【新商品】冷感×虫対策で“夏のソト時間”を快適に。子育てママをサポートする「モスキーヒ」アームカバー発売

株式会社ディックコーポレーション

繊維向け虫よけ加工機能ブランド「mothkeehi（モスキーヒ）」を展開する（株）ディックコーポレーション（本社：新潟）は、冷感機能と虫よけ加工を兼ね備えたアームカバーを発売。

夏の不快３大要素である紫外線、高気温、蚊トラブルから肌をやさしく守り、公園やレジャーシーンをはじめとした外時間をより快適に過ごすことのできるアイテムです。

■企画背景

深刻化する“暑さ×虫”問題と子育て世代の負担。

近年、猛暑の長期化により熱中症リスクが高まる中、夏場の屋外環境は年々厳しさを増しています。特に、子どもと過ごす時間が長く、公園遊びや送迎など日常的に屋外へ出る機会が多い子育てママにとって、「暑さ」と「虫」は避けられない大きなストレス要因です。

モスキーヒはこれまで、とくに「小さな子どもにも安心して使える虫対策」という価値を提供してきました。本商品ではその特長に加えて、“暑さ対策”という視点を重要視し、より身近でより快適安心なアイテムとして製品開発を行いました。

■商品特長

虫を寄せ付けにくい「モスキーヒ」

モスキーヒは、ヒノキ由来成分をマイクロカプセル化し繊維に付着させることで、虫が嫌がる環境をつくる忌避型の虫よけ加工技術です。

殺虫成分を使用していないため人体・環境にやさしく、子どもと過ごすシーンでも安心して使用できます。スプレーが肌に合わない方や、蚊への抵抗が強い方でも「着る虫対策」をモットーにより安心で身近なアイテムを展開。

ブランドサイトはこちら(https://mothkeehi.com/)

クールアームカバー 4色１サイズ \1,980(税込)UVカット＋冷感素材の暑さ対策

さっと手を通したときにひんやり気持ちのいい接触冷感素材。さらに肌面には吸熱冷感のPCMプリントが施され、蓄冷マイクロカプセルが温度に反応し熱を吸収し、冷感をアシスト。腕の内面はストレッチの効いた通気メッシュで快適な付け心地となっています。またUVカット率97％以上と夏の外出時の負担軽減。

虫対策・暑さ対策・日焼け対策をこれ1枚でサポートするマルチ機能なアームカバーです。

55cmロング丈裏面に吸熱冷感のPCMプリントカラー展開ライトブルーグリーンチャコールブラウンダークネイビー

自社ストア(楽天・Amazon)にて発売。

楽天はこちら(https://item.rakuten.co.jp/uki-uki/ktva-01/)

Amazonはこちら(https://www.amazon.co.jp/MOTHKEEHI-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E6%9A%91%E3%81%95%E5%AF%BE%E7%AD%96-%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%89%E3%82%A2/dp/B0GS9PGYZ3/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8oZxYKASbMlneNQxITw5ti3APcocuxxERC_UHiXOwCzGjHj071QN20LucGBJIEps.kkMuED4irqeArjgJYMPF5Qt8UugPJXzjVHN34XLB81w&dib_tag=se&keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC&m=A2VTNNRSIUA0TL&qid=1777616281&s=merchant-items&sr=1-1&th=1&psc=1)

■暑さ対策への企業の取り組み

“虫対策＝暑さ軽減”という発想

蚊が増え始めるシーズンは、同時に強い日差しや高気温、多湿なども課題。私たちは虫対策と暑さ対策は切り離せないものと捉え、どちらの悩みにも寄り添った商品開発を進めています。本商品はその思想を体現したアイテムです。

熱中症予防声かけプロジェクトへの賛同

企業として熱中症対策の重要性にも着目し、「熱中症予防声かけプロジェクト」に賛同。製品開発だけでなく、社会的な啓発活動にも積極的に取り組んでいます。

子育て世代を応援

モスキーヒは、「子どもたちとその家族を守る」という想いのもと、子育て世代のソト時間に寄り添ってきました。2026年4月にはマタニティフード協会へ加盟し、より広い視点で子育て支援に取り組み、今後も当ブランドを通して現代の気候課題やライフスタイルに寄り添った商品を展開してまいります。

マタニティフード協会(https://maternity-food.org/member-store/diccorporation-co/)

企業情報

モデル着用パーカー mothkeehiメッシュパーカー

会社名：株式会社ディックコーポレーション

所在地：新潟県柏崎市田塚2₋5₋18

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：橋口

TEL：0257-21-7388

MAIL：info-mothkeehi@dic-corp.co.jp