Honda クロスカブCC110Tシャツが「成田空港ターミナル3」に登場！

株式会社フェイス

「Honda クロスカブCC110Tシャツ」が成田空港T3 SOUVENIR AKIHABARAに登場。海外のお土産にも！

Honda クロスカブCC110Tシャツ

Honda クロスカブCC110をフロントから切り取ったイラストをプリントしたTシャツがHonda公式ライセンス取得商品として、成田空港ターミナル3の「SOUVENIR AKIHABARA」に登場します。

こだわりが光るシンプルで上質なデザイン

「どこでも行ける、何でもできる」クロスカブの多機能さを、一着のTシャツで表現しました。

ファン垂涎のイラストデザインを施した本作は、本田技研工業の厳格な監修を経た公認ライセンス商品です。

5.6オンスのコットン100％で、しっかりとした着心地。

素材には5.6オンスのヘビーウエイトコットンを採用。ふんわり薄手のTシャツとは一線を画す、しっかりとした生地感が特徴です。着るたびに「いいTシャツを選んだな」と実感できる、丈夫で型崩れしにくい仕上がり。繰り返し洗っても形がきれいに保たれるので、長く愛用できる一枚です。大人がカジュアルに着こなせるスタンダードなシルエットに仕立ててあります。素材は100%コットンで、一年中快適にご着用いただけます。

サイズ展開

M / L / XL（メンズサイズ）の3展開。

日本への旅の記念としてのお土産はもちろん、ご自身用としても長く手元に置いていただける商品です。

取扱店舗

成田空港 ターミナル3 SOUVENIR AKIHABARA（免税エリア内）

〒282-0004 千葉県成田市古込１-１

公式サイトからもお買い求めいただけます。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)

【CAMSHOP.JP】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

Honda クロスカブCC110TシャツHonda クロスカブCC110TシャツHonda クロスカブCC110TシャツHonda クロスカブCC110TシャツHonda クロスカブCC110Tシャツ- 商品詳細

【5.6オンス ヘビーウエイト 100％コットン】

Tシャツは大人がすっきりと着こなせるしっかりとした5.6オンスのヘビーウエイト生地を採用。

しっかりしているので繰り返し着てもよれることが少なくスタイリングが決まる一枚です。



サイズ

M ：身丈69cm、身幅52cm、肩幅46cm、袖丈20cm

L ：身丈73cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈22cm

XL：身丈77cm、身幅58cm、肩幅54cm、袖丈24cm

丸胴仕様

販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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