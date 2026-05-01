新潟オリジナルの発酵食品「さかすけ」。酒粕をさらに乳酸菌で発酵させた、″和製サワークリーム″を銀座で体感

公益社団法人 新潟県観光協会

2026年5月24日（日）「にいがた発酵ラボ 新潟オリジナルのスゴイ発酵食品！乳酸菌醗酵酒粕『さかすけ』を体感」を、銀座・新潟情報館 THE NIIGATAはで開催します。好評につき昨年度に続き2回目の開催となります。

「さかすけ」ってなに？

約90蔵、日本一の酒蔵数を誇る新潟県。日本酒を搾るときに生まれる酒粕は、酒蔵や日本酒の数だけ多様な個性があります。「さかすけ」は、その酒粕をさらに乳酸菌で発酵させた新潟県独自の食材です。

ヨーグルト状でアルコール度はほぼゼロ。酸味のある"和製サワークリーム"ともいえる独特の風味は、料理との相性が抜群。機能性が高く、健康・美容面でも注目されています。

当日のプログラム

「さかすけ」の食べ比べや、「さかすけ」を使ったオリジナル料理と日本酒のペアリングを体験できます。ガイドを務めるのは、料理研究家・利き酒師・新潟清酒名誉大使として活躍する中島有香さん。新潟の食文化を知り尽くしたプロが、「さかすけ」の魅力をとことん引き出します。

■ ゲストプロフィール

中島有香（なかしま ゆか）

料理研究家・利き酒師・新潟清酒名誉大使

大阪市出身、新潟市在住。大阪の広告代理店勤務後、パリにてフランス家庭料理を学ぶ。帰国後、料理研究家として活動を開始し、『くいしんぼうの正食アラカルト』（文化出版局）で出版デビュー。結婚を機に新潟市へ移住し、自宅兼アトリエを構え料理教室、県内外の料理講座、テレビ・雑誌でのレシピ提案、企業とのコラボ企画開発など幅広く活動。主な著書に『はじめましての日本酒レシピ40』『発酵美人 酒かすレシピ』『にいがた省エネおつまみ』などがある。

■ 開催概要

イベント名： にいがた発酵ラボ 新潟オリジナルのスゴイ発酵食品！乳酸菌醗酵酒粕「さかすけ」を体感 ／ THE NIIGATA: Meet the People Vol.32

日時： 2026年5月24日（日） 第1部 13:00～14:30 ／ 第2部 16:00～17:30（受付は各部開始30分前～）

会場： 銀座・新潟情報館 THE NIIGATA 3階イベントスペース（東京都中央区銀座5-6-7）

定員： 各回25名（事前申込制・先着順）

参加費： 3,000円（税込）「さかすけ」200g＆中島氏オリジナルレシピプレゼント付き

主催： 銀座・新潟情報館 THE NIIGATA ／ 協力： 株式会社ニール、新潟県酒造組合

申込： https://the-niigata.jp/event/13924/

詳細を見る :https://the-niigata.jp/event/13924/

■ お問い合わせ

銀座・新潟情報館 THE NIIGATA 事務局

TEL：03-6280-6635

E-mail：the-niigata@nico.or.jp