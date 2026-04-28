PCBコンフォーマルコーティング市場規模予測：2032年には1817百万米ドルに到達へ
PCBコンフォーマルコーティングとは
PCBコンフォーマルコーティングは膜厚25～250μmの均一被膜を形成し、スプレー・ディップ・選択塗布などの工程で製造される。主要機能は絶縁保護、耐湿性向上、耐薬品性付与であり、電子回路の信頼性維持に不可欠である。
2025年時点では世界市場の年間消費量は約54,390トン、平均価格は1kgあたり19.57米ドルで推移している。近年6カ月の業界動向では、EV電装部品向けの耐熱シリコーン系材料の採用比率が約12％増加し、特に車載用途での高付加価値化が進行している点が注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348156/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348156/images/bodyimage2】
図. PCBコンフォーマルコーティングの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「PCBコンフォーマルコーティング―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、PCBコンフォーマルコーティングの世界市場は、2025年に1064百万米ドルと推定され、2026年には1176百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.5%で推移し、2032年には1817百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■需要拡大の構造要因（PCBコンフォーマルコーティング）
PCBコンフォーマルコーティング市場成長の主要因は以下の三点に整理できる。
まず第一に、電気自動車（EV）およびADASの拡大である。車載電子制御ユニット（ECU）の高密度化により、耐環境性要求が急上昇している。
次に、産業オートメーションと通信機器の高度化である。5G基地局や屋外通信機器では防湿・防腐食性能が必須条件となっている。
さらに、民生電子機器の高機能化とPCB微細化により、回路保護ニーズが構造的に拡大している。
典型事例として、ある欧州EVメーカーではシリコーン系PCBコンフォーマルコーティング導入後、ECU故障率が約28％低下し、保証コスト削減に寄与したと報告されている。
■材料別・用途別の市場構造
PCBコンフォーマルコーティングは主にシリコーン系、アクリル系、ポリウレタン系に分類される。シリコーン系は高耐熱性によりEV・航空用途で優位性を持ち、アクリル系はコスト効率、ポリウレタン系は耐薬品性で差別化される。
用途別では、自動車電子が最大成長領域であり、次いで産業機器、通信機器、民生電子、医療分野が続く。特に2025年は医療機器分野でのウェアラブル診断機器需要増により、低毒性・生体適合性コーティング材料の採用が拡大している点が特徴である。
■サプライチェーンと競争環境（PCBコンフォーマルコーティング）
主要企業にはHenkel、Dow、Shin-Etsu Chemical、ELANTAS、Chase Corporation、H.B. Fuller、ITW、Huitian New Materialなどが含まれる。市場は高度に寡占化されており、上位企業群で技術標準を形成している。
上流は樹脂・溶剤・添加剤、下流はEMS企業および電子機器メーカーで構成される。近年はアジア太平洋地域、特に中国と日本の生産拠点強化が顕著であり、地域別供給網の再編が進行している。
また2025年上期には、欧米系メーカーが高付加価値シリコーン材料への投資を約15％増加させ、脱炭素対応型コーティング技術の開発競争が加速している。
PCBコンフォーマルコーティングは膜厚25～250μmの均一被膜を形成し、スプレー・ディップ・選択塗布などの工程で製造される。主要機能は絶縁保護、耐湿性向上、耐薬品性付与であり、電子回路の信頼性維持に不可欠である。
2025年時点では世界市場の年間消費量は約54,390トン、平均価格は1kgあたり19.57米ドルで推移している。近年6カ月の業界動向では、EV電装部品向けの耐熱シリコーン系材料の採用比率が約12％増加し、特に車載用途での高付加価値化が進行している点が注目される。
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図. PCBコンフォーマルコーティングの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「PCBコンフォーマルコーティング―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、PCBコンフォーマルコーティングの世界市場は、2025年に1064百万米ドルと推定され、2026年には1176百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.5%で推移し、2032年には1817百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■需要拡大の構造要因（PCBコンフォーマルコーティング）
PCBコンフォーマルコーティング市場成長の主要因は以下の三点に整理できる。
まず第一に、電気自動車（EV）およびADASの拡大である。車載電子制御ユニット（ECU）の高密度化により、耐環境性要求が急上昇している。
次に、産業オートメーションと通信機器の高度化である。5G基地局や屋外通信機器では防湿・防腐食性能が必須条件となっている。
さらに、民生電子機器の高機能化とPCB微細化により、回路保護ニーズが構造的に拡大している。
典型事例として、ある欧州EVメーカーではシリコーン系PCBコンフォーマルコーティング導入後、ECU故障率が約28％低下し、保証コスト削減に寄与したと報告されている。
■材料別・用途別の市場構造
PCBコンフォーマルコーティングは主にシリコーン系、アクリル系、ポリウレタン系に分類される。シリコーン系は高耐熱性によりEV・航空用途で優位性を持ち、アクリル系はコスト効率、ポリウレタン系は耐薬品性で差別化される。
用途別では、自動車電子が最大成長領域であり、次いで産業機器、通信機器、民生電子、医療分野が続く。特に2025年は医療機器分野でのウェアラブル診断機器需要増により、低毒性・生体適合性コーティング材料の採用が拡大している点が特徴である。
■サプライチェーンと競争環境（PCBコンフォーマルコーティング）
主要企業にはHenkel、Dow、Shin-Etsu Chemical、ELANTAS、Chase Corporation、H.B. Fuller、ITW、Huitian New Materialなどが含まれる。市場は高度に寡占化されており、上位企業群で技術標準を形成している。
上流は樹脂・溶剤・添加剤、下流はEMS企業および電子機器メーカーで構成される。近年はアジア太平洋地域、特に中国と日本の生産拠点強化が顕著であり、地域別供給網の再編が進行している。
また2025年上期には、欧米系メーカーが高付加価値シリコーン材料への投資を約15％増加させ、脱炭素対応型コーティング技術の開発競争が加速している。