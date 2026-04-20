人気漫画『頭文字D』30周年記念モデル ZIPPO（150個限定生産）、楽天市場で一般販売を開始します。

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、運営：CAMSHOP.JP）は、講談社の正式ライセンスを取得した商品として、走り屋漫画の金字塔『頭文字D』とZIPPOのコラボレーションモデルを、 楽天市場にて150個限定・シリアルナンバー入りで一般販売を開始いたします。 本ZIPPOは、『頭文字D』の作中でも印象的な名シーンをモチーフに、シャープなレーザー加工によって精密に再現した特別仕様です。 ブルーチタニウムの重厚感あるボディに、繊細なレーザー彫刻を施すことで、作品の世界観と金属素材の質感を融合させたデザインに仕上げています。 生産数は150個限定。 一つひとつにシリアルナンバーが刻まれており、記念性・希少性の高いコレクターズアイテムとなっています。日常使いはもちろん、ディスプレイ用途やコレクションとしても存在感のある一品です。 『頭文字D』は、公道レースを題材にしたリアルな描写と強烈なキャラクター性で、国内外に多くのファンを持つ作品です。 本商品は、講談社公認の『頭文字D』ライセンス取得商品として、作品の魅力を表現した限定品となっています。 （本商品は数量限定生産のため、販売状況によっては早期に完売となる場合がございます。あらかじめご了承ください。） 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/norimono/441786_93_09/ CAMSHOPオフィシャルサイトからもご購入可能です。 https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n

商品詳細

**サイズ**：H5.5×W3.8×D1.2(cm) **素材**：真鍮(米国Zippo社製) **JAN**：4570138441809 **品番**：441809 （C）しげの秀一/講談社

CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス 所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38 お問い合わせ：076-287-6593 メール ：27@faith-jp.com 受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く) HP ：https://camshop.jp/

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