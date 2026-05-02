奈良市「お試し移住制度」対象施設を拡充、7施設体制へ

株式会社コンフィーステイ

株式会社コンフィーステイ（本社：奈良県奈良市、代表取締役：金児崇行）は、奈良市が実施する「お試し移住制度」において、当社が運営する宿泊施設の対象を拡充しました。新たに5施設を追加し、従来の2名向けに加え、4～7名での滞在にも対応可能な体制を整えています。

■ 奈良市との取り組み



当社は、奈良市が推進する移住施策と連携しながら、多様な宿泊形態を活かし、宿泊という形で移住体験の受け皿を担っています。



なお、「お試し移住制度」を通じた当社施設の利用はこれまでに十数組にのぼり、奈良市での暮らしを体験する手段の一つとして活用されています。



奈良市の魅力を「訪れる場所」から「暮らしたくなる場所」へと転換していく中で、当社は滞在の側面からその取り組みを支えています。





■ 奈良市「お試し移住制度」とは



奈良市では、「奈良に移住をしたいが、いきなりの移住はハードルが高い」「観光ではなく“住む”目線で地域を体験したい」といった方に向けて、「お試し移住制度」を実施しています。



■ 宿泊施設の拡充について



当社ではこれまで、「コンフィーステイ桜町」「コンフィーステイ清川」の2施設を本制度に対応する宿泊施設として提供してまいりました。



このたび2026年4月より、新たに以下5施設を追加し、計7施設体制へと拡充いたしました。



・LOCO南市

・Private House Hibiki

・Private House Kanade

・コンフィーステイTDS

・奈良の舎

近年、移住検討においてはファミリーや複数人での滞在ニーズが高まっていることを背景に、今回の拡充では従来の2名向け中心の構成から、4名～7名で滞在可能な施設を強化しました。



一棟貸しの住宅を含む多様な滞在形態を通じて、ファミリーや複数人での移住体験にも対応可能となり、より幅広い層に対して移住体験の機会を提供できる体制を構築しています。

LOCO南市Private House HibikiPrivate House KanadeコンフィーステイTDS奈良の舎



■ “暮らすように泊まる”環境整備



当社が展開する宿泊施設は、「暮らすように泊まる」をコンセプトとしています。



今回追加した施設を含め、各施設には洗濯機などの生活設備を備えており、短期滞在にとどまらず、実際の生活に近い形で奈良での時間を過ごすことが可能です。



観光としての滞在ではなく、「生活の延長としての滞在」を提供することで、移住検討者がより具体的に奈良市での暮らしをイメージできる環境づくりを進めています。

■ 今後の展望



当社はこれまでも、奈良の地域価値向上を目指し、宿泊事業を軸にさまざまな取り組みを展開してまいりました。



「奈良をより良くしたい」「より多くの人に奈良の魅力を知ってもらいたい」という想いのもと、今後も奈良市と歩調を合わせながら、移住促進および地域活性化に寄与する事業を推進してまいります。

会社概要

会社名：株式会社コンフィーステイ

所在地：奈良県奈良市小川町5

代表取締役：金児 崇行

事業内容：宿泊施設の企画・運営・管理、地域観光促進事業

Webサイト：https://comfystay.jp

お問い合わせ：info@comfystay.jp

Instagram：https://www.instagram.com/comfystaynara/