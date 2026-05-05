【2026年 数量限定】最高新鮮を誰よりも早く。2026年度の採れたて新茶のボトリングティー「IBUKI」の予約受付・販売を開始

株式会社カネス製茶

株式会社カネス製茶（本社：静岡県島田市 代表取締役：小松幸哉）は、「本物の日本茶の価値を世界へ広げていく」ことをミッションとしたラグジュアリー・ボトリングティーブランド『IBUKI bottled tea』（https://ibuki-tea.com/）より、2026年の新茶のみを使用した数量限定商品の予約販売を開始いたします。

2026年、春。茶園に流れる「はじまりのお茶」を届ける。

2026年4月22日摘採された新茶の「金谷いぶき」

静岡の茶園が鮮やかな萌黄色に染まる春。 厳しい冬の寒さを耐え抜き、大地からたっぷりと栄養を吸い上げた新芽が、力強く顔をのぞかせます。朝霧に濡れた瑞々しい若葉が太陽の光を浴びて輝く、その一瞬の生命力を一滴も逃さずボトルに封じ込めたい。そんな想いから、今年も特別なボトリングティーが誕生しました。

蓋を開けた瞬間に広がるのは、新茶特有の若々しくも奥行きのある、青く清々しい香り。一口含めば、新芽の柔らかさが生む「甘み」と「うまみ」が、春の風のように喉を通り抜けます。茶園でしか味わえなかった「摘みたての感動」を、そのままお届けします。

ボトリングティーとは

ボトリングティーとは、特別な製法で茶葉のポテンシャルを最大限に引き出しボトルに詰めたリキッドタイプの高級茶です。ボトルからグラスに注ぐだけで、高品質な茶葉時間や場所にとらわれず最高の状態を味わってほしい。そんな想いのもとたどり着いた完成された日本茶のひとつの境地です。

背景：レストランにおけるノンアルコール需要の高度化

近年、飲酒しない「ソバーキュリアス」の浸透により、外食シーンでの飲料ニーズが激変しています。単なる「お酒の代用品」ではなく、料理との相性を追求する「ティーペアリング」の普及により、レストランにおけるノンアルコール飲料の存在価値はかつてないほど高まっています。

背景には、ワインと同等の複雑な香りや余韻を持つ高付加価値な飲料への強い要望があります。日本茶のグローバルな評価の高まりも相まって、希少性の高い日本茶を用いたボトリングティーは、ホスピタリティを象徴する最高級の選択肢として、星付きレストランや高級ホテルを中心に採用が加速しています。

『IBUKI bottled tea』について

『IBUKI bottled tea』は2022年11月にラグジュアリーティーブランドとして誕生。静岡産の厳選された地域の茶葉のみを使用し、「フィルタード・コールドブリュー製法」という加熱殺菌をせずに抽出する特別な方法で抽出しています。ブランドリリースから1年にして累計で1500本以上の販売を記録。「本物の日本茶の価値を世界へ広げていくこと」をミッションにし、紡がれてきた技術と想いを後世まで語り継いでいく。そして世界へ日本茶の価値を証明していきます。

商品の詳細

■ 数量限定商品：IBUKI 2026 FIRST flush

摘み取られたばかりの新茶を即座に抽出・製造。ブランドのフラッグシップであるボトリングティー、「IBUKI」の中でも、この時期にしか作ることのできない期間限定ラインです。

今回のセットには、通常市場には出回らない希少な原料茶葉を同梱いたしました。 針のように細く、艶やかな濃緑の茶葉は、まさに職人の手仕事が光る「芸術品」。ボトリングティーを味わいながら、その茶葉の美しさを愛で、産地の情景に思いを馳せる――そんな贅沢なひとときをご提案します。

[ 内容 ]

- 化粧箱入りボトル（2026 FIRST flush 仕様）750ml or 180ml- 品種茶「金谷（かなや）いぶき」2026年産・新茶茶葉 10g

[ 商品詳細 ]

販売価格： 750ml：25,920円（税込）

180ml：11,880円（税込）

発送時期： 2026年5月7日以降、順次発送予定

販売URL：

750ml：https://ibuki-tea.com/c/products/ibuki/85975

180ml：https://ibuki-tea.com/c/products/ibuki/85918

■ 希少品種「金谷いぶき」について

自社研究茶園で20年以上の歳月をかけて選別・育成された、カネス製茶を象徴する希少品種です。 口に含んだ瞬間の圧倒的な「芳醇な甘み」、そして後から追いかけてくる「濃厚な旨み」。飲み干した後の余韻として残る爽やかな香りは、他の追随を許さない完成度を誇ります。

■ 会社概要

会社名： 株式会社カネス製茶（https://kanes.co.jp/）

所在地： 静岡県島田市牛尾834-1

設 立：1978年3月1日(1957年創業)

代 表：小松 幸哉

事業内容：

- 「IBUKI bottled tea」の運営

- 日本茶の製造、卸販売、OEM

- 抹茶を中心とした海外輸出・OEM

- ネット通販「和茶倶楽部」の運営