タウンライフ旅さがし、サイトリニューアルオープンのお知らせ

タウンライフ株式会社

海外オーダーメイド旅行のプラン提案を一括で貰うことができる海外旅行ポータル「タウンライフ旅さがし」を展開するタウンライフ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：笹沢 竜市）は、この度サイトLPをリニューアルいたしました。

タウンライフ旅探しLP

弊社では、暮らしと生活にかかわるメディアとしてこれまで「タウンライフ家づくり」を筆頭とする住宅・不動産メディア、暮らしに関するメディア多数展開してきました。

生活にかかわるメディアとしてタウンライフ旅探しも2016年にオープンいたしましたが、年々高まる日本発海外旅行の需要を受け、この度サイトをリニューアルいたしました。

リニューアルしたLPでは、オーダーメイド旅行を全面的に打ち出しています。

海外旅行といえばパッケージツアーという、旅行会社があらかじめ旅行目的地および日程、宿泊、交通、観光などのサービス内容ならびに料金を設定し参加者を募る旅行を思い浮かべる方が多いと思います。

弊社では、オーダーメイドツアーという、旅行者自身が旅行目的地や日程、宿泊場所、観光地まで、夢を盛り込んだ旅程をかなえることができるオーダーメイドツアーに特化しています。

サイト利用者は、弊社サイトを通じて旅行希望を各国のオーダーメイドプラン専門企業にリクエストすると、ヨーロッパやカナダ、アフリカなどの定番の観光地をはじめとして、モルディブやタヒチなどといった新婚旅行スポットまでオーダーメイドプランを複数企業から無料で貰うことができます。

例えば、韓国でサムギョプサルの食べ歩きがしたい、モルディブからシンガポールに周遊旅行がしたい、フランスやイタリアでワイン・美食ツアーがしたいなど、様々なお問い合わせを毎月300名を超える方から頂戴しております。

まとめ

海外旅行サイトの発展もあり、以前と比べ海外旅行は人々にとってより身近な存在となりましたが、どうしてもパッケージツアーだけでは叶えきれない要望もあるかと思われます。

そうした際、オーダーメイドツアーという第二の選択肢を提示し、それらの専門企業様へ旅行者様をお繋ぎできるよう、タウンライフ旅探しはより一層認知を拡大していく所存です。

本プレスや業務提携等に関するお問い合わせは下記まで

Mail：land@townlife-mail.jp

旅行のお問い合わせは下記まで

URL：https://town-life.jp/travel/index.php?from=pr

タウンライフ旅さがしについて

タウンライフ株式会社が運営する海外オーダーメイドプランの一括請求が可能なポータルサイト。

旅行者様の細かなご要望をサイトを通じて各国専門企業様へご紹介、新婚旅行から一般旅行まで、海外旅行のお手伝いをしています。

「日本国民全員を海外旅行へ、旅行業界の発展を通じて日常に活力を生み出す」というミッションを掲げ、過去8年累計4万人以上の海外旅行希望者様のご相談を承っております。

URL：https://town-life.jp/travel/index.php?from=pr

タウンライフ株式会社について

■会社概要

名 称：タウンライフ株式会社

設立年月：2003年9月

代表者：笹沢竜市

所在地：〒163-1440 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階

アクセス：京王新線「初台駅」東口直結

FAX：03-6381-6357

URL：https://townlife.co.jp/(https://townlife.co.jp/)

■事業内容

・メディア事業(住宅系ポータルサイト「タウンライフシリーズ」の運営)

・成功報酬型アドネットワーク事業(ASP「タウンライフアフィリエイト」の運営)

・クリエイティブ事業・広告代理事業

・民泊事業

・HRテック事業