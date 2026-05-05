インドアと屋外で最適な練習環境を追求。SMART GOLFがスイング碑文谷と相互特典を開始

株式会社ＳＭＡＲＴ ＧＯＬＦ

ITを活用した定額制・完全会員制インドアゴルフ練習場「SMART GOLF（スマートゴルフ）」を運営し、インドアゴルフ業界トップクラスの施設数を誇る株式会社SMART GOLF（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高須賀優人）は、東急スポーツシステム株式会社が運営する都内有数の屋外ゴルフ練習場「スイング碑文谷」と業務提携し、両施設の利用者に向けた相互特典の提供を開始いたしました。

■ インドアと屋外は「競合」ではなく「協力関係」にある

インドアゴルフと屋外練習場は、プレースタイルの違いから比較対象とされることが少なくありません。しかし当社は、両者を「競合」ではなく、ゴルファーの課題解決において強力な「相互補完」のパートナーであると捉えています。

SMART GOLFでの最新シミュレーターを用いた緻密な数値分析と、スイング碑文谷様の170ヤードの開放的な空間における実践的な弾道確認。この2つの環境をシームレスに行き来することこそが、本質的な技術向上への最短ルートです。

当社は今後も自社の枠組みにとらわれず、ゴルファーにとって真に合理的で最適な練習環境を追求し続けてまいります。

■ 相互利用特典の概要

本提携に伴い、それぞれの施設をより身近にご活用いただける特別優待プログラムを開始いたします。

【SMART GOLF会員様向け特典】- 「スイング碑文谷」の30分打席利用料金無料クーポンの付与- 「東急ゴルフスクール碑文谷」ご入会時に、オリジナルグローブをプレゼント【スイング碑文谷をご利用のお客様向け特典】- 「SMART GOLF」新規ご入会で月謝1ヶ月無料、レッスン1回チケットを付与

※各特典の適用条件や詳細につきましては、各施設の案内をご確認ください。

■ 今後の展望

SMART GOLFは今後も「インドア」という業態の垣根に縛られることなく、ゴルファーの技術向上と課題解決に真摯に向き合ってまいります。プレイヤーにとって最適な環境を提供するため、他施設との実直な協力関係を築き、ゴルフライフを支えるインフラとしての価値を高めていきます。

■SMART GOLFについて

SMART GOLFは、定額制・完全会員制・通い放題のインドアゴルフ練習場です。1都3県を中心に約190店舗(2026年4月時点)を展開し、24時間365日利用可能（一部店舗除く）で、貸クラブやセキュリティも完備。初心者からプロまで安心してご利用いただけ、マンツーマンレッスンも提供しています。

【株式会社SMART GOLF 会社概要】

会社名 ：株式会社SMART GOLF

代表者 ：代表取締役 高須賀 優人

設立 ：2020年9月

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ 8F

事業内容 ：完全会員制のインドアゴルフ練習場運営業

URL ：https://sma-gol.com/

お問い合わせ：pr@gjb.co.jp