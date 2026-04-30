GODが作詞・作曲・プロデュースするSIZUKUの最新曲「Fairy Jewelry Dancing」が米ラジオ局「R1 Radio USA」にて今月もパワープレイに選出されました。

最新曲『Fairy Jewelry Dancing』は、流れるような心地よいサビが特徴のミディアムナンバーです。聴く者を深い海底で宝石を眺めているような幻想的な気分へと誘うその世界観は、まるでディズニー映画『リトル・マーメイド』を彷彿とさせます。リリース日は現在未定ですが、「一人でも多くの世界のリスナーに届けたい」という強い想いから、今回の先行選曲に至りました。 現在、SIZUKUおよびGOD＆SIZUKUの日本語楽曲によるパワープレイは5ヶ月目に突入しています。30分に1回（1ヶ月あたり4,000回以上）という異例のハイペースで日本語オリジナル楽曲が放送されるのは、米国の放送史上でも類を見ない快挙であり、現在もその記録を更新し続けています。 また、本局では以下の楽曲も同時にパワープレイされています。

GOD＆SIZUKU『PEACE OF EARTH』 徳間ジャパンよりリリースされたメジャーデビューアルバム『闇に負けるな、光を取り戻せ！』（オリコンデイリーアルバムランキング9位獲得）の収録曲。

JYUN（AIクリエイター／海外プロモーター）『Caramel Cappuccino』 軽快なリズムが心地よい最新ナンバー。

日本語の「波動の歌声」が国境を越え、米国のリスナーに癒やしと感動を届け続けています。

R1RadioUSA の 放送でGOD&SIZUKUとJYUNの楽曲が聴けるアプリ

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