奥飛騨の観光牧場が4/25オープン 自家製ソーセージ食べ放題が人気 -天空の牧場-奥飛騨山之村牧場
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347259/images/bodyimage1】
岐阜県飛騨市の観光牧場「-天空の牧場- 奥飛騨山之村牧場」（以下、山之村牧場）は4月25日から2026シーズンの営業を開始します。
山之村牧場は標高900ｍの北アルプス山麓に位置する自然豊かな牧場で、ポニーを始めとした動物たちを飼育しています。入場無料で動物とのふれあいを楽しめ、家族連れを中心に来場者が訪れます。
自家製ソーセージが食べ放題の「ソーセージバイキング」が看板メニューとなっており、営業日は毎日開催いたします。
自家製ソーセージが食べ放題!! 目玉メニュー「ソーセージバイキング」
山之村牧場内ではソーセージを製造しており、自家製ソーセージ6種が食べ放題の「ソーセージバイキング」が看板メニューとなっています。
ソーセージのほか、ごはん・パン・自家製ベーコンのスープ・季節の野菜・デザート・フェアメニューが食べ放題です。季節ごとにフェアを開催しており、4/25のオープン時には「飛騨のおつけものフェア」と「ベーコンフェア」を同時開催します。飛騨高山のお漬物3種と自家製ベーコンが食べ放題メニューに加わります。
受付は10：00～14：00。税込料金は大人（中学生以上）2700円、シニア（65歳以上）1800円、小学生1000円、幼児（3歳以上）500円。70分間食べ放題。わんちゃん同席可能。予約はホームページまたはホットペッパーグルメで受付。
乗馬体験やエサやり体験で動物たちとふれあい
山之村牧場では、土日祝日に「観光乗馬」を開催します。スタッフが乗る馬（ポニー）に乗ってのんびり揺られる体験で、とくに晴天時には北アルプスを望みながら気持ち良い景色を楽しむことが出来ます。土日祝13：00～15：00開催。おひとり1000円。雨天時は屋内開催。
動物たちとのふれあいでは、エサやり体験も実施しています。モルモット、ウサギ、ポニー、ヤギは1カップ100円のエサをあげる体験ができ、小さなお子様から大人まで動物たちとのふれあいをお楽しみいただけます。
営業案内
営業時間 10：00-16：00（ソーセージバイキングの受付は14時まで）
定休日 水・木。GW期間は休まず営業
入場料 無料
アクセス
山之村牧場は岐阜県飛騨市神岡町の山之村地区にあり、自家用車でレールマウンテンバイク「ガッタンゴー まちなかコース」から40分、奥飛騨温泉郷・栃尾温泉から40分、飛騨高山市街地から80分。駐車場無料。
神岡市街地からは、バス「ひだまる 山之村線」で1時間。
〒506-1104 岐阜県飛騨市神岡町森茂1157
運営会社
運営会社 山之村牧場株式会社
代表者 代表取締役 下梶勝彦
TEL0578-82-5890
ウェブサイト https://www.yamanomura-makiba.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347259/images/bodyimage2】
配信元企業：山之村牧場株式会社
岐阜県飛騨市の観光牧場「-天空の牧場- 奥飛騨山之村牧場」（以下、山之村牧場）は4月25日から2026シーズンの営業を開始します。
山之村牧場は標高900ｍの北アルプス山麓に位置する自然豊かな牧場で、ポニーを始めとした動物たちを飼育しています。入場無料で動物とのふれあいを楽しめ、家族連れを中心に来場者が訪れます。
自家製ソーセージが食べ放題の「ソーセージバイキング」が看板メニューとなっており、営業日は毎日開催いたします。
自家製ソーセージが食べ放題!! 目玉メニュー「ソーセージバイキング」
山之村牧場内ではソーセージを製造しており、自家製ソーセージ6種が食べ放題の「ソーセージバイキング」が看板メニューとなっています。
ソーセージのほか、ごはん・パン・自家製ベーコンのスープ・季節の野菜・デザート・フェアメニューが食べ放題です。季節ごとにフェアを開催しており、4/25のオープン時には「飛騨のおつけものフェア」と「ベーコンフェア」を同時開催します。飛騨高山のお漬物3種と自家製ベーコンが食べ放題メニューに加わります。
受付は10：00～14：00。税込料金は大人（中学生以上）2700円、シニア（65歳以上）1800円、小学生1000円、幼児（3歳以上）500円。70分間食べ放題。わんちゃん同席可能。予約はホームページまたはホットペッパーグルメで受付。
乗馬体験やエサやり体験で動物たちとふれあい
山之村牧場では、土日祝日に「観光乗馬」を開催します。スタッフが乗る馬（ポニー）に乗ってのんびり揺られる体験で、とくに晴天時には北アルプスを望みながら気持ち良い景色を楽しむことが出来ます。土日祝13：00～15：00開催。おひとり1000円。雨天時は屋内開催。
動物たちとのふれあいでは、エサやり体験も実施しています。モルモット、ウサギ、ポニー、ヤギは1カップ100円のエサをあげる体験ができ、小さなお子様から大人まで動物たちとのふれあいをお楽しみいただけます。
営業案内
営業時間 10：00-16：00（ソーセージバイキングの受付は14時まで）
定休日 水・木。GW期間は休まず営業
入場料 無料
アクセス
山之村牧場は岐阜県飛騨市神岡町の山之村地区にあり、自家用車でレールマウンテンバイク「ガッタンゴー まちなかコース」から40分、奥飛騨温泉郷・栃尾温泉から40分、飛騨高山市街地から80分。駐車場無料。
神岡市街地からは、バス「ひだまる 山之村線」で1時間。
〒506-1104 岐阜県飛騨市神岡町森茂1157
運営会社
運営会社 山之村牧場株式会社
代表者 代表取締役 下梶勝彦
TEL0578-82-5890
ウェブサイト https://www.yamanomura-makiba.jp/
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配信元企業：山之村牧場株式会社
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