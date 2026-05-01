Bemis Associates、Christina Chenを社長兼最高執行責任者に任命

マサチューセッツ州シャーリー, 2026年4月30日 /PRNewswire/ -- Bemis Associates, Inc. （以下「Bemis」）は、接合と素材イノベーションの世界的リーダーであり、Christina Chenを社長兼最高執行責任者（COO）に任命したことを本日発表しました。



Bemis Associates, Inc., a global leader in bonding and material innovation, today announced the appointment of Christina Chen as President and Chief Operating Officer.



ChenはMichael Johansenの後任として就任し、 Johansenは引き続き最高経営責任者を務め、Bemisが次の加速フェーズに入る中でChenと緊密に連携しながら、企業戦略、イノベーション、グローバルパートナーシップ、長期的成長に注力します。

Johansenは、次のように述べています。「ChristinaとBemis組織全体にとって、今回の昇進はBemisの次なる成長と成功の段階を迎えるものです。Christinaは、私がこれまでのキャリアを通じて共に働いてきた中で、最も優れたリーダーでありビジネスパーソンの1人です。20年近くにわたって共に働く中で、私たちは強固なパートナーシップを築いてきており、彼女はBemisを新たな高みへと導く卓越した社長になると確信しています。」

Christina Chenは、半導体製造、ITハードウェア、商業試験・認証サービス、小売業向けブランディングソリューション、テープ製造にわたる業界で、25年以上に及ぶグローバルビジネスのリーダーシップ経験を有しています。

2019年にBemisに入社して以来、経営幹部チームの主要メンバーを務めており、以前はアジア太平洋地域担当エグゼクティブバイスプレジデントを務めた後、直近ではグローバル最高執行責任者兼アジア太平洋（APAC）地域プレジデントを務めていました。Chenは在任中、Bemisのグローバルな事業拠点の拡大、サプライチェーンの地域化、アジア太平洋地域におけるリーダーシップ体制の強化、サプライチェーンおよび貿易に関する大きな課題への対応を主導しました。

Chenは社長兼COOとして、Bemisの経営幹部チームを率い、グローバルでの成長を加速させます。また、CEOのリーダーシップチームの中核メンバーとして、全社的な連携と戦略実行を担います。

Christina Chenは、次のように述べています。「Bemisの社長兼COOに就任することを光栄に思います。人々の生活を向上させるというBemisの目的と、Bemisの価値観に深く共感しています。 また、同社が過去115年間にわたって築いてきた世界的なレガシーを強く意識しています。COO兼アジア太平洋（APAC）地域プレジデントとして、私は世界各地のBemisチームと働く機会に恵まれ、Bemisチームが生み出す素晴らしい価値を直接目にしてきました。当社が企業として極めて重要な局面にあることに、大きな期待を感じています。次の加速フェーズを迎えるにあたり、この素晴らしいグローバルチームを率い、お客様、パートナー、チームメンバー、そして当社が事業を展開する世界各地のコミュニティにもたらす価値と影響力を高めていくことを楽しみにしています。」

Bemis Associatesについて

Bemis Associates, Inc.は、接着剤および接合ソリューションの世界的リーダーであり、アパレル、民生用電子機器、産業分野の大手ブランドと連携し、製品性能と美観の向上に貢献しています。1910年に設立された当社は、技術的専門性、グローバルな事業規模、価値観を重視する企業文化を融合させ、革新的なソリューションを提供しています。当社は、Sewfree®接着剤、装飾材、シームテープ、シーム補強テープ、付加価値の高い接合ソリューションを開発・製造しています。当社は世界各地にオフィス、製造施設、Co-Labデザイン・アプリケーションセンターを有しています。詳細はbemisworldwide.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2968127/Bemis_Associates_Christina_Chen.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com