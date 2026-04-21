E11 松山自動車道 石鎚山SA（下り線：松山方面）令和9年春にリニューアルオープンします！

西日本高速道路株式会社

E11 松山自動車道 石鎚山SA（下り線：松山方面）の店内内装を一新し、令和9年春にリニューアルオープンいたします。

令和8年5月11日（月曜）からコーナーごとに順次工事を実施し、一部コーナーの営業を一時休止または縮小いたします。お客さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

１．リニューアルの内容

レストランをフードコート化すると共に、店内内装や照明を一新し、明るく心地よい空間に生まれ変わります。リニューアル後のフードコートでは、遠くに瀬戸内海の燧灘ひうちなだが広がる眺望を眺めながらお食事が楽しめると共に、海側のカウンター席にはPC等が充電可能なコンセントが設置され、ビジネスシーンでも快適にご利用いただけます。また、自然豊かな瀬戸内や四国をご満喫いただけるよう、地元食材を使用したご当地メニューを多数取り揃えます。

ショッピングコーナーは、面積を約2倍に拡大し、瀬戸内や四国各県の主要なお土産はもちろんのこと、愛媛ならではの柑橘類商品や今治タオル、瀬戸内海の海産物等の魅力的なご当地商品も多数取り揃えます。

【フードコートメニューイメージ】※写真はイメージです

２．リニューアル工事に伴う各コーナーの営業状況について

工事期間は令和8年5月から令和9年春までを予定しております。

第1期工事として、令和8年5月11日（月曜）からレストランコーナーの営業を終了し、令和8年夏頃にフードコートへとリニューアルいたします。

工事期間中の各コーナーの営業状況については、以下のリンク先で随時お知らせいたします。

お客さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

【営業情報お知らせページ】 :https://www.w-holdings.co.jp/news/013244.html

３．店舗情報

SAPAの詳細はこちら

石鎚山サービスエリア :https://www.w-holdings.co.jp/sapa/23060/