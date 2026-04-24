1990年創業の総合教育企業、CKCネットワーク株式会社(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：山崎 朋宏、以下「CKCネットワーク」)は、インドネシア・ベトナム・フィリピンで語学教育事業を展開するBrilliant English Group(インドネシア・ベトナム・フィリピン法人の総称、CEO：高橋 吉昭、以下「Brilliant English」)と、教育サービス連携に関する業務提携を開始いたしました。

本提携により、インドネシア・ベトナム・フィリピンのBrilliant English各拠点に通う、現地在住の日本人やそのご家族を中心とした受講生に対し、CKCネットワークのオンライン家庭教師「ハイタッチ」を含む学習支援を提供し、語学学習と教科学習の両面から学習を支援する体制づくりを推進してまいります。

また、学習支援連携に加え、CKCネットワークの受講生に対し、Brilliant English各拠点への留学機会を学習選択肢の一つとして案内する体制づくりも進めてまいります。









■提携の背景

近年、グローバル化の進展に伴い、実践的な語学力の重要性が高まっています。一方で、受講生や保護者のニーズは、語学学習に加え、学校教科の学習支援や学習習慣の定着支援へと広がっています。

Brilliant Englishは、インドネシア・ベトナム・フィリピンにおいて、日本人駐在員やそのご家族を中心に語学教育サービスを提供し、対面・オンラインの双方で運営実績を重ねてきました。

CKCネットワークは、長年にわたり培ってきた教育ノウハウをもとに、オンライン家庭教師「ハイタッチ」をはじめとする学習支援サービスを展開しています。

このたびの提携により両社の強みを生かし、Brilliant Englishの受講生に対して語学学習に加え、教科学習も含めたより幅広い学習支援の選択肢を東南アジアに居住する日本人やそのご家族を中心に提供してまいります。









■本提携における主なメリット

1. CKCネットワーク側のメリット

東南アジアにおける受講生へ質の高い学習支援サービスを提供できること

CKCネットワークはBrilliant Englishとの連携を通じて東南アジアで学ぶ受講生に対し、オンライン家庭教師「ハイタッチ」を含む質の高い学習支援サービスを提供できる体制を強化します。現地で受講生と日常的に接点を持つBrilliant Englishとの協業により、学習ニーズに応じたご提案やサポートの充実を図ってまいります。





2. Brilliant English側のメリット

オンライン家庭教師「ハイタッチ」を含む学習支援の選択肢を受講生へ提供できること

Brilliant Englishは、これまでの語学教育に加えて、CKCネットワークのオンライン家庭教師「ハイタッチ」を含む学習支援サービスを受講生へご案内できるようになります。これにより、語学学習と教科学習の両立を目指す受講生・保護者のニーズに、より幅広く対応できる体制を整えます。









■サービス概要

提携開始日：2026年4月1日

提携内容 ：オンライン家庭教師「ハイタッチ」を含む

学習支援サービスの連携・案内推進

連携対象 ：インドネシア・ベトナム・フィリピンの

Brilliant English各拠点の受講生

(東南アジアに居住する日本人やそのご家族を中心)





＜役割分担＞

CKCネットワーク株式会社：学習支援サービスの提供

Brilliant English Group：受講生への案内・連携支援









【CKCネットワーク株式会社について】

『世の中の課題の解決のお手伝いをする』を理念として、1990年に愛知県で創業しました。通信指導実績35年、累計指導会員数50万人以上を誇る総合教育企業です。オンライン個別指導塾「Fit NET STUDY」や、オンライン家庭教師「ハイタッチ」、オンライン英会話サービス「Web Lesson」など、幅広い事業を運営しています。

CKCネットワーク株式会社URL： https://www.ckc.co.jp









【Brilliant English Groupについて】

インドネシア・ベトナム・フィリピンにて語学教育事業を展開する教育機関です。各拠点において、現地在住の日本人やそのご家族を中心に、英語・現地語レッスンを提供しており、対面授業・オンライン授業の両面で培った指導力に定評があります。

PT. Cahaya Cemerlang Indonesia URL： https://brilliant-jkt.com/

Brilliant Vietnam English Co.,Ltd. URL： https://brilliant-vn.com/

Brilliant Cebu English Academy Inc. URL： https://www.brilliant-cebu.com