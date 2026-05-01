【デジライズ】法人向けプログラム「Claude Code法人導入支援」を正式提供開始 - 動画60本×ハンズオン×伴走支援で″現場が自走するAI駆動経営″を実現、先着10社で受付開始

株式会社デジライズ

株式会社デジライズ（本社：東京都港区、代表取締役：茶圓 将裕、以下「デジライズ」）は、Anthropic社の自律型AIコーディングエージェント 「Claude Code」 を企業に定着させる法人向けプログラム 「Claude Code法人導入支援」 を、正式に提供開始したことをお知らせいたします。本プログラムは 動画研修「Claude編」全60本（合計約5時間）×ハンズオン集合研修×伴走支援を3本柱に据え、社員のAIリテラシー育成から経営層のAI戦略構築、業務フロー自動化までを一気通貫に支援するもので、先着10社限定で受付を開始いたします。

サービス専用サイトは https://claudecode.digirise.ai/ にて公開中です。

■背景：Claude Code は企業の競争力を左右する"次の必須スキル"へ

ChatGPT・Gemini・Copilotに続き、2026年に入って急速に存在感を増しているのが、Anthropic社の自律型AIエージェントClaude Codeです。コードを書ける・書けないに関わらず、自然言語の指示だけで議事録作成・提案書生成・データ分析・業務システム連携・ブラウザ自動化までをAIが自走で完結させる「AI駆動経営」のインフラとして、いま最も注目を集めているツールの一つとなっています。

2026年4月8日～10日に東京ビッグサイトで開催された日本最大級のIT専門展「Japan IT Week 春 2026」にてデジライズが2日間連続で講演した「Claude Code実践講座」は、連日立見席が出るほどの大盛況となり、急遽4月22日に見逃しオンラインセミナー「徹底比較 Claudeの優位性と2026年最新AI実装戦略」を追加開催する運びとなりました。

世間的にClaude Codeが注目を浴びる一方で、デジライズが500社以上のAI導入を支援してきた現場で見えてきたのは、「強力なツールが先行し、活用基盤づくりが追いついていない」という共通課題です。Claude Codeの導入を検討する企業からは、「どこから始めればよいか分からない」「一部のリテラシーが高い社員しか使いこなせていない」「セキュリティ要件で本番業務に持ち込めない」「現場で定着せず宝の持ち腐れになっている」といった声が後を絶ちません。

こうした"導入の壁"を打ち破るため、これまで現場での活用支援をしてきたデジライズは、「Claude Code法人導入支援」として研修・実装・伴走の3軸で解決するプログラムとして正式リリースいたします。

■プログラムの全容：研修×実装×伴走の"3本柱"

本プログラムは、社員一人ひとりにClaude Codeを"使える状態"までインストールするPlan A：法人研修プログラムと、経営レベルでAI戦略を策定し業務フローを自動化するPlan B：AI構築支援プログラムの2軸で構成されます。

◆Plan A：法人研修プログラム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/126540/table/77_1_fa5b85886ae50adee90503cb228f4744.jpg?v=202605010551 ]

動画研修「Claude Code編」は、Anthropic社のClaudeの世界観・環境構築から始まり、CLAUDE.md・Memory・Skills・Hooks・MCP連携・Agent Teams・/schedule定期実行まで、1本5～10分の短尺×全60本で構成。1日15～30分の学習で30日完走できるカリキュラム設計となっており、完走時には 自部署で使える3～5つの活用パターンを習得済みの状態を目指します。

◆Plan B：AI構築支援プログラム

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/126540/table/77_2_c257dc005dce28cc458d6594427b00e6.jpg?v=202605010551 ]

■デジライズの実績

AI導入支援実績 |500社以上

累計AI研修受講者 | 4万名以上

Claude Codeレクチャー実績 | 3,000名以上

年間登壇回数 | 150回以上

代表・茶圓 Xフォロワー数 | 19万人超（@masahirochaen(https://x.com/masahirochaen)）

主要導入実績 | GMOインターネットグループ／DENSO／三菱地所リアルエステートサービス／パーソルイノベーション／KOKUYO／アシスト／ウィルグループ／スタイル・エッジMEDICAL／iU情報経営イノベーション専門職大学 ほか

