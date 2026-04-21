熱重量測定業界の将来予測と投資判断：データに基づくシナリオ分析
熱重量測定世界総市場規模
熱重量測定とは、試料を加熱または冷却しながら、その質量変化を連続的に測定する分析手法です。主に熱分解、酸化反応、吸着・脱着、水分や揮発成分の放出挙動などを評価するために用いられます。熱重量測定では、温度変化に伴う微小な質量変化を高精度で検出することで、材料の熱的安定性や組成情報を定量的に把握することができます。特に高分子材料、無機材料、医薬品、複合材料などの研究開発や品質管理分野で広く活用されています。また、示差熱分析など他の熱分析手法と組み合わせることで、より詳細な物性解析が可能となります。熱重量測定は材料評価において重要な基礎技術の一つです。
図. 熱重量測定の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347487/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347487/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル熱重量測定市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の177百万米ドルから2032年には221百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル熱重量測定市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高機能材料開発の拡大
近年、航空宇宙、自動車、電子材料分野において高機能材料の開発需要が急速に拡大しています。これらの材料は熱安定性や分解特性の精密評価が不可欠であり、熱重量測定による定量分析の重要性が高まっています。そのため、熱重量測定の市場需要は研究開発投資の増加とともに拡大しています。
2、医薬品およびバイオ分野の品質管理強化
医薬品業界では、有効成分の熱安定性や水分含有量の管理が厳格化されており、品質保証の観点から高度な分析技術が求められています。熱重量測定は成分分解や揮発挙動の評価に有効であり、規制対応の強化に伴い熱重量測定の導入が進んでいます。
3、電池・エネルギー材料市場の成長
リチウムイオン電池や次世代蓄電デバイスの普及により、電極材料や電解質の熱特性評価の重要性が増しています。安全性評価や熱暴走解析において熱重量測定は不可欠な手法であり、エネルギー分野の成長が熱重量測定市場を押し上げています。
今後の発展チャンス
1、カーボンニュートラル・環境技術の進展
脱炭素社会の実現に向けて、バイオマス材料やリサイクル素材の開発が加速しています。これらの材料評価では、熱分解特性や揮発成分の定量分析が重要となり、熱重量測定の活用が一層進むと考えられます。環境規制の強化も追い風となり、熱重量測定の需要拡大が期待されます。
2、高機能・複合材料の研究高度化
航空宇宙、自動車、電子材料分野では、軽量化と高耐熱性を両立する複合材料の開発が進んでいます。これらの材料は構造が複雑であり、精密な熱特性評価が求められます。そのため、熱重量測定は材料設計および品質評価において不可欠な分析手法として発展していきます。
3、医薬・ライフサイエンス分野での応用拡大
医薬品の安定性試験や生体材料の特性評価において、熱挙動の解析は重要な要素となっています。特に規制強化により品質管理基準が厳格化される中で、熱重量測定の活用領域は拡大しています。ドラッグデリバリー材料や新規医療材料の開発にも応用が期待されます。
熱重量測定とは、試料を加熱または冷却しながら、その質量変化を連続的に測定する分析手法です。主に熱分解、酸化反応、吸着・脱着、水分や揮発成分の放出挙動などを評価するために用いられます。熱重量測定では、温度変化に伴う微小な質量変化を高精度で検出することで、材料の熱的安定性や組成情報を定量的に把握することができます。特に高分子材料、無機材料、医薬品、複合材料などの研究開発や品質管理分野で広く活用されています。また、示差熱分析など他の熱分析手法と組み合わせることで、より詳細な物性解析が可能となります。熱重量測定は材料評価において重要な基礎技術の一つです。
図. 熱重量測定の製品画像
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347487/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル熱重量測定市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の177百万米ドルから2032年には221百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル熱重量測定市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高機能材料開発の拡大
近年、航空宇宙、自動車、電子材料分野において高機能材料の開発需要が急速に拡大しています。これらの材料は熱安定性や分解特性の精密評価が不可欠であり、熱重量測定による定量分析の重要性が高まっています。そのため、熱重量測定の市場需要は研究開発投資の増加とともに拡大しています。
2、医薬品およびバイオ分野の品質管理強化
医薬品業界では、有効成分の熱安定性や水分含有量の管理が厳格化されており、品質保証の観点から高度な分析技術が求められています。熱重量測定は成分分解や揮発挙動の評価に有効であり、規制対応の強化に伴い熱重量測定の導入が進んでいます。
3、電池・エネルギー材料市場の成長
リチウムイオン電池や次世代蓄電デバイスの普及により、電極材料や電解質の熱特性評価の重要性が増しています。安全性評価や熱暴走解析において熱重量測定は不可欠な手法であり、エネルギー分野の成長が熱重量測定市場を押し上げています。
今後の発展チャンス
1、カーボンニュートラル・環境技術の進展
脱炭素社会の実現に向けて、バイオマス材料やリサイクル素材の開発が加速しています。これらの材料評価では、熱分解特性や揮発成分の定量分析が重要となり、熱重量測定の活用が一層進むと考えられます。環境規制の強化も追い風となり、熱重量測定の需要拡大が期待されます。
2、高機能・複合材料の研究高度化
航空宇宙、自動車、電子材料分野では、軽量化と高耐熱性を両立する複合材料の開発が進んでいます。これらの材料は構造が複雑であり、精密な熱特性評価が求められます。そのため、熱重量測定は材料設計および品質評価において不可欠な分析手法として発展していきます。
3、医薬・ライフサイエンス分野での応用拡大
医薬品の安定性試験や生体材料の特性評価において、熱挙動の解析は重要な要素となっています。特に規制強化により品質管理基準が厳格化される中で、熱重量測定の活用領域は拡大しています。ドラッグデリバリー材料や新規医療材料の開発にも応用が期待されます。