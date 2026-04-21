家庭用アルミホイル売上 No.1 ブランド*¹「サンホイル®」を製造販売する東洋アルミエコープロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：酒井 大典）は、このたび、グリーン購入ネットワーク（以下、GPN）が運営する環境配慮型商品データベース「エコ商品ねっと」に、当社製品「サンホイル」の登録が完了したことをお知らせいたします。 「エコ商品ねっと」は、環境に配慮した商品・サービスに関する情報を広く公開し、企業・団体・自治体などのグリーン購入を支援することを目的とした、日本最大級の環境情報サイトです。 当社では、「身近な製品から 持続可能な社会へ」理念のもと、資源の有効活用や環境負荷低減に配慮した商品開発・提供に取り組んでおり、環境配慮型商品としてのＰＲの一環として、「サンホイル」を同サイトに登録することといたしました。 ＊¹ アルミホイル売上No.1ブランド（株）インテージSRI＋調べ／アルミホイル市場 2024年5月～2025年6月 販売金額ベース

グリーン購入ネットワーク（GPN）について

グリーン購入ネットワークは、環境配慮型商品の購入（グリーン購入）を推進するために設立されたネットワーク団体です。企業、行政、民間団体などが連携し、持続可能な社会づくりを目指した活動を行っています。

エコ商品ねっとについて

「エコ商品ねっと」は、GPNが運営する環境配慮型商品・サービスの情報データベースです。 環境に配慮した商品選択を支援するため、幅広い分野の商品情報を公開しています。 今回登録の商品は、グリーン購入ネットワーク(GPN)が運営する「エコ商品ねっと」に当社の判断で選んで掲載している商品です。同サイトは、GPN購入ガイドライン対応商品やグリーン購入法適合商品、多様な分野の製品やサービスの環境情報を掲載し、商品選択の際に比較可能な環境データを提供するものです。（※同サイトの掲載商品はGPNが推奨するものではありません）

https://www.gpn.jp/econet/https://www.gpn.jp/econet/detail?cgid=13&cid=57&gid=1583https://www.gpn.jp/econet/detail?cid=57&cgid=648&gid=1585https://www.gpn.jp/econet/detail?cid=57&cgid=648&gid=1584

サンホイルブランドサイト

会社概要

https://www.toyoalumi-ekco.jp/sunfoil/about/

商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社 代表者：代表取締役社⻑ 酒井大典 本社所在地：⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬4-1 設⽴：1969年11⽉1⽇ URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/