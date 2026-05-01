「下田プリンスホテル」宿泊・日帰りどちらでも楽しめる期間限定ディナーコースと送迎バス運行で「あじさい祭」観光をより快適に　「伊豆のご褒美　初夏 あじさい」を今年も販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

下田プリンスホテル（所在地:静岡県下田市白浜1547-1、総支配人:白井 利人）では、毎年6月に開催される下田市あじさい祭にちなんだ夕食ディナーをご用意しています。会場となる下田公園では、約300万輪・100種類以上のあじさいが咲き誇り、下田市街と下田湾を望む景観とともにさまざまなあじさいをお楽しみいただけます。当ホテルでは、この「あじさい祭」にちなんだ特別ディナーとして、地元・伊豆の旬食材を取り入れたコース料理をご用意。下田港で水揚げされた海の幸や名産の金目鯛などを使用し、あじさいの彩りをイメージした盛り付けで初夏の味覚をお楽しみいただけます。本ディナーはご宿泊のお客さまに加え、日帰りでのレストラン利用も可能となっており、観光とあわせた気軽なご利用にも対応しております。さらに、あじさい祭開催期間中は、下田公園へのアクセスをより快適にするため、午前中にホテル発の送迎バスを2便運行いたします。梅雨の時期だからこそ出会える色鮮やかなあじさいの絶景と、伊豆の旬を味わう特別ディナーで、初夏の下田の魅力をご体感いただけます。

伊豆のご褒美 初夏 あじさい」コース

「伊豆のご褒美 初夏 あじさい」コース概要

【期 間】 2026年7月17日（金）まで

【料 金】 1名さま\6,500（税込み）

【営業時間】 5:30P.M.～9:00P.M.（LO8:30P.M.）

【メニュー】

◆トラウトサーモンのマリネとホタテのテリーヌ 根菜の紫陽花仕立て

◆下田港で水揚げ含むお刺身三種盛り合わせ

◆金目鯛の白ワイン蒸し ニューサマーオレンジソースと共に

富士の国いきいきポークのグリル ジンジャーソース

◆駿河湾産シラスと桜海老のココットライスと焼津の鰹節エキスを使ったスープ

◆バタフライピーレアチーズケーキ 白浜海岸ブルー見立て

【対象】宿泊者、日帰り利用者

トラウトサーモンのマリネとホタテのテリーヌ 根菜の紫陽花仕立て

※上記料金には、1名さまの夕食、消費税が含まれております。

※別途会計時にサービス料（13％）を加算させていただきます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会 社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

【下田公園】300万輪が咲き誇る日本一の群生】

下田市街と下田湾を望む場所に下田公園があります。地元では城山公園（鵜島城跡）の相性で呼ばれています。例年あじさい祭の開催期間中は、様々なイベントや地場産品、あじさいの鉢植え販売、飲食のお店が並び、祭期間を盛りあげています。

【アクセス】

ホテルより車で約15分

伊豆急下田駅より下田海中水族館行きバス5分、下田公園下

下車すぐ又は伊豆急下田駅より徒歩20分

【あじさい祭会場送迎バス】

ホテル発「10：00A.M.」「11：15A.M.」の便をあじさい祭会場まで運行いたします。

ご予約制にて承ります。

下田公園のあじさい

※写真はイメージです。※上記内容はリリース時点（5月1日）の情報です。