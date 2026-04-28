成城大学教授によるゼミ形式の授業が「城南コベッツ」「城南推薦塾」で受けられる！新しい価値観・世界観を創造する力を鍛える探究講座「SDGsから考える未来の教育」を5～7月の全3回にて開催します。
株式会社城南進学研究社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO：千島 克哉）は、運営する個別指導塾「城南コベッツ」と総合型・学校推薦型選抜対策専門「城南推薦塾」において、2026年5月30日（土）・6月27日（土）・7月18日（土）に、成城大学とのコラボレーション講座で、新しい価値観・世界観を創造する力を鍛える探究講座「SDGsから考える未来の教育」を開催します。
この講座では、SDGsの目標を手がかりに、教育の未来を探究します。世界や日本の新しい学びの取り組みを調査しつつ、「自分は何を学び、どんな未来を作りたいのか」という問いを、仲間と一緒に深めます。成城大学の教授2名と大学生サポーターにより、オンライン上で少人数のグループに分かれてディスカッションを行う「ゼミ形式」の授業を通して、「大学の学び」を体感します。城南コベッツと城南推薦塾の在籍生を対象とした、高校生のためのオリジナル講座です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347531/images/bodyimage1】
【探究講座「SDGsから考える未来の教育」概要】
対象：「城南コベッツ」「城南推薦塾」に在籍している高1生～高3生および高卒生
日程：第1回 2026年5月30日（土）18:30～20:00 「今、世界のSDGsは」
第2回 2026年6月27日（土）18:30～20:00 「多様性のある社会へ」
第3回 2026年7月18日（土）18:30～20:30 「プレゼン、表彰」
種別：オンライン講座（Zoom）
参加費：無料
※30名限定（先着順）
■「探究講座」について
変化が激しく、正解のない問題が次々に降りかかる時代を生きる私たちは、自ら解決策を創造する力を身につけなくてはなりません。「探究講座」は、社会問題について大学の先生のレクチャーを受けながら、解決策をともに考え、未来を切り拓く力を養う講座です。大学入学後の学びや、将来の進路・キャリアを考えるきっかけにもなります。
ホームページ：https://www.covez.jp/creative-learning/
【城南推薦塾】
株式会社城南進学研究社が運営する、総合型選抜・学校推薦型選抜対策専門の予備校です。2024年度入試で在籍生の志望校合格率91.5％※を記録。出願者の個性や適性が多角的に評価される選抜方法での合格に向けた対策を通じて、「情報力」「文章力」「表現力」そして「人間力」という「3＋1」のチカラを引き出す指導を行い、「自ら考え、学び、行動できる」人財を育成します。
※当社調べ。2024年度入試における城南推薦塾在籍生のうち、出願した志望校の合格者数をもとに算出。
ホームページ： https://ao-suisenjuku.jp/
【「合格戦略のある個別指導」 城南コベッツ】
株式会社城南進学研究社が運営する、60年以上の実績に基づく指導メソッドと、公立中学生「定期テスト1科目+25点保証」※のある個別指導塾です。講師1人に生徒2人までの「1対2個別指導」と、合格戦略を実現させる「合格戦略5バリュー」で、成績向上や苦手克服、定期テスト対策にとどまらず、理解力・応用力を高め、志望校合格を見据えた受験に必要な学力を育成します。
※当社規定の条件があります。詳細は城南コベッツ公式サイトをご確認ください。
ホームページ：https://www.covez.jp/
■ 「株式会社城南進学研究社」について
株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として、「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成しています。
また、全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ： https://www.johnan.co.jp/
配信元企業：株式会社城南進学研究社
この講座では、SDGsの目標を手がかりに、教育の未来を探究します。世界や日本の新しい学びの取り組みを調査しつつ、「自分は何を学び、どんな未来を作りたいのか」という問いを、仲間と一緒に深めます。成城大学の教授2名と大学生サポーターにより、オンライン上で少人数のグループに分かれてディスカッションを行う「ゼミ形式」の授業を通して、「大学の学び」を体感します。城南コベッツと城南推薦塾の在籍生を対象とした、高校生のためのオリジナル講座です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347531/images/bodyimage1】
【探究講座「SDGsから考える未来の教育」概要】
対象：「城南コベッツ」「城南推薦塾」に在籍している高1生～高3生および高卒生
日程：第1回 2026年5月30日（土）18:30～20:00 「今、世界のSDGsは」
第2回 2026年6月27日（土）18:30～20:00 「多様性のある社会へ」
第3回 2026年7月18日（土）18:30～20:30 「プレゼン、表彰」
種別：オンライン講座（Zoom）
参加費：無料
※30名限定（先着順）
■「探究講座」について
変化が激しく、正解のない問題が次々に降りかかる時代を生きる私たちは、自ら解決策を創造する力を身につけなくてはなりません。「探究講座」は、社会問題について大学の先生のレクチャーを受けながら、解決策をともに考え、未来を切り拓く力を養う講座です。大学入学後の学びや、将来の進路・キャリアを考えるきっかけにもなります。
ホームページ：https://www.covez.jp/creative-learning/
【城南推薦塾】
株式会社城南進学研究社が運営する、総合型選抜・学校推薦型選抜対策専門の予備校です。2024年度入試で在籍生の志望校合格率91.5％※を記録。出願者の個性や適性が多角的に評価される選抜方法での合格に向けた対策を通じて、「情報力」「文章力」「表現力」そして「人間力」という「3＋1」のチカラを引き出す指導を行い、「自ら考え、学び、行動できる」人財を育成します。
※当社調べ。2024年度入試における城南推薦塾在籍生のうち、出願した志望校の合格者数をもとに算出。
ホームページ： https://ao-suisenjuku.jp/
【「合格戦略のある個別指導」 城南コベッツ】
株式会社城南進学研究社が運営する、60年以上の実績に基づく指導メソッドと、公立中学生「定期テスト1科目+25点保証」※のある個別指導塾です。講師1人に生徒2人までの「1対2個別指導」と、合格戦略を実現させる「合格戦略5バリュー」で、成績向上や苦手克服、定期テスト対策にとどまらず、理解力・応用力を高め、志望校合格を見据えた受験に必要な学力を育成します。
※当社規定の条件があります。詳細は城南コベッツ公式サイトをご確認ください。
ホームページ：https://www.covez.jp/
■ 「株式会社城南進学研究社」について
株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として、「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成しています。
また、全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ： https://www.johnan.co.jp/
配信元企業：株式会社城南進学研究社
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