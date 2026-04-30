6月3日開催！海外パッケージトレンド オンラインセミナー

公益社団法人日本パッケージデザイン協会

公益社団法人日本パッケージデザイン協会（理事長：信藤洋二）は、海外パッケージトレンド『拡張するWellness～米国パッケージに漂う「健康」の境界線～』を、6月3日（水）にオンラインで開催いたします。

今回は、米国イリノイ州在住で海外のパッケージデザイン動向を現地から発信されている菅 木綿子（すが ゆふこ）さんを講師にお迎えします。現地のTopic事例や実物サンプル投影を交えながらご紹介いただく予定です。定番ポジションを確立したもの、今まさに広がっているもの、これから注目されそうな兆しを整理しながら、商品や表現が売場で支持される背景をひも解き、企画や表現を考えるためのヒントを探っていきます。

■詳細・お申込みは、下記をご覧ください。

https://activity.jpda.or.jp/seminar_event/5767.html

■開催概要

【開催日時】2026年6月3日（水）16：00～17：00（アフターセッション 17：00～17：30）

【申込締切】2026年6月2日（火）23：59まで

【参加費】JPDA会員・一般 1,000円（税込）、学生無料

【開催形式】オンライン (Zoomウェビナー)

【講演内容】

Topic 1｜プラントベース：「素材の置き換え」から「文脈の書き換え」へ

Topic 2｜ミニマリズム：情報疲れを癒やす誠実な引き算

Topic 3｜ソバーキュリアス：フラットな自分へチューニング

【講師プロフィール】

菅 木綿子氏 （デザイナー/リサーチャー）

共著書：『新版 パッケージデザインを学ぶ 基礎知識から実践まで』（2025年3月24日発売）

パッケージ専門メディア「パケトラ」寄稿 https://pake-tra.com/author/suga/