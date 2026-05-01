無料版アプリ「BONX」最新バージョンを公開！BONX Stickに対応

株式会社BONX

株式会社BONX（本社：東京都千代田区、代表取締役：宮坂貴大、以下「BONX」）は、BONXアプリの最新バージョンを公開したことをお知らせいたします。

本アップデートにより、BONX純正デバイス「BONX Stick」に新たに対応し、より便利で快適な音声通話体験をお楽しみいただけるようになりました。

■iOS（Ver. 1.7.5）

・BONX Stick に対応しました

・軽微な不具合を修正しました

・iOS15未満のサポートを終了しました

■Android（Ver. 5.8.1）

・BONX Stick に対応しました

・軽微な不具合を修正しました

■ 公式ストアクーポン配布中！

最新バージョンへのアップデート後、アプリ内に表示されるアンケートにご回答いただいた方へ、BONX公式ストアで使えるお得なクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施中です！

スマートフォンとBluetooth(R)で接続して使用する「BONX Stick」は、過酷な環境下でも安定したコミュニケーションを実現します。ぜひこの機会に、BONX純正デバイスによるクリアで快適な通話体験をお試しください。

■BONXについて

2014年に創業し、「The World Is Our Playground. (世界は僕らの遊び場だ)」というビジョンを掲げ、いつでもどこでも声でつながる現場向けコミュニケーションツールを展開しています。

会社名： 株式会社BONX

所在地： 東京都千代田区神田錦町3丁目23番神田錦町安田ビル10階

設立： 2014年11月

代表者： 宮坂 貴大

コーポレートサイト： https://bonx.co/ja