐野市国際クリケット場（5月8～18日）
佐野市女子日本プレミアリーグ（5月25～5月31日）
- 試合日程
5月25日（月）9:30～12:30、14:00～17:005月26日（火）9:30～12:30、14:00～17:005月27日（水）9:30～12:30、14:00～17:005月29日（金）9:30～12:30、14:00～17:005月30日（土）9:30～12:30、14:00～17:005月31日（日）9:30～12:30、14:00～17:00
- 大会形式
日本代表トップ選手を中心にで編成されたチーム、海外招待チーム2チーム、多国籍チームの計4チームによる2回戦総当たり
- 試合形式
T20（20オーバー、120球制、試合時間 約3時間）
- 会場
佐野市国際クリケット場
第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）（9月17日～10月3日）
- 試合日程
女子：9月17日（木）～22日（祝・火）
男子：9月24日（木）～10月3日（土）
＊出場国は未定
- 大会形式
女子8チーム（トーナメント制）
男子10チーム（グループ予選後にトーナメント）
- 試合形式
T20（20オーバー、120球制、試合時間 約3時間）
- 会場
愛知県口論義運動公園
エンバシーカップ（10月24～25日）
- 試合日程
10月24日（土）、25日（日）
- 試合時間：未定
- 大会形式
日本国内のTOP選手が出身地の大使館チームで出場する2リーグ制の総当たり戦
- 試合形式
T10（10オーバー、60球制、試合時間 約1時間半）
- 会場
佐野市国際クリケット場
本年2月、タイでの国際試合に出場した男子日本代表
一般社団法人日本クリケット協会（本部：栃木県佐野市、代表理事：アラム・アンソニー龍也）は、 2026年シーズンの主要大会の日程を決定しましたので、お知らせします。
- 5月2日（土）～5日（祝・火）：日本プレミアリーグ（男子選抜戦）
- 5月8日（水）～18日（日）：男子日本代表 ICC 男子T20ワールドカップ東アジア太平洋予選
- 5月25日（月）～5月31日（日）：佐野市 女子日本プレミアリーグ（女子選抜戦）
- 9月17日（木）～10月3日（土）：愛知/名古屋 アジア競技大会 男・女 日本代表
- 10月24日（土）～25日（日）：エンバシーカップ（大使館選抜戦）
主要大会の詳細は以下の通り：
日本プレミアリーグ（5月2～4日）
- 試合日程
5月2日（土）10:30～13:30、14:30～17:30＜中止＞
5月3日（祝・日）10:00～13:00、14:00～17:00
5月4日（祝・月）10:00～13:00、14:00～17:00＜一部の試合が中止＞
5月5日（祝・火）10:00～13:00
- 大会形式
関東の東西南北と関西の5つの地域選抜チームによる総当たり戦、決勝戦・3位決定戦
- 試合形式
T20（20オーバー、120球制、試合時間 約3時間）
- 会場
佐野市国際クリケット場
所在地： 〒312ｰ0327 栃木県佐野市栃本町300-1
ICC男子T20ワールドカップ東アジア太平洋予選（5月8～18日）
- 試合日程
グループステージ 5月8日（金）～10日（日）
スーパーシックスステージ 5月12日（火）～18日（月）
男子日本代表 グループステージ試合日程（愛知県口論義運動公園）
5月9日（土）9:30 日本 vs バヌアツ
5月10日（日）9:30 日本 vs フィジー
- 大会形式
グループステージ（3チーム×3グループの総当たり戦）、及びスーパーシックスステージ（各グループ上位2チームが進出)
- 参加チーム
日本、クック諸島、 フィジー、 インドネシア、 パプアニューギニア、 フィリピン、 サモア、 韓国、 バヌアツ
- 試合形式：T20I
- 会場
愛知県口論義運動公園（5月8～10日）、佐野市国際クリケット場（5月8～18日）
＊ICC：国際クリケット評議会
＊5月11日は移動日、5月15日は休養日
＊T20I：国際クリケット評議会に認定された20オーバー制の国際試合の形式（120球制、試合時間 約3時間）で、「T20 International」または、「Twenty Twenty International」の略
＊愛知県口論義(こうろぎ)運動公園
所在地： 〒470-0103 愛知県日進市北新町西口論義323-8
佐野市女子日本プレミアリーグ（5月25～5月31日）
- 試合日程
5月25日（月）9:30～12:30、14:00～17:005月26日（火）9:30～12:30、14:00～17:005月27日（水）9:30～12:30、14:00～17:005月29日（金）9:30～12:30、14:00～17:005月30日（土）9:30～12:30、14:00～17:005月31日（日）9:30～12:30、14:00～17:00
- 大会形式
日本代表トップ選手を中心にで編成されたチーム、海外招待チーム2チーム、多国籍チームの計4チームによる2回戦総当たり
- 試合形式
T20（20オーバー、120球制、試合時間 約3時間）
- 会場
佐野市国際クリケット場
＊休養日：5月28日（木）
第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）（9月17日～10月3日）
- 試合日程
女子：9月17日（木）～22日（祝・火）
男子：9月24日（木）～10月3日（土）
＊出場国は未定
- 大会形式
女子8チーム（トーナメント制）
男子10チーム（グループ予選後にトーナメント）
- 試合形式
T20（20オーバー、120球制、試合時間 約3時間）
- 会場
愛知県口論義運動公園
エンバシーカップ（10月24～25日）
- 試合日程
10月24日（土）、25日（日）
- 試合時間：未定
- 大会形式
日本国内のTOP選手が出身地の大使館チームで出場する2リーグ制の総当たり戦
- 試合形式
T10（10オーバー、60球制、試合時間 約1時間半）
- 会場
佐野市国際クリケット場
＜一般社団法人日本クリケット協会＞
〒327-0312 栃木県佐野市栃本町300-1
URL: https://cricket.or.jp/