東洋大学大学院発、“かけるだけでイネ・コムギの栄養価を高める”世界初技術を開発 〜修了生・赤羽根健生氏の講演会開催ならびに東洋大学 理事長賞を授与〜

東洋大学大学院発、“かけるだけでイネ・コムギの栄養価を高める”世界初技術を開発 〜修了生・赤羽根健生氏の講演会開催ならびに東洋大学 理事長賞を授与〜