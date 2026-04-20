株式会社マレットジャパンは、2026年5月14日(木)に東京都千代田区にて「マレットジャパン アートオークション」を開催いたします。

ライブ配信型オンラインオークション《M-Live Auction》と会場での競りを行う通常オークションの2セール同日開催です。

総出品作品187ロットの中から、注目作品をご紹介します。





マレットジャパン5月14日オークションカタログ





カタログ表紙を飾るのは、Lot084 エドヴァルド・ムンクによる「ブローチの女（エヴァ・ムドッチ）」です。

描かれているのは、イギリスで著名なバイオリニスト、エヴァ・ムドッチです。1902年よりムンクと親交をもち、何度か肖像画のモデルを務めましたが、納得のいく作品は完成しませんでした。そのためムンクは、代わりに彼女をモチーフとした3点のリトグラフ作品を制作しました。

伏し目がちな大きな瞳と胸元のブローチが印象的な本作は、原版である石版にリトグラフ用のインクやスクレーパーなど様々な技法を施して制作された版画です。





5月14日オークション





さらに、5月のオークションではキース・ヘリングの大作2点が出品されます。

Lot011とLot012はいずれも、1983年に制作された版画シリーズ《The Fertility Suite》からの作品です。

本シリーズは「生命の誕生」という普遍的なテーマを出発点としながら、当時世界的に深刻化していたエイズ危機を背景に制作されました。

ヘリングは、妊娠した身体や生命、再生を象徴するモチーフを繰り返し用いることで、生命の力強さと同時に、その脆さや不安を象徴的に描き出しています。

《Fertility 1》では、中央に彼の代表的なモチーフであるラディアント・ベイビーが描かれています。

通常ベタ塗りで表現されることが多いのに対して、緑色の反転は病変を想起させます。

一方、《Fertility 5》では、大きな人物像の中央に古代エジプトの「アンク」記号が描かれています。

永遠の生命を象徴するこのモチーフは、逆境に直面する女性たちの強さと回復力を強調しています。

へリング自身も1988年にHIVの診断を受け、以降、より積極的に社会活動を行うようになりました。





M-Live Auction





オンライン限定オークション M-Live Auctionも同日に開催いたします。

デイヴィッド・ホックニーやヨーゼフ・ボイスといった国際的に評価の高い作家の作品をはじめ、目利きのコレクターをも唸らせる多彩なラインアップを取り揃えました。オンライン入札により、外出先からでもオークションにご参加いただけます。





オンラインカタログは、当社ホームページのトップページまたはISSUUにて、どなたでもご覧いただけます。

ISSUU： https://issuu.com/mallet_japan

ご入札に際しては、下見会ならびにWEB上のコンディションレポートにて、作品状態をご確認くださいますよう、宜しくお願いいたします。









●オンライン同時入札(ONLINE LIVE BIDDING)について

マレットジャパンでは、自社開発のオンライン同時入札システムを導入しております。

PCやスマートフォンから、外出先でも気軽にオークションにご参加いただけます。

オンライン会員への登録後、オークション開催日ごとに参加申請が必要です。申請は各セール前日の18時まで承っております。





オークション参加に際し、まずは当社ホームページより無料会員登録をお願いいたします。電話入札のお申し込みは5月12日（火）18時まで、書面入札およびオンライン同時入札の参加申請は5月13日（水）18時まで受け付けております。

マレットジャパンのSNSアカウント（Instagram／X／Facebook／LINE）では最新情報を随時更新中。





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●オークション詳細

開催日 ： 2026年5月14日(木)

開催時間 ： M-Live Auction 12時開始予定

マレットオークション近現代アートセール#260514 15時開始予定

下見会日時 ： 2026年5月8日(金)10:00～18:00 ※追加開催

2026年5月11日(月)10:00～18:00

2026年5月12日(火)10:00～18:00

2026年5月13日(水)10:00～14:00

※下見会最終日は終了時間が異なりますのでご注意ください。

会場 ： マレットジャパンオークションハウス

所在地 ： 東京都千代田区麹町1-3-1 ニッセイ半蔵門ビル1F

会社HP ： https://mallet.co.jp/

お問い合わせ： info@mallet.co.jp





マレットジャパン





●会社概要

マレットジャパンは日本有数の美術品専門オークション会社です。

近代から現代の美術品を中心に扱い、東京の自社会場で年間5-6回のオークションを開催しています。

2005年創業時から国内でいち早く海外マーケットの拡大を実現し、国内はもちろん欧米からアジアまで世界各国でお客様と大切な絆を築き上げてきました。

今後も当社は「公正かつ誠実」という経営理念のもと、誇りを持って「確かなもの」をお届けしてまいります。