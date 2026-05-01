創作大賞2024（note主催）受賞作書籍化＆コミカライズ決定！　『血道』（森きいこ著/新潮文庫nex）は5月28日発売予定！

株式会社新潮社

創作大賞2024（note主催）を受賞し、大きく話題となった森きいこ氏の『血道』を新潮文庫nexより刊行いたします。同時に『メイドのベル』で話題となった漫画家・えなかあきひ氏によるコミカライズも決定！ 2027年連載開始予定です。

■創作大賞とは

未来のスターとなるクリエイターを発掘する、noteとTALESが共同主催する日本最大級の創作コンテストです。これまで累計173,387作品の応募があり、書籍化・映像化・連載・舞台化など32作品のメディア化を実現しました。クリエイターと多数のメディアが一堂に会する、プロデビューへの登竜門です。

詳細はこちら！ :https://note.com/creative-award

【内容紹介】

“血道”それは血で結ばれた、強く深く長いつながり。抜け出すことは、絶対にできない──。

ある夏の日、女子大学生の新苗が不可解な失踪を遂げた。恋人の大山光里は、自身の実家に伝わる祟りによるものだと考え、怪異が“視える”香菜子に相談をするが、そこで見えたのは想像を絶する血道の縛りだった。新苗はなぜ消えたのか。大山家を襲う呪いの正体とは。古くからの因習をめぐる戦慄のホラー小説。

【コミカライズ詳細】

『メイドのベル』で話題となった漫画家・えなかあきひ氏によるコミカライズが決定！ 2027年連載開始予定です。

■著者紹介：森きいこ（Mori Kiiko）

『メイドのベル』 前編はこちら :https://kuragebunch.com/episode/12207421983458660582

シナリオライター、舞台関連ライター。各種ゲームシナリオや、ミュージカルをはじめとした取材・インタビューを行う。2024（令和6）年、『血道』で創作大賞2024（note主催）新潮文庫nex賞受賞。

■書籍データ

【タイトル】血道

【著者名】森きいこ

【発売日】2026年5月28日（木）

【造本】文庫版

【定価】737円（税込）

【ISBN】978-4-10-180331-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/180331/