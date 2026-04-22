フォーティエンスコンサルティング、「経営貢献に向けた調達・購買業務のデータ活用高度化支援」を提供開始

フォーティエンスコンサルティング株式会社

NTTデータグループのフォーティエンスコンサルティング株式会社（旧社名：株式会社クニエ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下フォーティエンス）は、2026年4月22日より「経営貢献に向けた調達・購買業務のデータ活用高度化支援」を提供開始します。

原材料価格の上昇や地政学リスクの常態化などによりサプライチェーンの不確実性が高まるなか、調達・購買には「単価低減」にとどまらず、供給制約等への対応を含め、企業の中長期的な収益性向上に貢献する戦略機能としての役割が求められています。本サービスは、調達・購買の実績データに加え、販売・生産計画や市況などの関連データも統合的に活用しながら、調達・購買単体に閉じず、S&OP（経営/事業計画・目標とサプライチェーンの実行をつなぎ、未来の利益を管理するプロセス）観点も含めたあるべき姿の策定から、データ基盤構築を含む実行計画、実行・定着までを一貫して支援します。

背景

これまで多くの製造業の調達・購買組織は、「発注価格の低減」を最重要ミッションと位置づけ、サプライヤーの選定・評価および価格交渉を行ってきました。しかし近年、原材料費・人件費の高騰や、政府からの発注価格の見直し要請など、コスト上昇の圧力が続いています。さらに、地政学リスクや自然災害、労働力不足による調達難など、サプライチェーン上の不確実性も高まっています。このような状況下では、従来の単価低減一辺倒の調達だけでは、自社の中長期的な収益を守りにくくなっています。

調達・購買組織を企業の収益性向上に貢献する戦略機能へと高度化していくためには、見積や発注などの実績データに加えて、仕入先マスタ情報、販売・生産計画、市況などの外部要因データ（コーザルデータ）を、目的に応じて組み合わせて活用することが重要です。そこで、フォーティエンスは、調達・購買領域におけるデータ活用の高度化を支援するコンサルティングサービスの提供を開始します。

概要

本サービスは、調達・購買領域のデータ活用を高度化し、経営への貢献度（収益性への影響）を見える化・強化することを目的に、以下を一貫して支援します。

・あるべき姿の策定：調達・購買単体に閉じず、S&OP観点も含めて、目指す姿と優先度を整理

・実行計画の策定：KPI設計、データ定義、ダッシュボード設計、体制・運用設計を含めてロードマップ化

・データ基盤構築・活用の推進：必要なデータの整備・統合を進め、業務への組み込みと定着まで伴走

また、直接材・間接材を問わず、フォーティエンスのノウハウに基づくKPI・ダッシュボード例を提示し、検討を効率化します。さらに、データ取得・整備・活用の効率化など、生成AIの適用可能性も踏まえた検討を行うことができます。

特長

図1：「経営貢献に向けた調達・購買業務のデータ活用高度化支援」サービスの概要

（1）調達・購買の“経営貢献”を可視化し、戦略機能への高度化を支援

多くの調達・購買組織では「発注価格低減額」を最重要KPIとしています。一方で、供給制約や価格変動が常態化する環境下においては、単価低減に加え、調達活動全体が収益性に与える影響を総合的に捉える視点が求められています。本サービスでは、企画段階から、収益性向上に資するKPIを共同で定義し、ダッシュボードで貢献度を見える化します。これにより、調達・購買を収益性向上に貢献する戦略機能へと高度化する取り組みを支援します。

（2）値上げ要請・価格変動に「先手を打つ」業務変革を支援

原材料費・人件費の高騰や、取適法改正をはじめとする価格転嫁を巡る制度・ルールの変化などを背景に、サプライヤーからの値上げ要請が増えることが想定されます。値上げ発生後の後手対応では利益が損なわれやすいため、生産計画や市況などの関連データを統合し、変化の兆しを早期に捉えて判断・対応できるよう、業務プロセスと運用を含めた変革を支援します。

（3）サプライヤーデータの統合活用により戦略的パートナー選定を支援

サプライヤー評価や取引判断に必要なデータ定義の整理、業務プロセス改革、データ基盤整備を支援します。見積情報だけでなく、サプライヤーの経営状況・パフォーマンス・取引情報などを統合的に管理することで、調達部門による戦略的パートナー選定の実現を支援します。

費用・期間

図2：「経営貢献に向けた調達・購買業務のデータ活用高度化支援」サービスの目指す姿

個別見積もり

※「経営貢献に向けた調達・購買業務のデータ活用高度化支援」の詳細情報

https://www.fortience.com/solutions/sourcing-and-procurement-transformation/data-analytics/

フォーティエンスのSCM、S&OP領域における支援について

フォーティエンスは、次世代型のグローバルSCMの構築をはじめ、S&OP（Sales and Operations Planning）に関する先進的な知見と、ハイテク業界やプロセス産業における豊富なコンサルティング実績を有しています。高度な専門知識と実務経験を活かし、SCMのグローバル展開、変化への柔軟な対応力の強化、迅速な意思決定の実現など、さまざまな観点からお客様のサプライチェーン改革を強力に支援し、企業全体の競争力強化と持続的な企業価値の向上に貢献します。

https://www.fortience.com/solutions/scm/

＊本文中の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

フォーティエンスコンサルティング株式会社

フォーティエンスコンサルティング株式会社は、NTTデータグループのビジネスコンサルティングファームです。グローバルに事業を展開する製造業、流通業をはじめ、金融、公益サービス、政府・自治体まで幅広い業界のお客様にコンサルティングサービスを提供しています。高い専門性と深い業務理解をもつプロフェッショナルが、未来のあるべき姿を起点に戦略を描き、お客様と一体となって成果創出を実現します。

同社に関する詳しい情報は、< https://www.fortience.com >をご覧ください。