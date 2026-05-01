『精霊魔法が使えない無能だと婚約破棄されたので、義妹の奴隷になるより追放を選びました』が2026年10月にミュージカル化決定！エヴァ役に神志那結衣、アラン役に舟木健

株式会社HIKE

株式会社HIKEが出資・制作するミュージカル『精霊魔法が使えない無能だと婚約破棄されたので、義妹の奴隷になるより追放を選びました』が、2026年10月に上演することが決定しました。本作は集英社の電子版コミックレーベル「デジマ」で連載中の漫画：多花葉ねみ、原作：めぐめぐ（エブリスタ）による、婚約破棄＆追放から始まる異世界シンデレラストーリーです。脚本・演出を担当するのは、朗読劇「私の頭の中の消しゴム」で昨今の朗読劇ブームの火付け役となった岡本貴也。精霊魔法が使えないことで婚約破棄をされ、国を出る選択をした令嬢・エヴァ役を神志那結衣、使用人でエヴァと旅路をともにするアラン役を舟木健が演じます。

本日より、公式サイトならびに公式Xを開設いたしました。続報や最新情報を随時発信していきますので、ぜひチェックしてください。

公式サイト：https://musical-seirei.com

公式X：@stage_seireimyu

コメント

上演決定にあたり、脚本・演出の岡本貴也と、エヴァ役・神志那結衣、アラン役・舟木健の3名からコメントが到着しましたので下記よりご覧ください。

脚本・演出：岡本貴也

原作小説や漫画に私が初めてふれたとき、その読後感は、「なんて綺麗な心たちなんだろう」でした。ヒロインのエヴァ、そしてアランをはじめエヴァを取り囲む人々の心の清らかさは、悪意や悲しいニュースであふれるSNSばかり覗いている私にはとても眩しく感じられました。

そしてなにより二人の恋の淡さたるや！ あのピュアさ、あの照れ臭さを見ていると、心から二人を応援したくなります。

そんな純情な物語は、ミュージカル化にぴったりだと思います。このまるで（精霊の）魔法のように美しい世界を、どうか心ゆくまでお楽しみください。

エヴァ・フォン・クロージック役：神志那結衣

今作品で主演を務めさせていただきます。

原作を読ませていただき、与えられた評価や環境に縛られず、自分の価値を自分で決めていく主人公の在り方に強く惹かれました。

原作ファンの皆さまにも納得いただける“エヴァ”をしっかりと演じられるよう覚悟を持ち、丁寧に表現したいと思います。

素敵なキャスト陣が集結しましたので、皆さまの心に長く残るような作品を目指し、カンパニー一同で誠実に向き合ってまいります。

アラン・ルネ・エスタ役：舟木健

主人公エヴァを支える、アランを演じさせて頂くNORDの舟木健です！

原作を読んだ時に、とても壮大で美しい世界観と、爽快なストーリー展開で一気に引き込まれました。演出の岡本さんとはこの作品で三度目。またご一緒出来ることがとても嬉しいです。私が破天荒な役ではなく、輝かしい貴族を演じるのを見て面白がる岡本さんが想像できます（笑）

私自身このような王道のキラキラした作品・役をほとんど演った事が無いので、とても新鮮な気持ちですし、また新しい挑戦が出来る事に感謝して、誠心誠意込めて素敵な作品をお届けしたいです。

ストーリー

ここは、精霊魔法が人々の暮らしを支える国。人々は皆、精霊魔法によって豊かな生活を送っていた。 しかし、クロージック公爵の令嬢エヴァは、精霊魔法がまったく使えない無能力者だった。彼女は王太子と婚約していたが、その王太子は、エヴァの義妹マルティと密かに通じていた。

王太子とマルティの画策によりエヴァは無実の罪を着せられ、国外追放か、マルティの奴隷となるかを迫られる……！

エヴァは自由を選び、国を捨てることを決意する。ひとりで旅立とうとするエヴァの前に現れたのは、密かに彼女に思いを寄せる使用人のアランであった……。

公演概要

タイトル：ミュージカル『精霊魔法が使えない無能だと婚約破棄されたので、義妹の奴隷になるより追放を選びました』

漫画：多花葉ねみ

原作：めぐめぐ（エブリスタ）

脚本・演出：岡本貴也

出演：

エヴァ役：神志那結衣

アラン役：舟木健 ほか

公演日：2026年10月8日（木）～10月11日（日）

劇場：六行会ホール

東京都品川区北品川2-32-3

主催・制作：ミュージカル『せれまほ』製作委員会

公式サイト：https://musical-seirei.com

公式X：@stage_seireimyu

推奨ハッシュタグ：#精霊ミュ

原作紹介

『精霊魔法が使えない無能だと婚約破棄されたので、義妹の奴隷になるより追放を選びました』

漫画：多花葉ねみ 原作：めぐめぐ（エブリスタ）

集英社の電子版コミックレーベル「デジマ」で連載中（リマコミ＋、その他各電子書店で配信中）

集英社ガールズコミックス 【異世界マーガレット】よりコミックス１～４巻発売中

≪あらすじ≫

クロージック公爵の令嬢エヴァは、精霊魔法が使えない無能力者。

父と母を幼い頃に亡くした彼女は、義妹マルティによって、使用人と同じ立場に落とされ、虐げられていた。

婚約者である王太子・リズリーと義妹・マルティの画策により国外追放か義妹の侍女になるかを迫られる。

国に留まることよりも自由になることを選んだエヴァは、使用人のアランたちと隣国を目指す。

しかし、エヴァが無能力者であることには理由があるようで、彼女を追放したバルバーリ王国では、突然精霊魔法が使えなくなり、混乱に陥っていた。

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)多花葉ねみ・めぐめぐ／集英社・ミュージカル「せれまほ」製作委員会

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。