広告の分析も、制作も、対話ひとつで ── Omneky、AI広告アシスタント機能「Chat With Data」を正式リリース

Omneky Inc.

AIを活用した広告クリエイティブプラットフォームを提供するOmneky Inc.（本社：米国サンフランシスコ、CEO：千住 光）は、2026年4月15日（水）、広告パフォーマンスデータの分析から画像・動画クリエイティブの生成までを自然言語の対話で完結できるAIアシスタント機能「Chat With Data（チャット・ウィズ・データ）」をOmnekyプラットフォーム上で正式リリースいたしました。

Chat With Dataは、広告データの分析・可視化・レポート生成にとどまらず、分析結果をもとに「この特徴で新しいバナーを作って」「動画クリエイティブに展開して」と指示するだけで、チャット内で画像広告・動画広告のクリエイティブ生成まで実行できます。これにより、Omnekyは広告PDCAのすべてを一つの対話インターフェースで完結する統合ワークフローを実現しました。

開発背景：広告運用現場が抱える3つの課題

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gHTLB-8RZj4 ]無料トライアルを始める :https://cgp.omneky.com/register

デジタル広告市場の拡大に伴い、企業の広告運用は複数プラットフォーム・複数ブランドにまたがる複雑なオペレーションが求められるようになっています。しかし、広告PDCAを真に回すためには、その起点となる「データ分析・インサイト発見」と、分析結果から制作への「シームレスな接続」が不可欠です。現場では以下のような課題が根強く残っていました。

- 分析と制作の分断：データ分析は管理画面やスプレッドシートで行い、クリエイティブ改善は別のツールで実行。分析で得たインサイトを制作に反映するまでに、複数のツールと手作業が介在していた- データ集約の手間：Facebook、Google、TikTok、LinkedIn等、各プラットフォームの管理画面からデータを個別にダウンロードし、手作業で統合する必要があった- 分析からレポートまでの工数：データ整形、チャート作成、インサイト記述までを人手で行うため、月次レポート作成だけで数時間～半日を要していた

Chat With Dataは、これらの課題を根本から解消し、広告PDCAの全工程を一つの対話インターフェースに統合する機能として開発されました。

「Chat With Data」機能概要

Chat With Dataは、広告運用担当者やマーケターが自然言語（日本語・英語対応）で質問するだけで、複数チャネルにまたがる広告パフォーマンスデータをリアルタイムに分析・可視化・レポート化できるAIアシスタントです。

Chat With Dataが変えるUX

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118205/table/5_1_34fccdfc9981951ae176d2fa155895b6.jpg?v=202605040251 ]分析レポートサンプル画面広告生成サンプル画面

Chat With Dataの本質的な差分は、データへのアクセスモデルが「閲覧」から「対話」に変わることです。

- 問いの自由度が制約されない ユーザーはUIの構造に縛られず、頭に浮かんだ問いをそのまま投げられます。「先月と今月でCTRの変化率が最も大きかったクリエイティブを、チャネル別に比較して」のような複合的な分析も、「その特徴で新しいバナーを3パターン作って」というクリエイティブ生成の指示も、同じチャットの中で自然言語一つで完結します。ダッシュボードでは3～4回のフィルタ操作が必要だった分析、そしてそこから別ツールに移動して行っていた制作が、1つの会話の中に収まります。- 思考の流れが中断されない 対話型UIの最大の強みは、発見から行動までの連鎖を途切れさせないことです。「CTRが高いクリエイティブの共通点は？」→「そのうち動画素材だけ見せて」→「その特徴を反映した新しい動画クリエイティブを作って」→「それをレポートにまとめて」。この流れがすべて同じインターフェース内で、思考の速度で進みます。従来は分析ツールで発見したインサイトを言語化し、別のツールでクリエイティブに反映するという手作業が介在していましたが、Chat With Dataではその断絶が起きません。- アウトプットが分析と同時に生成される ダッシュボードは「見る」ためのUI、制作ツールは「作る」ためのUI。従来はこの2つが分かれていたため、分析で得たインサイトを制作に反映するまでにコンテキストの損失が生じていました。Chat With Dataでは、分析結果がチャート・テーブル・レポートとして構造化されると同時に、そのインサイトを反映した画像・動画クリエイティブまで同じ対話の中で生成できます。「分析する人」「レポートを作る人」「クリエイティブを発注する人」が別々だった作業が、一つの対話に統合されます。

無料トライアルを始める :https://www.omneky.com/ja

◆会社概要

会社名：Omneky Inc.

代表：千住 光

◆お問い合わせ先

yuki@omneky.com

Omneky Inc

Omneky は 2018 年に米国サンフランシスコで設立された生成AI広告企業です。AI を用いたクリエイティブ生成・パフォーマンス分析・広告配信をワンストップで提供し、企業の広告 ROI 向上と制作工数削減を支援しています。