琵琶湖汽船株式会社（本社：滋賀県大津市浜大津、社長：金澤 一徳）は、2026年8月6日（木）に開催される「2026びわ湖大花火大会」にあわせ、外輪船ミシガンから約1万発の大花火を鑑賞する特別クルーズ『ミシガン花火鑑賞船』の抽選受付を、5月7日（木）より開始いたします。 特別クルーズでは、ご乗船のみの「オープンデッキプラン」、船内レストランでのお食事がセットになった「お食事付プラン」、そして最上階スカイデッキで花火を鑑賞する「スカイデッキプラン」の3種類をご用意しています。いずれのプランもデッキスペースより打上花火をご覧いただけるほか、ご乗船の記念として、非売品のオリジナル扇子をプレゼントいたします。 遮るもののないびわ湖上の特等席で、迫力ある音とともに夜空を彩る湖上花火をお楽しみください。

びわ湖大花火大会『ミシガン花火鑑賞船』プラン詳細

＜全プラン／ご乗船記念＞オリジナルグッズ（扇子）特典付き！

〇運航日

2026年8月6日（木）※花火打上19:30～20:30

〇運航ダイヤ

大津港18:30発～大津港20:45着（乗船受付／17:00頃～、乗船開始／18:00を予定）

〇運航船

外輪船ミシガン 旅客定員:787名、全長:59.0m、幅:11.7m、総トン数:1045.61トン 進水年月:1982年4月 https://www.biwakokisen.co.jp/ship/michigan/

〇販売プラン

「オープンデッキプラン」

ミシガン1～3階のデッキスペースで花火鑑賞ができるプランです 料金：【1席】大人（中学生以上）20,000円、小学生以下（2歳以上）10,000円 内訳：ミシガン乗船料 税込

「お食事付プラン」

船内レストランでのお食事（ブッフェ料理）と花火鑑賞がセットになったプランです 料金：【1席】大人（中学生以上）40,000円、小学生30,000円、幼児（2歳以上）15,000円 内訳：ミシガン乗船料 ＋ お食事代（ブッフェ料理＋フリードリンク※アルコール含む）税込 ※打上げ花火は1～3階デッキスペースよりご覧いただけます

「スカイデッキプラン」

びわ湖の景色が見渡せるミシガンの最上階4階スカイデッキで、お弁当と花火鑑賞がセットになった プランです 料金：【1席】大人（中学生以上）50,000円、小学生以下（2歳以上）30,000円 内訳：ミシガン乗船料 ＋ お食事代（お弁当＋フリードリンク※アルコール含む）税込 ※雨天の場合、使い捨てレインコートを無料配付いたします

ミシガン花火鑑賞船のご予約は抽選制による受付となります

〇受付期間

2026年5月7日（木）12:00～5月15日（金）23:59

〇当落発表

2026年5月20日（水）～順次、当落をご連絡いたします。

〇受付窓口

当社公式ホームページよりお申込をお願いします（電話申込不可） ⇒https://www.biwakokisen.co.jp/season_event/31562/

〇注意事項

・本企画は、ミシガン船上から花火を鑑賞することを目的としております。今大会では、ドローンショーやレーザービーム、音楽などの演出も予定されておりますが、これらの演出は陸上に向けた角度で実施されるため、船上からは綺麗にご覧いただけない可能性があります。予めご了承ください ・お申込の時点で、お支払手続きが必要となります（落選の場合は、引き落としされません） ・当社専用駐車場はございません。また、びわ湖大花火大会当日は、周辺の有料駐車場は大変混雑、渋滞しますので、公共交通機関にてご来場いただきますようご協力お願いいたします ・本企画船は特別運航便につき、ご予約確定後、7月6日（月）よりキャンセル料を頂戴いたします ・びわ湖大花火大会が中止となった場合のみ払い戻しいたします。その他理由での払い戻しは一切ございませんのであらかじめご了承ください ・当日はご予約いただいたご本人様がご来場いただきますようお願いいたします ・当社が直販する花火鑑賞船プラン以外の商品については、当該商品をお取り扱いの旅行会社様等へお問い合わせください（当社ではお答えいたしかねます）

〇お問い合わせ

琵琶湖汽船㈱ 予約センター TEL 077-524-5000（9:00-17:00）

〇大津港までのアクセス

京阪・びわ湖浜大津駅より徒歩約3分 ＪＲ大津駅よりバス約5分（浜大津バス停下車）

※画像はすべてイメージです

https://newscast.jp/attachments/ZyUlhYZSTaxEnhOyTiYb.pdf