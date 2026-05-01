役員の異動に関するお知らせ

ガリレイ株式会社

本日開催の取締役会において、2026年６月26日開催予定の第75期定時株主総会に付議する役員の異動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。本役員人事は、同株主総会での承認を経て正式に決定される予定です。

また、同株主総会の終結をもって、任期満了に伴い監査等委員である取締役２名が退任いたしますので、あわせてお知らせいたします。

1.取締役の異動

(１)取締役候補者の氏名及び略歴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81206/table/299_1_54a0a556bd37151b2d59f2bc084f585a.jpg?v=202605010451 ]

※１．丹羽氏、沖田氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．丹羽氏、沖田氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役候補者であります。

また、両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定であります。



(2)就任予定日

2026年６月26日

2.監査等委員である取締役の退任

(1)退任予定の監査等委員である取締役の氏名

竹内 博史

藤川 隆夫

(2)退任予定日

2026年６月26日