株式会社PBB（所在地：東京都港区新橋6-4-3 ル・グラシエルBLDG.7 3F、代表者：取締役社長 古野孝志）が運営する藤沢市限定の求人サイト「ふじさわーく」は、2026年4月23日時点で契約企業数が100社を突破したことをお知らせします。 「ふじさわーく」は、2025年11月1日に正式開始した、藤沢市に特化した地域密着型求人サイトです。前回のプレスリリースでは、掲載無料、成果報酬型、生成AI活用、スマートフォン最適化、LINE通知機能などを特徴として発表していました。 今回の100社突破は、サービス開始から6か月目での到達となります。 メーカー、食品、医療・介護、事務系、飲食、小売など、藤沢市内の幅広い業種の企業に利用されており、地域企業の採用インフラとして着実に存在感を高めています。

藤沢市内の中小企業が抱える採用課題

ふじさわーくでは、日頃から藤沢市内の中小企業経営者と多くのコミュニケーションを重ねる中で、深刻な人材難を実感してきました。 退職者の補充が追いつかない、事業拡大に必要な人材を採用できない、そもそも応募が来ない、採用しても定着しない――。こうした課題は、業種を問わず多くの企業で共通しています。 全国規模の大手求人媒体は広く募集をかけられる一方で、地元企業にとってはコスト負担が大きく、藤沢で働きたい求職者にピンポイントで情報を届けにくい側面もあります。 一方で、「ふじさわーく」は藤沢市特化型として、地域で働きたい人と地域企業をつなぐことを目的に設計されました。前回リリースでも、藤沢市限定の求人掲載、掲載無料、成果報酬型、1名からの採用ニーズへの対応を打ち出しています。

採用実績の広がり

実際に「ふじさわーく」では、輸入商社での製造スタッフ、塾講師、メーカー系の若手技術者、介護職経験者など、幅広い職種で採用実績が生まれています。 地域密着型であることから、藤沢市内だけでなく、藤沢市近郊に住む求職者にもアプローチしやすく、長く働ける人材の採用につながりやすい点も企業から評価されています。

今後の展望

「ふじさわーく」は今後、契約企業数200社を目指すとともに、藤沢市で仕事を探すならまず思い浮かぶサービスとしての認知拡大を進めてまいります。 前回のプレスリリースでは、履歴書不要の簡易応募機能、動画を活用した求人情報の提供、藤沢市内企業による合同企業説明会の開催なども今後の展開として挙げていました。 地域企業の採用課題を解決し、藤沢で働きたい人が地元で活躍できる機会を増やすことで、「ふじさわーく」は今後も地域経済の活性化に貢献してまいります。

サービス概要

名称：ふじさわーく URL：https://fujisawork.com/ サービス開始日：2025年11月1日 対象地域：藤沢市および周辺地域 料金：求人掲載無料（成果報酬型） 対応時間：10:00～18:00

【一般のお問い合わせ先】

ふじさわーく TEL：03-6403-1979 Email：kiryu@probank.co.jp 受付時間：10:00～18:00

会社概要

会社名：株式会社PBB 所在地：東京都港区新橋6-4-3 ル・グラシエルBLDG.7 3F 代表者：取締役社長 古野孝志 事業内容：人材紹介業・労働者派遣業／地域特化型人材プラットフォームの運営

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