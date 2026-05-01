母の日、まだ間に合います。“寝かせ玄米(R)”のYUWAERU、健康を贈るギフト最終受付スタート

株式会社結わえる

株式会社結わえる（本社：東京都千代田区/代表取締役CEO：荻野芳隆）は2026年5月10日（日）の母の日に向けて、YUWAERUオンラインストア（https://nekase-genmai.com/）にて、通常ギフト商品の母の日お届け対応を開始しました。健康を気遣う贈り物として人気の「寝かせ玄米」を中心に、無添加のおみそ汁、レトルトカレーなど、直前のご注文でも母の日に間に合うギフトとしてご利用いただけます。

母の日のお届けは5月7日（木）正午までご注文受付中母の日直前でも間に合う、YUWAERUの健康ギフト

5月10日（日）の母の日に向けて、“寝かせ玄米”のYUWAERUでは通常ギフト商品の母の日お届け対応を開始しました。忙しくて準備が遅れてしまった方でも、直前のご注文で母の日に間に合うようお届けします。

健康を気遣う贈り物として、「寝かせ玄米」や「にほん素材のおみそ汁」、「玄米がすすむカレー」などの食品ギフトは、毎年母の日に人気のアイテムです。YUWAERUでは、体にやさしく、日常に取り入れやすい商品をギフトとしてご用意しています。

からだをいたわる寝かせ玄米ごはん母の日ギフトにおすすめの商品

YUWAERUのギフト商品は、健康志向の方への贈り物として多くの方に選ばれており、常温保存が可能で、手軽に食べられる点も母の日ギフトとして喜ばれています。

▼ 気軽な気持ちで遅れるプチギフト

寝かせ玄米プチギフト 寝かせ玄米・ごちそうレトルト

商品名

寝かせ玄米プチギフト 寝かせ玄米・ごちそうレトルト

販売価格

2,450円（税込）

賞味期限

寝かせ玄米ごはんパック：ご注文時より約5ヶ月以上

ごちそうレトルト：ご注文時より約4ヶ月以上

寝かせ玄米ギフト 寝かせ玄米・玄米によく合うカレー

商品名

寝かせ玄米ギフト 寝かせ玄米・玄米によく合うカレー

販売価格

4,230円（税込）

賞味期限

寝かせ玄米ごはんパック：ご注文時より約5ヶ月以上

レトルトカレー：ご注文時より約4ヶ月以上

▼ 定番！寝かせ玄米4種を楽しむギフト

YUWAERUいいものギフト 寝かせ玄米・玄米によく合うカレー・ごちそうレトルト

商品名

YUWAERUいいものギフト 寝かせ玄米・玄米によく合うカレー・ごちそうレトルト

販売価格

5,120円（税込）

賞味期限

寝かせ玄米ごはんパック：ご注文時より約5ヶ月以上

レトルトカレー：ご注文時より約4ヶ月以上

ごちそうレトルト：ご注文時より約4ヶ月以上

YUWAERUいいものギフト 寝かせ玄米・にほん素材のおみそ汁

商品名

YUWAERUいいものギフト 寝かせ玄米・にほん素材のおみそ汁

販売価格

5,400円（税込）

賞味期限

寝かせ玄米ごはんパック：ご注文時より約5ヶ月以上

にほん素材のおみそ汁：ご注文時より約4ヶ月以上

YUWAERUいいものギフト 寝かせ玄米・にほん素材のおみそ汁・玄米によく合うカレー

商品名

YUWAERUいいものギフト 寝かせ玄米・にほん素材のおみそ汁・玄米によく合うカレー

販売価格

6,800円（税込）

賞味期限

寝かせ玄米ごはんパック：ご注文時より約5ヶ月以上

にほん素材のおみそ汁：ご注文時より約4ヶ月以上

レトルトカレー：ご注文時より約4ヶ月以上

▼ 新登場！北海道上川地方産ゆめぴりか100%のこだわりギフト

YUWAERUいいものギフト 寝かせ玄米ゆめぴりか100%・にほん素材のおみそ汁

商品名

YUWAERUいいものギフト 寝かせ玄米ゆめぴりか100%・にほん素材のおみそ汁

販売価格

4,800円（税込）

賞味期限

寝かせ玄米ごはんパック：ご注文時より約5ヶ月以上

にほん素材のおみそ汁：ご注文時より約4ヶ月以上

YUWAERUいいものギフト 寝かせ玄米ゆめぴりか100%・玄米によく合うカレー・ごちそうレトルト

商品名

YUWAERUいいものギフト 寝かせ玄米ゆめぴりか100%・玄米によく合うカレー・ごちそうレトルト

販売価格

5,800円（税込）

賞味期限

寝かせ玄米ごはんパック：ご注文時より約5ヶ月以上

レトルトカレー：ご注文時より約4ヶ月以上

ごちそうレトルト：ご注文時より約4ヶ月以上

詳しくはこちらから :https://nekase-genmai.com/goods_category/item/gift/gift_mothers-day

株式会社結わえる

「一日一膳、玄米生活」。主食を玄米に置き換えた体が喜ぶ食事と、好きなものを我慢しない心が喜ぶ食事を上手に組み合わせて、メリハリのある食生活を送る。100点の食生活は難しいけれど、70点でいいから継続していくことで、好きなものを我慢せずに健康的な食生活は実現できる、健康で豊かな気持ちいい世の中に繋がっていくと私たちは考えます。

これが玄米？！と誰もが驚くもっちもちの「寝かせ玄米(R)」を開発し、ごはんパックの自社工場製造、店舗、EC、卸OEMを展開しています。

※「寝かせ玄米(R)」は株式会社結わえるの登録商標です。

寝かせ玄米(R)ごはんパック

株式会社結わえる

所在地：東京都千代田区神田錦町3丁目20アイゼンビル6F

代表取締役CEO：荻野 芳隆

設立：2009年2月4日

事業内容：D2C事業【玄米ごはんパック製造、小売（EC）】、卸し・OEM、コンサルティング

URL：https://www.yuwaeru.co.jp/

公式サイト・SNS

オンラインストア：https://nekase-genmai.com/

Instagram：https://www.instagram.com/yuwaeru.online/

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCwCUbHkizOzaRbabewVoEAg

X：https://www.twitter.com/yuwaeru/

Facebook：https://www.facebook.com/yuwaeru.online/

YUWAERU直営店舗

・YUWAERU蔵前本店：https://www.instagram.com/yuwaeru_honten/

・YUWAERU札幌円山公園店：https://www.instagram.com/yuwaeru_sapporo/



本件に関するお問合せ

株式会社結わえる 広報担当

Mail： press@yuwaeru.co.jp