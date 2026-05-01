【学術論文発表済】愛知県岡崎市のバザルト(R)バスト・ボディケアが45歳の左右差・猫背・肩こりに変化。月2回5ヶ月の継続でブラカップBからCへ・バスト位置の引き上げと姿勢改善を同時に実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――愛知県岡崎市・シエル ホリスティックケアの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、愛知県岡崎市のサロン『シエル ホリスティックケア』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは45歳の痩せ型女性です。出産後からバストが小さくなり、特に左側のボリューム不足が顕著で、ブラ着用時に左カップが浮いてしまうことに見た目・着け心地ともにストレスを感じていました。側弯傾向による左肋骨の張り出し、左脇下のえぐれ、猫背、慢性的な肩こりも重なり、「自分のボディがゴツゴツして恥ずかしい」という状態でご来店されました。
同サロンでは、全身バランスから整える必要があると判断し、バザルト(R)バスト・ボディの複合プログラムを設計。月2回・5ヶ月間（計10回）の集中ケアを継続実施しました。
施術を重ねるごとにバスト全体にハリと丸みが出現。左右差が徐々に整い、左側バスト・デコルテに自然なボリュームが戻り、ブラカップの浮きも気にならないほどに改善されました。バザルト(R)の筋膜リリース作用により張り出ていた肋骨が整いはじめ、バストの土台が安定。ブラサイズはBカップからCカップへと変化しました。骨盤が整いやすくなり猫背・巻き肩が改善、肩こりも軽減。バスト位置も引き上がり、女性らしい滑らかなシルエットへと変化しました。
お客様は「コンプレックスだった左右差が気にならなくなった」「ブラのサイズがB→Cに変わっていて本当に驚いた」「形が整ったバストを鏡で見るのが楽しい。もっと早くバザルト(R)に出会いたかった」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：シエル ホリスティックケア（愛知県岡崎市）
URL：https://ciel_chiro.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347329/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347329/images/bodyimage2】
「気持ち良いだけで終わらない。受けるほどに変わる、自分の身体が好きになる施術。」
愛知県岡崎市の『シエル ホリスティックケア』オーナー・中村氏がバザルト(R)に辿り着いたのは、マタニティトリートメントを学びたいという想いがきっかけでした。学びを深める中で、バザルト(R)が妊娠期に限らず女性の身体をトータルで整え、美しさと健康の両方へ導ける技術であることに大きな可能性を感じたといいます。
「導入後に最も実感しているのは、結果の出るスピードと安定性です。筋膜リリース作用により深部へしっかりアプローチできるため、回数を重ねるごとに体の変化が定着しやすい。バストだけでなく姿勢・骨格バランス・冷えや巡りといった全身へのアプローチが可能なため、見た目の美しさと不調改善を同時にサポートできる点も強みです」と中村氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、中村氏はこう語ります。「気持ち良いだけで終わらない。受けるほどに変わる、自分の身体が好きになる施術。『気持ち良い』と『変わる』を同時に叶える、それがバザルト(R)です」
※効果には個人差があります。
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、愛知県岡崎市のサロン『シエル ホリスティックケア』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは45歳の痩せ型女性です。出産後からバストが小さくなり、特に左側のボリューム不足が顕著で、ブラ着用時に左カップが浮いてしまうことに見た目・着け心地ともにストレスを感じていました。側弯傾向による左肋骨の張り出し、左脇下のえぐれ、猫背、慢性的な肩こりも重なり、「自分のボディがゴツゴツして恥ずかしい」という状態でご来店されました。
同サロンでは、全身バランスから整える必要があると判断し、バザルト(R)バスト・ボディの複合プログラムを設計。月2回・5ヶ月間（計10回）の集中ケアを継続実施しました。
施術を重ねるごとにバスト全体にハリと丸みが出現。左右差が徐々に整い、左側バスト・デコルテに自然なボリュームが戻り、ブラカップの浮きも気にならないほどに改善されました。バザルト(R)の筋膜リリース作用により張り出ていた肋骨が整いはじめ、バストの土台が安定。ブラサイズはBカップからCカップへと変化しました。骨盤が整いやすくなり猫背・巻き肩が改善、肩こりも軽減。バスト位置も引き上がり、女性らしい滑らかなシルエットへと変化しました。
お客様は「コンプレックスだった左右差が気にならなくなった」「ブラのサイズがB→Cに変わっていて本当に驚いた」「形が整ったバストを鏡で見るのが楽しい。もっと早くバザルト(R)に出会いたかった」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：シエル ホリスティックケア（愛知県岡崎市）
URL：https://ciel_chiro.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347329/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347329/images/bodyimage2】
「気持ち良いだけで終わらない。受けるほどに変わる、自分の身体が好きになる施術。」
愛知県岡崎市の『シエル ホリスティックケア』オーナー・中村氏がバザルト(R)に辿り着いたのは、マタニティトリートメントを学びたいという想いがきっかけでした。学びを深める中で、バザルト(R)が妊娠期に限らず女性の身体をトータルで整え、美しさと健康の両方へ導ける技術であることに大きな可能性を感じたといいます。
「導入後に最も実感しているのは、結果の出るスピードと安定性です。筋膜リリース作用により深部へしっかりアプローチできるため、回数を重ねるごとに体の変化が定着しやすい。バストだけでなく姿勢・骨格バランス・冷えや巡りといった全身へのアプローチが可能なため、見た目の美しさと不調改善を同時にサポートできる点も強みです」と中村氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、中村氏はこう語ります。「気持ち良いだけで終わらない。受けるほどに変わる、自分の身体が好きになる施術。『気持ち良い』と『変わる』を同時に叶える、それがバザルト(R)です」
※効果には個人差があります。