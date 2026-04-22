沖縄支店を設立し、同地区におけるビジネスを拡大～観光MaaSの積極展開と沖縄県における交通課題の解決に向けた事業拠点を開設～

ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」）は、2026年4月より、新たに「沖縄支店」を設立し、本格的にビジネスの展開を開始します。

当社では、乗換案内事業の法人部門が順調に成長しており、売上・顧客数ともに増加しています。また、2018年より本格参入したMaaS市場においても、幅広い自治体及び事業者とのビジネスが拡大しています。

特に、日本屈指の観光地である沖縄地区においては、観光客の移動利便性向上や、交通渋滞の緩和、二次交通の整備といったMaaSの需要が非常に高いことから、この度新たに沖縄支店を設置し、地域に根差した営業活動を強化することとしました。

今後は、ジョルダンがこれまで培ったノウハウをベースに、沖縄県内の自治体や各交通事業者、観光施設とのコラボレーションを推進し、デジタルの力で「移動」の価値を創造することに取り組んでまい参ります。また、沖縄支店の設立に伴い、現地における優秀な人材の採用も積極的に行い、人員の強化を図っていきます。

ジョルダンとは...…

1979年12月に設立したされたジョルダンは、乗換案内を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。なお、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,500万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。

＜本件に関するお問合せ先＞

法人の方からのお問合わせ先

沖縄担当 結川・富田

TEL：03-5369-4052

FAX：03-5369-4057

E-mail： j-okinawa@jorudan.co.jp

報道関係の方からのお問合わせ先

広報グループ 岩田

TEL：03-5369-4051

FAX：03-5369-4057

E-mail： press@jorudan.co.jp

沖縄支店詳細

社名： ジョルダン株式会社

支店名： 沖縄支店

所在地： 沖縄県那覇市泉崎１－２０－１ オーツーオキナワオフィス 3031

連絡先:： j-okinawa@jorudan.co.jp

主な業務内容：

・観光MaaS(モバイルチケット)（モバイルチケット）導入推進、交通データ整備

・地域住民向け移動サービスの企画・開発・運用