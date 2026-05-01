ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、公式オンラインショップを開設いたしました。





公式オンラインショップオープン！





うちの子が気に入っている商品があるけど近くに売っていない…

欲しい商品があるけど日常の買い物ついでに買うのはちょっと大変…





そんな悩みにお答えいたします！





代表的なブランド商品から少々マニアックな商品まで、直販サイトだからこそ可能な幅広い商品提供をお約束いたします。

こんな商品があったのか！？という新たな発見があるかもしれません。





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そして今ならオープン記念として、一定金額以上の商品をご購入いただいた方にプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。

※実施予定または実施中のキャンペーンは予告なく中止、または変更となる場合がございます。





大切なペットと生きていく毎日がずっと続きますように。

たくさんのご訪問をお待ちしております！





【ドギーマン公式オンラインショップHP】

https://doggyman.shop/









●会社概要

社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一

所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14

設立 ： 1970年1月

事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入

URL ： https://www.doggyman.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

メール ： info@doggyman.shop

TEL ： 050-3816-8113

受付時間： 10：00～18：00(土・日・祝を除く)