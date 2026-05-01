ライアートプロモーションが運営するMusic Hearts主催のリミックスコンテスト、2026年5月6日(水)より開催決定！

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株式会社ライアートプロモーション


株式会社ライアートプロモーション（東京本社：東京都千代田区、代表取締役：山田光寛）が運営するオンラインDTMスクール「Music Hearts（ミュージックハーツ）」は、国内外で活躍するプロデューサー/DJ「TANA」と共催し、2026年5月6日(水)より「Music Hearts × TANA “ball pool” Remix Contest」を開催いたします。



受賞作品はオフィシャル配信リリースされるほか、参加者全員への特典もご用意し、次世代クリエイターの新たなステップアップを支援いたします。



特設ページ： https://www.music-hearts.com/remix-contest2026


■ コンテスト開催の背景と目的

音楽制作環境の進化により、誰もが自宅から楽曲制作・発信に挑戦できる時代となりました。


一方で、作品を世の中に届け、評価を受け、次のステップにつなげる機会は、まだ限られているのが現状です。



オンラインDTMスクール「Music Hearts」では、第一線で活躍するプロの音楽クリエイターによるマンツーマン指導を通じ、DTMや作曲スキルの習得にとどまらず、クリエイターが自身の音楽を価値ある作品として発信し、活動の可能性を広げていくことを支援しています。



本コンテストは、フレッシュな感性を持つクリエイターによる新たな楽曲解釈を通じて、クリエイター自身の新たなステップへの機会創出、そして音楽コミュニティのさらなる活性化を目的としています。


■ 題材曲について 「TANA, Calli Stephus - ball pool」



TANAとシンガーCalli Stephusによる、2023年リリースの爽快なサマーダンスチューン「ball pool」。本コンテストでは、このエモーショナルかつエネルギー溢れる世界観を自由に切り裂き、再構築していただきます。



新たに独自のパート（歌唱やラップ等）を追加することも可能です。



原曲URL：https://youtu.be/lh6bbSqQtLc?si=vcy0XH56-QKi4Uhw


（BPM : 140 / Key : C）


■ 豪華な受賞特典と「全参加者特典」

本コンテストでは、入賞者に対するオフィシャルリリースの確約に加え、応募いただいた全参加者に対してプロからのフィードバックを提供する体制を整えております。


【受賞者特典】

・選出枠：一般公募枠、Music Hearts受講生枠


・リミックスEPへの収録およびオフィシャル配信リリース


・各種メディアでのプロモーション実施 ・本コンテストに関する記事等でのピックアップ掲載


【全参加者特典】

・Music Hearts 現役プロ講師陣から、応募楽曲への個別フィードバック


・Music Hearts 個別レッスン 1回無料ご招待


・Music Hearts 選べる動画教材プレゼント（※一般公募の方に限る）


■ コンテスト概要

募集開始：2026年5月6日（水）12:00 JST


募集締切：2026年7月6日（月）23:59 JST


結果発表：2026年7月上旬～中旬予定


配信リリース：2026年7月予定


参加資格

年齢・経歴不問 / 日本国内居住者（どなたでもご応募いただけます）


※応募には利用規約への同意が必須となります。詳しくは特設ページをご確認ください。


選考基準

Music Hearts講師陣およびTANAによって、以下の5つの基準を中心に厳正な審査を行います。



1.オリジナリティ


既存ジャンルの模倣ではなく、個性が刻まれているか。



2. 再構築する力


原曲の魅力を活かしながら、別の正解を提示できているか。



3. サウンドデザイン


現代のリスニング環境で通用するMIX・マスタリングがなされているか。



4. コンセプトと訴求力


誰に、どのような場面で聴かせたいかという意図が伝わるか。



5. リリースポテンシャル


公式配信リリースを行うにあたり、市場での存在感や競争力を持っているか。


応募方法

応募方法および詳細は、以下の特設ページをご確認ください。



Music Hearts × TANA リミックスコンテスト2026 特設ページ


https://www.music-hearts.com/remix-contest2026


■ 審査員プロフィール TANA（プロデューサー / トラックメイカー / DJ）



国内・福岡を拠点に活動する、ダンスミュージック／エレクトロニック系のプロデューサー、トラックメイカー、DJ。



オリジナル楽曲などのリリースをコンスタントに重ね、自身の楽曲はSpotifyのオフィシャルプレイリストへのピックアップや「block.fm」でのオンエアなどを通じて注目を集めている。Diploが自身のラジオ番組で楽曲をプレイし、BBC Radio 1でも2度にわたりオンエアされるなど話題に。



プロスポーツチームのオープニングやチアリーディング楽曲の制作、福岡市のエンタメ支援事業での楽曲提供、専門学校やDTMスクールでの講師など、その活動は多岐にわたる。



2024年には2nd EP『RESONATE WITH THE HEART』を発表。



2025年には、m-floの名曲「come again」のリミックスをBANNY BUGS、Calli Stephusとともに制作し、オフィシャルリリースを果たす。 [HP] https://tanajpn.com/


■ 「Music Hearts」について



Music Hearts（ミュージックハーツ）は、完全マンツーマン指導のオンラインDTMスクールです。



DAWの基礎から作詞作編曲、プロレベルのMIX・マスタリング、最新のボーカロイド制作に加え、SNSマーケティングや権利・法務といった音楽ビジネスまでを網羅。「理想の音楽クリエイター」として自立するための実践的なカリキュラムを提供しています。



公式サイト：https://www.music-hearts.com/


■ 会社概要

- 会社名：株式会社ライアートプロモーション
- 東京本社：東京都千代田区神田三崎町3丁目5-9 天翔オフィス水道橋1F-1
- 大阪支社：大阪府大阪市西区新町1-2-9 日宝四ツ橋新町ビル4F
- 福岡事業所：福岡県福岡市博多区博多駅前1-23-2 ParkFront 博多駅前1丁目5F-B
- 代表取締役：山田光寛
- 設立：2017年11月29日
- 事業内容：メディカルマーケティング事業、メディアソリューション事業、コンテンツクリエイティブ事業、ミュージック事業、インフルエンサーマーケティング事業
- 企業サイト：https://liartpromotion.co.jp/


問い合わせ先

株式会社ライアートプロモーション


Music Hearts 運営事務局


メール：music-hearts@liartpromotion.com