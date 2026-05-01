【学術論文発表済】愛知県岡崎市のバザルト(R)バスト・ボディケアが45歳の左右差・猫背・肩こりに変化。月2回5ヶ月の継続でブラカップBからCへ・バスト位置の引き上げと姿勢改善を同時に実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】愛知県岡崎市のバザルト(R)バスト・ボディケアが45歳の左右差・猫背・肩こりに変化。月2回5ヶ月の継続でブラカップBからCへ・バスト位置の引き上げと姿勢改善を同時に実現した最新症例を公開