Meituに新機能「女児ゲー風」加工が登場！平成のあの頃に戻り、可愛く加工体験

MEITU CHINA LIMITED

画像編集・加工アプリを展開するMeituは、新たに「女児ゲー風」加工機能をリリースいたしました。

本機能は、日本で再注目されている “平成” のトレンドをもとに開発されたもので、当時のゲームのような世界観や雰囲気を再現した加工が特徴です。どこか懐かしく、思わずあの頃を思い出すようなビジュアルを、現代の写真に重ねて楽しむことができます。

■ 機能紹介

今回の「女児ゲー風」加工は、平成時代に親しまれた女児向けゲームのビジュアル表現をもとに設計された新しい加工機能です。特徴的なパステルカラー、ややデフォルメされたキャラクタータッチを再現し、写真を一瞬で “あの頃” の世界観へと変換します。操作は非常にシンプルで、写真を読み込むだけで、自動的に “女児ゲーム風” の可愛らしいキャラクタータッチに変換。誰でも手軽にトレンド感のある加工を体験できます。

Before / After

生成後のビジュアルは、ややピクセル感のある質感を取り入れつつ、服装や髪型、背景まで高い再現度で表現されるのが特徴です。まるでゲームの主人公になったかのような世界観の写真が完成し、懐かしさと新しさを同時に楽しむことができます。

また、ゴールデンウィークには、家族や友人、恋人と過ごす時間の中で、当時の思い出を振り返りながら本機能を使って遊ぶことで、より楽しいひとときを演出します。

◼️機能の利用方法- Meituアプリを開く- トップ画面から「AI加工」を選択- 「新登場」を選択- 「女児ゲー風」を選択「AI加工」を選択

「新登場」を選択 「女児ゲー風」を選択

生成を待つ

完成！

Meitu Inc.について

Meituでは毎週、新機能の配信を行っております。

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