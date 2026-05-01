ライアートプロモーションが運営するMusic Hearts主催のリミックスコンテスト、2026年5月6日(水)より開催決定！
株式会社ライアートプロモーション（東京本社：東京都千代田区、代表取締役：山田光寛）が運営するオンラインDTMスクール「Music Hearts（ミュージックハーツ）」は、国内外で活躍するプロデューサー/DJ「TANA」と共催し、2026年5月6日(水)より「Music Hearts × TANA “ball pool” Remix Contest」を開催いたします。
受賞作品はオフィシャル配信リリースされるほか、参加者全員への特典もご用意し、次世代クリエイターの新たなステップアップを支援いたします。
特設ページ： https://www.music-hearts.com/remix-contest2026
■ コンテスト開催の背景と目的
音楽制作環境の進化により、誰もが自宅から楽曲制作・発信に挑戦できる時代となりました。
一方で、作品を世の中に届け、評価を受け、次のステップにつなげる機会は、まだ限られているのが現状です。
オンラインDTMスクール「Music Hearts」では、第一線で活躍するプロの音楽クリエイターによるマンツーマン指導を通じ、DTMや作曲スキルの習得にとどまらず、クリエイターが自身の音楽を価値ある作品として発信し、活動の可能性を広げていくことを支援しています。
本コンテストは、フレッシュな感性を持つクリエイターによる新たな楽曲解釈を通じて、クリエイター自身の新たなステップへの機会創出、そして音楽コミュニティのさらなる活性化を目的としています。
■ 題材曲について 「TANA, Calli Stephus - ball pool」
TANAとシンガーCalli Stephusによる、2023年リリースの爽快なサマーダンスチューン「ball pool」。本コンテストでは、このエモーショナルかつエネルギー溢れる世界観を自由に切り裂き、再構築していただきます。
新たに独自のパート（歌唱やラップ等）を追加することも可能です。
原曲URL：https://youtu.be/lh6bbSqQtLc?si=vcy0XH56-QKi4Uhw
（BPM : 140 / Key : C）
■ 豪華な受賞特典と「全参加者特典」
本コンテストでは、入賞者に対するオフィシャルリリースの確約に加え、応募いただいた全参加者に対してプロからのフィードバックを提供する体制を整えております。
【受賞者特典】
・選出枠：一般公募枠、Music Hearts受講生枠
・リミックスEPへの収録およびオフィシャル配信リリース
・各種メディアでのプロモーション実施 ・本コンテストに関する記事等でのピックアップ掲載
【全参加者特典】
・Music Hearts 現役プロ講師陣から、応募楽曲への個別フィードバック
・Music Hearts 個別レッスン 1回無料ご招待
・Music Hearts 選べる動画教材プレゼント（※一般公募の方に限る）
■ コンテスト概要
募集開始：2026年5月6日（水）12:00 JST
募集締切：2026年7月6日（月）23:59 JST
結果発表：2026年7月上旬～中旬予定
配信リリース：2026年7月予定
参加資格
年齢・経歴不問 / 日本国内居住者（どなたでもご応募いただけます）
※応募には利用規約への同意が必須となります。詳しくは特設ページをご確認ください。
選考基準
Music Hearts講師陣およびTANAによって、以下の5つの基準を中心に厳正な審査を行います。
1.オリジナリティ
既存ジャンルの模倣ではなく、個性が刻まれているか。
2. 再構築する力
原曲の魅力を活かしながら、別の正解を提示できているか。
3. サウンドデザイン
現代のリスニング環境で通用するMIX・マスタリングがなされているか。
4. コンセプトと訴求力
誰に、どのような場面で聴かせたいかという意図が伝わるか。
5. リリースポテンシャル
公式配信リリースを行うにあたり、市場での存在感や競争力を持っているか。
応募方法
応募方法および詳細は、以下の特設ページをご確認ください。
Music Hearts × TANA リミックスコンテスト2026 特設ページ
https://www.music-hearts.com/remix-contest2026
■ 審査員プロフィール TANA（プロデューサー / トラックメイカー / DJ）
国内・福岡を拠点に活動する、ダンスミュージック／エレクトロニック系のプロデューサー、トラックメイカー、DJ。
オリジナル楽曲などのリリースをコンスタントに重ね、自身の楽曲はSpotifyのオフィシャルプレイリストへのピックアップや「block.fm」でのオンエアなどを通じて注目を集めている。Diploが自身のラジオ番組で楽曲をプレイし、BBC Radio 1でも2度にわたりオンエアされるなど話題に。
プロスポーツチームのオープニングやチアリーディング楽曲の制作、福岡市のエンタメ支援事業での楽曲提供、専門学校やDTMスクールでの講師など、その活動は多岐にわたる。
2024年には2nd EP『RESONATE WITH THE HEART』を発表。
2025年には、m-floの名曲「come again」のリミックスをBANNY BUGS、Calli Stephusとともに制作し、オフィシャルリリースを果たす。 [HP] https://tanajpn.com/
■ 「Music Hearts」について
Music Hearts（ミュージックハーツ）は、完全マンツーマン指導のオンラインDTMスクールです。
DAWの基礎から作詞作編曲、プロレベルのMIX・マスタリング、最新のボーカロイド制作に加え、SNSマーケティングや権利・法務といった音楽ビジネスまでを網羅。「理想の音楽クリエイター」として自立するための実践的なカリキュラムを提供しています。
公式サイト：https://www.music-hearts.com/
■ 会社概要- 会社名：株式会社ライアートプロモーション
- 東京本社：東京都千代田区神田三崎町3丁目5-9 天翔オフィス水道橋1F-1
- 大阪支社：大阪府大阪市西区新町1-2-9 日宝四ツ橋新町ビル4F
- 福岡事業所：福岡県福岡市博多区博多駅前1-23-2 ParkFront 博多駅前1丁目5F-B
- 代表取締役：山田光寛
- 設立：2017年11月29日
- 事業内容：メディカルマーケティング事業、メディアソリューション事業、コンテンツクリエイティブ事業、ミュージック事業、インフルエンサーマーケティング事業
- 企業サイト：https://liartpromotion.co.jp/
問い合わせ先
株式会社ライアートプロモーション
Music Hearts 運営事務局
メール：music-hearts@liartpromotion.com