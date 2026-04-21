帝国ホテル「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」 母の日の贈り物におすすめの逸品を4月21日（火）より販売開始

帝国ホテルのオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」

母の日の贈り物におすすめの逸品を4月21日（火）より販売開始

～京友禅の老舗が手掛ける軽やかな“シルクストール”や、

金沢箔の繊細な輝きを楽しめる“ペアグラス”など計4商品が登場～

株式会社 帝国ホテルが手掛けるオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」（アナザーインペリアルホテル）は、母の日の贈り物におすすめの計4商品を2026年4月21日（火）より販売いたします。

母の日ギフト特集：https://another.imperialhotel.co.jp/season-mothersgift.html



帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした日本各地の逸品をお届けするオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」では、日常に上質なひとときをもたらすアイテムを豊富にご用意しております。

新商品として、人気パティスリーが手掛ける、柔らかな色合いと繊細な味わいが魅力の「マカロン2種詰合せ」や、京友禅の老舗の技が光る軽やかなシルクストール「景年花鳥 オフホワイト」が登場。また、希少な実生柚子を使用し料理に彩りを添える「MIFUKUAN なま柚子こしょう 彩り3本セット」や、金沢箔が輝くペアグラス「Stardust Akari ウォーターグラス ペア」もラインナップします。感謝の気持ちを伝える母の日の贈り物におすすめです。

□ANoTHER IMPERIAL HOTEL 母の日特集 商品概要

販売場所：ANoTHER IMPERIAL HOTEL 公式サイト

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/season-mothersgift.html

※価格はすべて消費税込です。

※販売状況はニュースリリース配信時点（2026年4月21日）での情報です。

心安らぐひとときを贈る、人気パティスリーのマカロン

●【新商品】東京都｜PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI「マカロン2種詰合せ」3,456円

（ココナッツ3個、くるみプラリネ2個 計5個入）

東京都世田谷の行列のできる人気パティスリー「パティスリィ アサコ イワヤナギ」による、柔らかな色合いが印象的なマカロン2種の詰合せです。口いっぱいに香ばしさと甘い香りが広がる「ココナッツ」は、ココナッツを焼き込んだ生地のサクサク食感にやさしいバニラと甘酸っぱいいちごのフィリングをサンドしました。カカオ香る生地に、くるみプラリネと焼き上げたりんごのタタンを合わせた「くるみプラリネ」は、りんごの甘みとキャラメルのほろ苦さに、くるみのコクと渋みが溶け合う、奥深い味わいです。控えめな佇まいの中に繊細な味わいが感じられ、ティータイムはもちろん、1日の締めくくりのひとときにもぴったり。スイーツ好きな方や、ゆったりとした時間を大切にする方への贈り物におすすめの逸品です。

※冷凍でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/crea-0725m.html

装いに上質な華やかさを、京友禅の老舗の技が光るシルクストール

●【新商品】京都府｜千總「景年花鳥 オフホワイト」55,000円（縦108cm×横190cm）

創業470余年、京友禅のきものを手掛ける老舗「千總」が新たな挑戦として生み出した、シルクシフォンの大判ストールです。「景年花鳥」の柄は、花々をモチーフにしたやさしい絵柄や、繊細な色の重なり、ぼかし染めの美しさが広がり、きものづくりで培われた技を一枚の絵画を纏うようにお楽しみいただけます。軽やかな質感で、日常の装いにはもちろん旅先や特別なシーンにもさりげない華やぎを添え、贈り物におすすめです。

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/chiso-0697.html

その他、きものから着想を得た日本ならではの美意識を、職人の技で表現した多彩な柄をご用意しております。各柄に込められた想いも楽しみながら、用途や好みに合わせた一品をお選びいただけます。

食卓に彩りを添える、希少な実生柚子を使用した柚子こしょう

●【新商品】佐賀県｜さが県産品流通デザイン公社「MIFUKUAN なま柚子こしょう 彩り3本セット」3,996円（なま柚子こしょう（青）／なま柚子こしょう（赤）／黄金のなま柚子こしょう（黄） 各45g）

1918年創業のMIFUKUANが伝統の「漬ける」技術を応用した、料理を引き立てる「なま柚子こしょう」のセットです。熟す前の柚子の皮と青唐辛子を合わせた「青」はお刺身や焼き鳥のわさび代わりに。完熟柚子と赤唐辛子の「赤」は温かいお料理の旨味を一層引き立てます。完熟柚子と黄色唐辛子を使用した「黄」 は、柚子の華やかな香りが特徴で、温野菜や湯豆腐にぴったりです。 自然農法で種から育てられた佐賀県産の希少な実生柚子※と、農薬不使用で育てられた唐辛子を使用し、瑞々しい香りと爽やかな味わいを活かして仕上げた贈り物などにおすすめの逸品です。

※冷凍でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/sagapin-0720.html

実生柚子※・・・接ぎ木をせず、種から育てられた18年以上の歳月をかけて実る柚子

金沢箔の静かなきらめきを楽しむ、ペアグラス

●【新商品】石川県｜箔一「Stardust Akari ウォーターグラス ペア」33,000円

（口径8.1cm×高さ11cm）

石川県金沢市で450年以上受け継がれてきた箔の技術を用いた、金箔の輝きが美しいペアグラスです。スモーク加工を施したグラスに繊細にあしらわれた箔が重なり合い、奥行きのある表情を生み出します。グラスの中で光が乱反射するキャンドルライトのような柔らかなきらめきをお楽しみいただけます。特別な時間に静かな華やぎを添える本商品は、ゴールドとシャンパンゴールドの2色をご用意しており、お好みの組み合わせでご用意いたします。

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/hakuichi-glass.html

トマトの花言葉は「感謝」。日頃の「ありがとう」の気持ちを込めて贈るトマトジュース

● 佐賀県｜Agrish「濃甘フルーツトマト 太陽のたまもの PREMIUM JUICE」5,940円

（500ml×2本入）

佐賀県の希少なブランドトマト「太陽のたまもの」を使用し、1滴の水も加えない独自製法で、素材本来の味わいを凝縮したトマトジュースです。じっくり丁寧に作られた本商品は、「にっぽんの宝物 JAPANグランプリ2022-2023」にてグランドグランプリを獲得。初夏の陽気で疲れが出やすい時期に、体を労わる優しさを届けるギフトとしてもおすすめです。高級感のある化粧箱入りで、特別な日に彩りを添えます。

※販売中

※常温でお届けいたします

URL： https://another.imperialhotel.co.jp/product/agrish-0525.html

「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」とは

「もっとあなたを、驚かせたくて。」をコンセプトに、帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした、日本全国各地の「良いもの、良いこと」を販売するオンラインモール。「食べる・飲む・暮らす・楽しむ」の4つのカテゴリーで、107 ブランドの商品を生産者やつくり手のストーリーとともにご紹介いたします。

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