『東京カレンダー』6月号の特集は『「会食」の神髄。』

東京カレンダー株式会社

4月21日(火)発売の『東京カレンダー』2026年6月号（発行：東京カレンダー株式会社、本社：東京都品川区、代表取締役：坂下 陽子)では『「会食」の神髄。』と題し、昨年大好評の会食特集の第二弾として、会食が多いビジネスエリートたちにおすすめしたい、業界ごとの必勝レストランを特集いたします。

取引先の心を読む「戦略的な店選び」が会食を成功へと導く！

仕事の潤滑油として会食が欠かせない、金融・不動産・商社・広告代理店の4大業界に徹底取材。各業界が密かに培ってきたリアルな会食戦略とは？ 重鎮たちとの関係構築、大きな商談のダメ押し、親睦を深める……目的別の「勝ち筋の店」を紹介します。

会食の達人たちは「極意」と「店選び」がひと味違った

連夜会食を重ねる、役員や経営者たち。場数を踏んだ達人たちの会食の目的は、目先の成否ではなく、長期的な信頼。だからこそ、単なる食事の場を超越した店選びのセンスを持っています。達人たちの会食の極意から導き出された究極の一軒は間違いなく使えます。

川崎 桜さん（乃木坂46）、永作博美さんをリアルにもてなしたテクは必見

レストランを取材し続け25年の東京カレンダーはどんな店でどんなもてなしをするのか？ 著名人をお相手に、東カレ流の会食も披露。そのほか、『サ道』プロデューサーなど気鋭のクリエイターたちの創意あふれる会食の覗き見など、会食の神髄が詰まった一冊です。

【通常版表紙】戸田恵梨香さん

東京カレンダーへのご登場は2017年以来となる女優・戸田恵梨香さんも”おもてなし”。

国民的実力派女優として、数々の映画・ドラマでその名を轟かせる彼女ですが、最新作も話題！

4月27日から配信開始となるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』では、伝説の占い師・細木数子を熱演しています。

今回は、物語の舞台でもある赤坂のラグジュアリーな中国料理店『新栄記 東京店』にご招待。

中華は大好物という戸田さんとの会食は、至高の一夜でした。

【特別増刊表紙】 水上恒司さん＆ユンホさん（東方神起）

5月29日公開の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』で共演する水上恒司さんと東方神起のユンホさんが登場！

韓国発・大人気シリーズの日本版オリジナルストーリーが誕生したということで、ファンは歓喜！

警察役のおふたりが最強のバディとして活躍する作品は見ごたえ十分。

そんなおふたりを銀座・並木通りにある「ハイアット セントリック 銀座 東京」でシューティング。

銀座のど真ん中で、映画の見どころとともに“TOKYOのホテル”についてもたっぷりと語っていただきました。

永作博美さん

4月期のTBS・火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』で主演を務める女優・永作博美さんが東京カレンダーに降臨！

子育てを終えたごく平凡な主婦が、ふとしたきっかけで3ヶ月で鮨職人になれる“鮨アカデミー”に入学するというストーリー。

作中でまさに鮨職人として奮闘中の永作さんを、赤坂にある『すし晴』でおもてなし！

大好物だという「イカ」「赤身」「穴子」の3貫をご堪能いただきながら、挑戦するすべての人を応援する新ドラマのエピソードをたっぷりお伺いしました。

川崎 桜さん（乃木坂46）

4月14日に発売した1st写真集『エチュード』が話題沸騰中の、乃木坂46の川崎 桜さん。

銀座のラグジュアリー焼肉店『焼肉 銀座コバウ 特別室』へお連れして、写真集とはまた違う「夜のTOKYO」のさくたんを激写しました。

写真集とセットで鑑賞する、がお勧めです。

※通常版と特別増刊の違いは表紙のみで、誌面の内容は同一となります。

【概要】

・通常版

商品名：東京カレンダー2026年6月号 通常版

発売日：2026年4月21日（火）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16665‐06



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・増刊

商品名：東京カレンダー2026年6月号 特別増刊

発売日：2026年4月21日（火）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16666‐06



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