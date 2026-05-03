VEXZの「まりなす」「LiLYPSE」「綺羅星ぺんた」等、KADOKAWA提供の「CSP」を利用開始！ゲーム・アニメ・カラオケ音源など著作物の二次利用が可能に

株式会社KADOKAWAVEXZの「まりなす」「LiLYPSE」「綺羅星ぺんた」等、KADOKAWA提供の「CSP」を利用開始

株式会社KADOKAWA（以下：KADOKAWA）と株式会社VEXZ（読み仮名：ベクス、以下：VEXZ）は、VEXZがプロデュースするVTuberプロダクション「AceeeZ（エーシーズ）」所属アーティストの「まりなす」「LiLYPSE」、サポートアーティストの「綺羅星ぺんた」等が、KADOKAWAが提供するYouTubeMCN「CSP（クリエイターサポートプログラム）」の利用を開始したことをお知らせいたします。

CSPを利用することにより、ゲーム・アニメ・カラオケ音源など、さまざまな著作物を二次利用できるようになり、VEXZ、AceeeZのアーティストはより幅広い創作活動が可能となります。

さらに、まりなす等のアーティストによるCSP利用実績をモデルケースとし、CSPとVEXZの両者が持つ強みを組み合わせた、新サービスや協業についての検討も開始します。

■CSP提携クリエイター

＜まりなす＞

まりなす

歌って踊って変身するバーチャルアーティスト！シャイで生真面目な優等生キャラを捨てた自由人・燈舞りんと、天才猫型帰国子女の鈴鳴すばるの二人組！VTuber界最強と名高いダンスパフォーマンスとバーチャルならではのエフェクトや衣装チェンジでライブを盛り上げます！

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCDgH-CfHO85D0rxtXnXeN2w?sub_confirmation=1

【X】https://x.com/MarinasuChannel

＜LiLYPSE＞（リリップス）

LiLYPSE

謎多き双子バーチャルシンガー。高慢で直情的 な姉の「暁みかど」と冷静で毒舌な妹「暁おぼろ」で構成される。ダークポップな世界観を持 ち、高い歌唱力とダンスを武器としたパフォー マンスを得意とする。これは…記憶を失った思念体の双子の少女たちが、自らの生まれた理由、生きる意味を探す歌物語。

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCqHPlGki5aaT8hsA5_QWcQg?sub_confirmation=1

【X】https://x.com/LiLYPSEescape

＜綺羅星ぺんた＞（きらぼしぺんた）

綺羅星ぺんた

綺羅星ぺんたは、踊り手・足太ぺんたのバーチャルの姿として誕生した“バーチャル踊り手”。 3D空間で自由に踊り、ステージや動画を通してみんなに笑顔ときらめきを届けます。 踊ることが大好きで、いつか画面の向こうのみんなと一緒に踊ることが夢。

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCG6W0T4aceuM5CCpDQ-qQyg?sub_confirmation=1

【X】https://x.com/kirabosipenta

■株式会社VEXZ株式会社VEXZ

株式会社VEXZは、8年間のVTuber運用実績と6年間の興行制作の知見を活かし、バーチャルコンテンツの企画から制作、運用までを一気通貫で手掛けるバーチャルエンターテインメントカンパニーです。ダンス＆ボーカルユニット「まりなす」や「LiLYPSE」のプロデュースをはじめ、大型VTuber音楽フェス「Life Like a Live!（通称：えるすりー）」や「Virtual Music Award（通称：ブイアワ）」の主催・制作、VTUBERの体験型博覧会「VTUBER EXPO 2026」の幹事などを務め、VTuber文化の拡張を推進しています。

【公式サイト】https://vexz.co.jp/

【X】https://x.com/VEXZ_Inc

■CSP（クリエイターサポートプログラム）CSP（クリエイターサポートプログラム）

「CSP」とは、YouTubeが提供するMCN(*1)機能と、KADOKAWAが独自で開発した二次利用の管理・収益分配システムを活用し、クリエイターや権利者の皆様が、新たな収益やPRの機会を得られるサービスです（2022年3月提供開始）。

KADOKAWAグループは、「世界の才能と、感動をつなぐ、クリエイティブプラットフォーマーへ」というコーポレートミッションのもと、CSPを展開することで、自社のアニメ（一部）やクリエイターのコンテンツ等、著作物（IP）の二次利用を許諾し、世界中で「創作の連鎖」が生まれることを目指しています。

現在、VTuber・ストリーマーら国内外のクリエイターをはじめ、アニメ公式や切り抜きなど、幅広いYouTubeチャンネルがCSPを利用しており、利用チャンネル数は780チャンネル以上、累計チャンネル登録者数は6,800万人以上（*2）にのぼります。

CSPにご興味のあるクリエイターや権利者の皆様は、お気軽にお問い合わせください。

(*1)MCNとは、複数のYouTubeチャンネルと提携し、視聴者の開拓、コンテンツのプログラミング、クリエイターのコラボレーション、デジタル著作権管理、収益化、営業などを含むサービスを提供するサードパーティサービスプロバイダです。

引用：YouTubeヘルプ（https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=ja）

(*2)2026年3月時点

以上

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【お問い合わせ先】

株式会社KADOKAWA「CSP（クリエイターサポートプログラム）」担当

E-mail：csp-info@ml.kadokawa.jp

X（Twitter）：https://twitter.com/CreatorSupportP