■自社実証で得られた業務効率化インパクト

デジライズが自社業務にClaude Codeを導入した結果、特定業務において90%超の自動化率を達成。

- 議事録作成 | 60分⇒5分 92%削減- メール下書き | 15分⇒2分 87%削減- 提案書作成 | 4時間⇒30分 88%削減- データ整理・CSV集計 | 60分⇒5分 92%削減- リサーチ業務 | 2時間⇒15分 88%削減- 請求書作成（freee連携） |20分⇒2分 90%削減- 日報・週報 | 20分⇒1分 95%削減

これらのノウハウは、本プログラムの動画研修・伴走支援を通じて、そのまま貴社にインストールされます。

■本LP自体もClaude Codeで構築― ノウハウの再現性が証明

サービス専用LP（https://claudecode.digirise.ai）は、HTMLコーディング・画像生成（Nano Banana Pro）・YouTube/Forms API連携・E2Eテスト25本・Vercel本番デプロイまでの全工程を、エンジニアを介さず Claude Codeのみで約3時間で構築したものです。本プログラムでは、こうした"AIで業務もプロダクトも内製化する"再現性のあるノウハウを、貴社の現場に直接お渡しします。

■代表取締役 茶圓 将裕 コメント

「Japan IT Week春 2026」の2日間連続登壇で改めて確信したのは、Claude Codeへの企業の関心は『興味段階』を完全に超え、『今すぐ全社に入れたい』というフェーズに突入しているということです。一方で、強力なツールが先行するあまり、活用のための土台づくり―つまり社員リテラシー、運用ルール、セキュリティ、業務フロー設計―が後回しになっているケースが大半です。AIは、正しい順序で導入してこそ、初めて企業の真の力になります。本プログラムは、500社の支援で蓄積した『失敗させない導入メソッド』を体系化し、研修・実装・伴走の3本柱で『現場が自走するAI駆動経営』を実装するものです。優秀な専任コンサルタント陣の体制を確保した上で、初期フェーズはとくに丁寧に伴走したいため、まずは先着数社限定で受付を開始いたします。

「Japan IT Week春 2026」

■サービス概要

サービス名（正式名称）：Claude Code法人導入支援

提供開始日：2026年4月（受付開始）

提供形式：オンライン（Zoom）／オンサイト／ハイブリッド

募集枠：先着10社限定

専用サイト：https://claudecode.digirise.ai/

お問い合わせフォーム：https://forms.gle/frnBhoTykvg2WxxZ8

キックオフまでの期間：最短2週間

付随費用：Anthropic Claude Code Maxプラン（＄200/人月）が利用者ごとに必要

■お申し込みフロー

STEP 1｜お問い合わせ・ヒアリング（無料・約15分） まずはお気軽にご連絡ください。貴社の課題やご要望を無料ヒアリングにてお伺いします。

STEP 2｜プラン提案・お見積り ヒアリング内容をもとに、貴社に最適なプランとお見積りをご提案します。

STEP 3｜契約・キックオフ ご契約締結後、速やかにキックオフミーティングを実施。最短2週間での開始が可能です。

STEP 4｜プログラム開始 AI研修または構築支援をスタート。貴社のDX推進を全力でサポートします。

お問い合わせは専用Webフォームより1分で完了。フォーム送信後、1営業日以内に担当者から折り返しご連絡し、サービス資料と説明動画を自動でお手元にお届けいたします。

お問い合わせフォーム： https://forms.gle/frnBhoTykvg2WxxZ8

■株式会社デジライズについて（https://digirise.ai(https://digirise.ai)）

デジライズは、「日本の生成AI活用率を80％以上へ」を掲げ、企業向けAI研修・活用サポート、企業向けChatGPT「AI Works」の開発・販売、AIシステム開発、および個人向けAIスクール「デジライズAIスクール」の運営を通じて、企業・個人双方のAI活用変革を支援しています。代表の茶圓 将裕は著書『AI脳』（KADOKAWA） や YouTube「チャエンのAI研究所」 を通じて生成AIの最前線を発信し、年間150回を超えるカンファレンス・企業研修・自治体支援への登壇実績を持ちます。

■会社概要

会社名：株式会社デジライズ（https://digirise.ai）

所在地：東京都港区海岸１丁目７番１号東京ポートシティ竹芝１０Ｆ

代表者：代表取締役 茶圓将裕

事業内容：企業向けAI研修・活用サポート

企業向けChatGPT「AI Works」開発・販売

AIシステム開発

個人向けAIスクールの運営

■報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社デジライズ

広報担当 菅原

pr@digirise.ai