成城大学教授によるゼミ形式の授業が「城南コベッツ」「城南推薦塾」で受けられる！新しい価値観・世界観を創造する力を鍛える探究講座「SDGsから考える未来の教育」を5～7月の全3回にて開催します。

成城大学教授によるゼミ形式の授業が「城南コベッツ」「城南推薦塾」で受けられる！新しい価値観・世界観を創造する力を鍛える探究講座「SDGsから考える未来の教育」を5～7月の全3回にて開催します。