フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、株式会社山陰合同銀行（本社：島根県松江市、取締役頭取：吉川浩、以下「山陰合同銀行」）と協業し、2025年10月の発表（※1）に基づいた地域企業のバックオフィス業務のDXを実現するBPaaS（Business Process as a Service）事業を本日2026年5月1日より本格開始することをお知らせいたします。

また、freeeは、デロイト トーマツ smooth株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：中野祐希、以下「デロイト トーマツ」）とSaaSの導入について連携し、本事業を推進していきます。



（※1）freeeと山陰合同銀行がBPaaSを活用したDXサービスを2026年春に提供開始予定：https://corp.freee.co.jp/news/20251008freee_gogin.html

■導入コンサルから運用代行までワンストップで提供し、地域経済の生産性向上を支援

現在、地域の中小企業においては、生産年齢人口の減少に伴う「バックオフィス業務の専門人材不足」が深刻な課題となっています。また、インボイス制度や電子帳簿保存法などの法改正対応により業務が複雑化しており、本来注力すべきコア業務に経営資源を割けない現状があります。こうした課題に対し、地域の信頼を担う山陰合同銀行、業務設計を含めたSaaS導入支援の知見を持つデロイト トーマツ、そしてクラウドテクノロジーを牽引するfreeeが、システム提供にとどまらない「実務の運用代行」を担うことで、地域企業の持続可能な経営基盤の実現を支援します。

今後は、経理・人事労務領域を起点とし、将来的には、地域の課題に基づき幅広く提供メニューの拡大を目指すことで、地域企業の「バックオフィス支援銀行」としてのポジションを確立し、地域経済全体のDXハブへと進化してまいります。

■株式会社山陰合同銀行 会社概要

会社名：株式会社山陰合同銀行

代表者：取締役頭取 吉川浩

設立日：1941年7月1日

本店所在地：島根県松江市魚町10番地

URL：https://www.gogin.co.jp/

■デロイト トーマツ smooth株式会社 会社概要

会社名：デロイト トーマツ smooth株式会社

代表者：代表取締役社長 中野祐希

設立：2017年8月

所在地：石川県金沢市広岡3-3-11 JR金沢駅西第四NKビル

URL：https://www.deloitte.com/jp/ja/about/group/deloitte-tohmatsu-smooth.html

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。